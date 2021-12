Tutkija maalaa synkän kuvan Yhdysvaltain kahtiajaosta: ”Olemme lähempänä sisällissotaa kuin kukaan meistä haluaisi uskoa”

Keskustiedustelupalvelu CIA:n asiantuntijaryhmään kuuluvan professorin Barbara Walterin tulevan kirjan mukaan Yhdysvallat muuttui täysin demokraattisesta valtiosta osittaiseksi demokratiaksi ex-presidentti Donald Trumpin virkakaudella.

Presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat Yhdysvaltain kongressiin Washingtonin Capitol-kukkulalla viime tammikuussa. Professori Barbara Walterin mukaan maa on lähellä sisällissotaa.

Yhdysvallat lähestyy nopeasti poliittisen epävakauden pistettä, josta sillä ei ole enää paluuta. Näin uskoo Kalifornian yliopiston valtio-opin professori Barbara Walter, joka tarkastelee Yhdysvaltojen poliittista tilannetta tammikuussa julkaistavassa kirjassaan How Civil Wars Start (Kuinka sisällissodat alkavat).

Walter on jäsenenä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n Political Instability Task Force -nimisessä asiantuntijaryhmässä, jonka tehtävänä on tarkkailla maailman valtioita ja ennakoida, mitkä niistä ovat suurimmassa riskissä ajautua sisäiseen väkivaltaan. Laki kieltää ryhmää soveltamasta työkalujaan kotimaan tilanteeseen, mutta kirjassaan konflikteja pitkään tutkinut Walter tekee käytännössä niin.

– Kukaan ei halua uskoa, että heidän rakastettu demokratiansa on rappeutumassa tai matkalla kohti sotaa. Mutta jos olisit ulkomaalainen analyytikko ja tarkastelisit Yhdysvaltojen tapahtumia samoin kuin Ukrainan, Norsunluurannikon tai Venezuelan tapahtumia, etenisit tarkistuslistalla ja arvioisit jokaista olosuhdetta, joka tekee sisällissodasta todennäköisen. Saisit selville, että Yhdysvallat, yli kaksi vuosisataa sitten perustettu demokratia, on astunut hyvin vaaralliselle maaperälle, Walter havainnollistaa kirjassaan Washington Postin mukaan.

– Olemme lähempänä sisällissotaa kuin kukaan meistä haluaisi uskoa, kuuluu kirjan ydinviesti.

Barbara Walter työskentelee valtio-opin professorina Kalifornian yliopistossa San Diegossa.

Walterin kirjasta ovat kertoneet viime päivinä myös muun muassa CNN sekä Guardian.

CIA käyttää epävakauden ja väkivallan ennakoimisessa toimivaksi työkaluksi osoittautunutta Polity-indeksiä, jossa ylin mahdollinen arvosana valtiolle on +10. Siihen myös Yhdysvallat on yltänyt suurimman osan aikaa historiansa kuluessa.

Myös Suomi kuuluu muiden pohjoismaiden ohella +10-ryhmään eli täysin demokraattisiin valtioihin. Asteikon toisessa ääripäässä heikoin arvosana on –10, joka on annettu esimerkiksi tiukan autoritäärisen hallinnon johtamalle Pohjois-Korealle.

Entisen presidentin Donald Trumpin kauden loppuun mennessä Yhdysvaltojen arvosana oli kuitenkin pudonnut plus viiteen, ja tämä on tehnyt sen demokratiasta luokittelun mukaan osittaisen ensimmäistä kertaa sitten 1800-luvun. Walterin mukaan luku tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat ei enää täytä demokratialle asetettuja vaatimuksia, vaan siitä on tullut ”anokratia”, demokratian ja autoritäärisen valtion välimuoto.

Nopea viiden pisteen pudotus viidessä vuodessa kasvattaa indeksin mukaan merkittävästi sisällissodan riskiä.

