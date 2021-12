Biden ja Trump harvinaisen sopuisina: ”Tässä maassa tarvitaan paranemisen prosessia”

Biden ja Trump ovat yksimielisiä koronarokotteen hyödyistä.

Entinen presidentti Donald Trump on kertonut viime kuukausien aikana useasti kannattavansa koronarokotteita.

Presidentti Joe Biden kehotti tiistaisessa puheeseen useaan otteeseen amerikkalaisia ottamaan koronarokotteet. Biden nosti puheessaan esimerkkinä esiin entisen presidentti Donald Trumpin.

– Presidentti Trump kertoi juuri ottaneensa tehosterokotteen. Tämä on yksi harvoista asioista, joista olemme yksimielisiä, Biden sanoi.

Trump vastasi Fox Newsin haastattelussa Bidenin kädenojennukseen.

– Arvostan suuresti tätä. Yllätyin kuullessani siitä. Tässä maassa tarvitaan paranemisen prosessia, ja tämä auttaa paljon, Trump sanoi.

Trump kertoi sunnuntaisessa tilaisuudessa Dallasissa ottaneensa tehosterokotteen eli kolmannen rokoteannoksen. Osa yleisöstä reagoi Trumpin kannanottoon buuaamalla.

Huomattava osa republikaanisen puolueen kannattajista ei ole ottanut vielä ensimmäistäkään koronarokotetta. Kaiser Family Foundationin tuoreessa gallupissa kerrottiin, että yli 60 prosenttia Yhdysvaltojen rokottamattomista kannattaa republikaaneja. Republikaanikuvernöörit ympäri Yhdysvaltoja ovat vastustaneet rokotepakkoja ja maskipakkoja.

Myös Trump on vastustanut rokotepakkoja ja hän on korostanut ihmisten vapautta valita, mutta hän on viime kuukausien aikana toistuvasti kehottanut ihmisiä ottamaan rokotteen.

Viime huhtikuussa New York Postin haastattelussa Trump kehotti ottamaan rokotteen.

– Kannatan rokotteita. Ne ovat yksi suurista saavutuksista, todellinen ihme. Eikä vain Yhdysvalloille. Me säästämme kymmenien miljoonien ihmisten hengen ympäri maailman. Me säästämme kokonaisia kansakuntia, Trump sanoi.

