Bidenin vastaisku omikronille: 500 miljoonaa maksutonta kotitestiä kansalaisille

Omikron on tällä hetkellä USA:n pääviruskanta. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi uusista koronatoimista.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kertonut uusista kansallisista koronatoimista, jotta omikron saataisiin nopeammin aisoihin.

Sairaalat saavat asevoimien lääkintähenkilöstöä avuksi ja rokotuksia lisätään koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamien haittojen torjumiseksi. Tammikuussa amerikkalaisten saataville tuodaan 500 miljoonaa maksutonta koronan kotitestiä, kertoo Associated Press.

Presidentti Joe Biden vastaa median kysymyksiin 21. joulukuuta Valkoisessa talossa.

Maksuttomien koronatestien lisäksi liittovaltio lupasi lisää tukea sairaaloille, jotka ovat kovimman paineen alla. Apuun on kutsuttu myös Yhdysvaltain puolustusvoimien lääkintähenkilöstöä.

Uudet toimenpiteet ovat osa Amerikan taistelua koronavirusta ja sen uusinta omikronmuunnosta vastaan. Yhdysvaltain tartuntatautiviranomaiset ilmoittivat eilen tiistaina omikronin olevan jo maan suurin viruskanta.

Päivitetyn koronasuunnitelman kulmakivi on 500 miljoonaa koronapikatestiä, joita voi tilata verkkosivuston kautta kotiin maksutta. Yhdysvaltain puolustusvoimien henkilöstö tulee myös hätiin. Biden on valmistautunut lähettämään 1000 armeijan lääkäriä ja sairaanhoitajaa sairaaloiden avuksi.

Suunnitelmissa on myös uusien hengityskoneiden ja suojavarusteiden toimittaminen sairaaloille. Liittovaltion lääkintähenkilöstöä lähetetään välittömästi seuraaviin osavaltioihin: Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire ja Vermont.

Yhdysvallat aloitti 5–11-vuotiaiden koronarokotukset marraskuun 2021 alussa.

Biden lupasi tiistaina pitämässään puheessa, että rokotuspaikkoja lisätään niin paljon, että rokotuksia ja tehosteita aletaan piikittää tuplanopeudella.

Presidentin viesti amerikkalaisille on se, että jos on ottanut kaksi rokotetta, voi joulua viettää perheen kesken rauhallisin mielin. Myös rokottamattomille hänellä on selkeä viesti. Tauti on vaarallinen ja rokotteet kannattaa ottaa.

Erittäin helposti tarttuva omikronmuunnos havaittiin ensimmäisen kerran marraskuussa Afrikan eteläosissa. Tutkijat ovat vielä epävarmoja siitä, onko omikronvariantti vaarallisempi kuin aiempi delta.

Yhdysvaltain tartuntatautiviranomaiset ilmoittivat eilen tiistaina omikronin olevan jo maan suurin viruskanta. Ensimmäinen omikrontapaus havaittiin maassa vain 21 päivää aikaisemmin, kertoo CNN.

Yhdysvalloissa on rekisteröity tähän mennessä yli 51 miljoonaa tartuntaa ja lähes 810 000 koronaan liittyvää kuolemaa.