– Me emme ole enää maailman pisimpään jatkunut demokratia. Se kunnia on nyt Sveitsillä ja sen jälkeen Uudella-Seelannilla ja Kanadalla. Emme ole enää verrattavissa Kanadan, Costa Rican ja Japanin kaltaisiin maihin, jotka kaikki saivat Polity-indeksillä arvosanan +10 , Walter kirjoittaa.

Capitolin tapahtumat veivät viime loppiaisena hengen viideltä ihmiseltä.

Osittaisen demokratian riskin ajautua sisällissotaan arvioidaan olevan kolminkertainen täysin demokraattiseen valtioon verrattuna.

– Maa, joka on kynnyksellä – kuten Yhdysvallat nyt arvosanalla +5 – voidaan helposti työntää kohti konfliktia huonon hallinnon ja yhä epädemokraattisempien, instituutioita heikentävien toimien yhdistelmällä, Walter sanoo.

Vastaavanlaisia johtopäätöksiä teki marraskuussa julkaistussa raportissaan myös Tukholmassa toimiva kansainvälinen demokratiainstituutti IDEA, joka on tarkkaillut demokratian kehittymistä vuodesta 1975 lähtien.

Instituutti nosti Yhdysvallat tuoreimmassa raportissaan ensimmäistä kertaa taantuvien demokratioiden joukkoon. Raportin mukaan historiallinen käänne tapahtui vuosina 2020–2021, kun Trump kyseenalaisti presidentinvaalien tulosten legitimiteetin.

Vaalituloksen kyseenalaistaminen eskaloitui lopulta viime tammikuussa Washingtonissa Capitol-kukkulalla nähtyyn mellakkaan, jossa Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressiin estääkseen sen jäseniä vahvistamasta demokraattien Joe Bidenin vaalivoittoa.

Washington Post mainitsee myös useiden yliopistojen yhteisen Bright Line Watch -aloitteen teettämän tuoreen tutkimuksen, jonka mukaan 17 prosenttia vahvasti republikaaneiksi itsensä mieltävistä hyväksyy väkivallan käyttämisen Trumpin palauttamiseksi takaisin valtaan. 39 prosenttia heistä kertoi kyselyssä kannattavansa kaikkia mahdollisia toimia, joilla demokraatteja voidaan estää johtamasta maata tehokkaasti.

Arkansasista kotoisin oleva Richard Barnett istui edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin työpöydän ääreen tunkeuduttuaan kongressiin viime tammikuussa. Barnett odottaa vielä tuomiotaan teosta.

Ex-presidentti Bill Clintonin entinen neuvonantaja, Abraham Lincolnin elämäkerran kirjoittanut Sidney Blumenthal kertoi Guardianille, että Trumpin kieltäytyminen vaalituloksen tunnustamisesta on johtanut ”aitoon legitimiteettikriisiin”. Hänen mukaansa tilanteeseen vaikuttaa republikaanien ote vallankahvasta sekä kyky poliittiseen painostukseen puolueen vähemmistöasemasta huolimatta.

– Tämä kriisi lähettää ajan kuluessa etäpesäkkeitä kaikkialle järjestelmään, joten ennen pitkää on mahdollista, että kaikkia tiukkoja vaalituloksia väitetään valheellisiksi ja vilpillisiksi, Blumenthal sanoi kommentoidessaan Walterin kirjaa.

Walterin mukaan Yhdysvaltain demokratian ja poliittisen vakauden romahdus on tapahtunut ”yllättävän nopealla tahdilla”. Demokratian osittaiseksi muuttumisen lisäksi hän pitää toisena olennaisena tekijänä analyysissaan rodullisen, uskonnollisen ja etnisen jakautumisen avulla valtaan pyrkivien nousua politiikassa.

– Toivon, että minulla olisi ollut maailmalle parempia uutisia. Mutta en voinut pysyä pidempään hiljaa tietäen sen, minkä tiedän, Walter kirjoitti aiemmin tällä viikolla jakaessaan Twitterissä Washington Postin artikkelia kirjastaan.