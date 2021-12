Nigeriassa tuhottiin yli miljoona AstraZeneca-annosta – viranomaiset syyttävät rikkaita maita vanhenevien rokotteiden lahjoittamisesta

Afrikan valtioiden ja muiden kehittyvien maiden rokotustahti on laahannut verrattuna rikkaisiin länsimaihin. Maailman epätasainen rokotekattavuus lisää uusien koronamuunnosten kehittymisen riskiä.

Nigerian viranomaiset kertoivat keskiviikkona tuhonneensa yli miljoona annosta AstraZenecan koronarokotetta niiden vanhenemisen vuoksi. Reutersin mukaan tuhoaminen tehtiin julkisesti pääkaupunki Abujassa sijaitsevalla kaatopaikalla, jotta kansalaiset saataisiin vakuutettua siitä, että vanhentuneita rokotteita ei panna jakeluun maassa.

Paikalliset terveysviranomaiset olivat kertoneet reilua viikkoa aiemmin, että osalla rikkaiden länsimaiden lahjoittamista rokotteista oli ollut vain muutamia viikkoja käyttöaikaa niiden tullessa maahan. Reuters raportoi puolestaan jo pari viikkoa sitten, että noin miljoonan rokoteannoksen arvioitiin jääneen jakamatta maassa marraskuun aikana niiden käyttöajan ylityttyä.

Kansallisen terveydenhuollon kehitysviraston johtaja Faisal Shuaib kertoi toimittajille, että rokotteiden tuhoamisella pidettiin nigerialaisille annettu lupaus rokoteohjelman läpinäkyvyydestä.

Monien Afrikan maiden ohella myös Nigeriassa esiintyy laajaa rokotteisiin kohdistuva epäluuloa. Rokotekattavuutta heikentää myös etenkin maaseudulla hankaluus päästä jakelun pariin.

– Kun näitä rokotteita tarjottiin meille, tiesimme hyvin niiden käyttöiän olevan lyhyt. Olimme kuitenkin tilanteessa, jossa koronarokotteiden tarjonta oli hyvin niukkaa, eikä niitä ollut tarjolla rokotenationalismista johtuen, Shuab sanoi.

Nigerialaispoliisi seurasi koronarokotteiden tuhoamista Abujan lähellä sijaitsevalla kaatopaikalla keskiviikkona.

Shuabin mukaan rikkaat maat ovat hamstranneet rokotteita ja tarjonneet niitä lahjoituksina sitä mukaa, kun ne ovat olleet jo vanhenemassa käsiin. Nigerian terveysministerin Osagie Ehaniren mukaan presidentillinen komitea on tehnyt päätöksen, että maa ei vastedes ota enää vastaan lahjoituksina vanhenemassa olevia rokotteita.

Afrikan valtioiden ja muiden kehittyvien maiden rokotustahti on laahannut verrattuna rikkaisiin länsimaihin muun muassa siksi, ettei niillä ole vastaavia mahdollisuuksia kilpailla maailman rokotemarkkinoilla. Maailman terveysjärjestö WHO on pandemian alusta lähtien muistuttanut, että koronavirusta ei voiteta paikallisesti, vaan maailmanlaajuinen ongelma voidaan ratkaista vain maailmanlaajuisilla toimilla.

Myös YK on varoittanut rokotteisiin liittyvän eriarvoisuuden seurauksista.

Lue lisää: WHO varoittaa jälleen kerran koronarokotteiden hamstraamisesta: ”Missä virus leviää, tulee myös esiintymään lisää uusia muunnoksia”

Samaan aikaan kuin rikkaissa maissa jaetaan kolmansia rokoteannoksia, on yli 40 prosenttia maailman väestöstä vielä täysin rokottamatta. Alhainen rokotekattavuus kasvattaa paitsi vakavien sairastumisten ja kuolemien määrää, myös uusien, entistä tehokkaampien virusmuunnosten kehittymisen riskiä.

Viime aikoina rokotteita on tuotu Afrikan maihin WHO:n mukaan entistä enemmän. Asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi Nigerian olisi kuitenkin kolminkertaistettava rokotustahtiaan nykyisestä noin 100 000:sta annoksesta vuorokaudessa, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa ja rokottaa puolet yli 200 miljoonasta kansalaisistaan ensi vuoden loppuun mennessä.

Esimerkiksi Nigerian terveydenhuoltohenkilöstä on rokotettu vasta arviolta viidennes.