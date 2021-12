Presidentti Vladimir Putin pitää Moskovassa torstaina lehdistötilaisuuden, jossa hänen odotetaan kommentoivan muun muassa Venäjän aikeita Ukrainan suhteen sekä Moskovan suhteita Yhdysvaltoihin ja Natoon.

On taas se aika vuodesta, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää perinteisen suuren lehdistötilaisuutensa.

Tällä kertaa tilaisuuteen on akkreditoitu paikan päälle hieman yli 500 toimittajaa, joiden joukossa on myös ulkomaalaisten tiedotusvälineiden edustajia.

Erikseen on mainittu, että tilaisuuteen on annettu pääsy myös joillekin venäläisille toimittajille ja tiedotusvälineille, jotka Venäjä on määritellyt ”ulkovaltojen agenteiksi”. Kuuluisuuksista tilaisuuteen on akkreditoitu suorasanaisena tunnettu tv-juontaja Ksenia Sobtshak ja Leningrad-yhtyeen legendaarinen laulaja Sergei Shnurov.

IS seuraa tilaisuutta suorana Venäjän television kautta ja kääntää ydinkohtia välittömästi tämän seurantajutun yhteyteen.

Tilaisuus alkaa kello 12 Moskovan aikaa eli kello 11 Suomen aikaa. Perinteisesti Putinin suuri lehdistötilaisuus kestää tuntikausia, joten arvioitu kestoaika on noin neljä tuntia.

Putinin odotetaan kommentoivan esimerkiksi Venäjän koronavirustilannetta ja strategiaa omikronmuunnoksen osalta. Venäjällä on parhaillaan käynnissä keskustelu siitä, kuinka laajasti maan oma koronatodistus voidaan ottaa käyttöön eri tilaisuuksissa ja julkisissa paikoissa.

Ulkomaailmaa kiinnostaa eniten se, kuinka Putin kommentoi Venäjän suhteita Ukrainaan ja Moskovan aikeita Kiovan suhteen.

Putinin odotetaan saavan myös kysymyksiä, joissa häntä pyydetään kommentoimaan Venäjän turvatakuuvaatimuksia ja suhdetta läntiseen puolustusliitto Natoon. Venäjä on kiihdyttänyt koko ajan retoriikkaansa Ukrainaa ja länttä kohtaan, joten uuden Ukrainan sodan mahdollisuus leijuu synkkänä ilmassa.

Venäjän sisäistä asioista esille noussevat monet sosiaaliset kysymykset ja esimerkiksi hintojen nousu. Lisäksi toimittajat kysyvät todennäköisesti Venäjän tavasta julistaa toimittajia ja tiedotusvälineitä ”ulkovaltojen agenteiksi”.

Esille voi nousta myös ihmisoikeusjärjestö Memorialin lakkauttamishanke ja oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kohtalo, sillä häntä vastaan on valmisteilla uusia rikossyytteitä.

Moskovski Komsomolets -lehti kuvailee Putinin lehdistötilaisuutta tapahtumaksi, jossa presidentistä kuoriutuu kansallinen psykoterapeutti.

– Vladimir Putinin lehdistötilaisuutta voi pitää psykoterapian joukkoistuntona. Keskustellessaan valittujen toimittajien kanssa presidentin pyrkimyksenä on antaa vastauksia kaikkein ajankohtaisimpiin kysymyksiin ja epäilyksiin, joita on suurimmalla osalla venäläisistä, lehti kirjoittaa.