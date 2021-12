Venäjän puolustusministeri väitti Yhdysvaltojen varastoineen ”tunnistamattomia kemiallisia aineita” Itä-Ukrainaan – näin Pentagon vastasi

Yhdysvallat kehotti Venäjää lopettamaan valheellisten väittämien levittämisen. Väitteet ovat samantyyppisiä, joita Venäjän propaganda levitti juuri ennen Itä-Ukrainan sodan puhkeamista 2014.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu herätti huomiota tiistaina väittämällä, että Yhdysvallat auttaisi Kiovan hallintoa valmistelemaan jonkinlaista kemiallisen aseen iskua Itä-Ukrainan niin kutsuttuja kapinallistasavaltoja vastaan.

Shoigu sanoi, että Ukrainassa on tällä hetkellä yli 120 yhdysvaltalaista sotilasneuvonantajaa, jotka työskentelevät yksityisten turvallisuus- ja sotilasalan yritysten palveluksessa.

– On varmistettu luotettavasti, että yli 120 amerikkalaista yksityisen sotilasalan yritysten työntekijää on Avdijivkassa ja Pryazovskessa Donetskin alueella. He varustavat tuliasemia asuintaloihin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeisiin kohteisiin. He valmentavat Ukrainan asevoimia erikoisoperaatioihin ja radikaaleja aseellisia ryhmiä aktiivisiin sotatoimiin, Shoigu maalaili.

Shoigun mukaan valmisteilla on provokaatio tunnistamattomilla kemiallisilla aineilla. Hän puhui Venäjän puolustusministeriön laajennetun kollegion kokouksessa, jossa oli läsnä myös presidentti Vladimir Putin.

– Provokaation toteuttamiseksi Avdijivkan ja Lymanin kaupunkeihin on toimitettu säiliöitä, jotka sisältävät tunnistamattomia kemiallisia komponentteja, Shoigu sanoi.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottaja John Kirby ja ulkoministeriön tiedottaja Ned Price tyrmäsivät Shoigun väitteet nopeasti.

– Ministeri Shoigun lausumat ovat täysin valheellisia, Kirby ilmoitti Pentagonin kannan tiedotustilaisuudessa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Ned Price kuvattuna elokuussa 2021.

Price sanoi puolestaan, että tilanteen kärjistymisestä vastuun kantaa yksinomaan Venäjä.

– Toisin kuin Venäjän puolustusministeri on väittänyt, Venäjä ja sen käyttämät toimijat ovat vastuussa jännitteiden kasvattamisesta, eivät Ukraina tai Yhdysvallat, Price kirjoitti Twitterissä.

– Kehotamme Venäjää lopettamaan valheellisen ja tulenaran retoriikan käyttämisen ja ryhtymään merkittäviin toimiin jännitteiden lieventämiseksi, jotta voidaan luoda myönteinen ilmapiiri keskusteluja varten, Price twiittasi.

Kremlin-mielisessä venäjänkielisessä propagandamediassa levitetään nyt aktiivisesti myös väitteitä, joiden mukaan Yhdysvalloilla olisi Ukrainassa lukuisia kemiallisen ja biologisen aseen kehittelyyn liittyviä laboratorioita. Samanlaisia väitteitä venäläismedia on esittänyt aiemmin myös Georgiasta.

Esimerkiksi Federal Press -niminen propagandasivusto kirjoittaa, että ”Ukrainaan on sijoitettu noin 10 kemiallisbiologista yhdysvaltalaista laboratoriota, jotka ovat Pentagonin ohjauksessa”. Laboratorioiden väitetään olevan salaisia ja suljettuja laitoksia, joista ei anneta tietoja julkisuuteen.

– Jo pitkän aikaa on tullut ilmoituksia siitä, että Donbassin alueella tapahtuu salaisia kemiallisbiologisia tutkimuksia. Asiasta perillä olevat organisaatiot, bloggarit ja sotilasasioihin erikoistuneet kirjeenvaihtajat ovat kirjoittaneet siitä. Uhattuina ovat Donetskin ja muiden kaupunkien vesivarastot, Kremlin-mielisen Segodnja.ru-sivuston päätoimittaja Jur Kotenok väittää.

Sergei Shoigu ja Vladimir Putin kuvattuina tiistaina 21. joulukuuta asevoimien ja puolustusministeriön ylimmän johdon kokouksessa.

Yhdysvaltalaisen Daily Beast -uutissivuston mukaan Venäjän tämänhetkinen propaganda tuo mieleen vuonna 2014 levitetyt salaliittoväitteet, joiden mukaan Ukrainassa olisi ollut yksityisiä amerikkalaisia palkkasotureita valmiina taistelemaan Venäjä-mielisiä vastaan.

Väitteitä levitettiin erityisen aktiivisesti juuri ennen kuin sotatoimet levisivät Itä-Ukrainaan pian sen jälkeen, kun Venäjä oli vallannut Krimin laittomasti Ukrainalta keväällä 2014.

– Silloisessa (Venäjän harjoittamassa) pelonlietsonnassa Ukrainan omia joukkoja ja jopa toimittajia leimattiin valheellisesti yhdysvaltalaisiksi palkkasotureiksi, kun Moskova yritti luoda piiritysmielikuvaa ja kerätä kotimaista tukea itselleen, Daily Beast muistuttaa.