Korona muuntui saman naisen elimistössä yli 30 kertaa – Etelä-Afrikassa tutkitaan ”erittäin uskottavaa” teoriaa varianttien synnystä

Tutkijoiden mukaan koronaviruksen mutaatiot saattavat saada alkunsa immuunivajeesta syystä tai toisesta kärsivän potilaan elimistössä.

Koronavirus SARS-CoV-2 muuntuu jatkuvasti, kuten viruksilla on tapana tehdä.

Maailman odottaessa vahvistettua tutkimustietoa koronaviruksen omikronvariantin laadusta, on Etelä-Afrikassa selvitelty sitä, kuinka omikron ja muut koronan muunnokset saavat alkunsa. BBC:n mukaan paikalliset asiantuntijat tutkivat nyt ”erittäin uskottavana” pitämäänsä hypoteesia, jonka mukaan uusien koronamuunnosten kehittymisellä olisi joissakin tapauksissa yhteys mutaatioihin, jotka tapahtuvat jo valmiiksi immuunivajeesta kärsivien ihmisten elimistössä.

Ihmisen immuunijärjestelmä voi heikentyä esimerkiksi hoitamattoman hi-viruksen tai jonkun muun tekijän vaikutuksesta. Epäily omikronin mahdollisesta kehittymisestä hiv-potilaan elimistössä nousi esille jo pian variantin löytymisen jälkeen, sillä Etelä-Afrikassa hiviä kantaa elimistössään arviolta 20 prosenttia aikuisväestöstä.

Tutkijat ovat jo aiemmin panneet merkille, että koronavirus saattaa pysyä jopa kuukausia hiv-positiivisen ihmisen elimistössä, mikäli tämä ei ole saanut syystä tai toisesta lääkehoitoa sairauteensa. Normaalisti toimiva immuunijärjestelmä puolestaan ajaa viruksen pois elimistöstä suhteellisen nopeasti.

– Virus sinnittelee sellaisessa ihmisessä, jonka immuunipuolustus on heikentynyt. Eikä se vain istuskele siellä, vaan se kopioi itseään. Kopioituessaan se käy läpi mahdollisia mutaatioita. Jos immuunipuolustus on heikentynyt, virus voi kyetä jatkamaan näin kuukausia – ja mutatoitua siinä samalla, kertoi Kapkaupungissa toimivaa Desmond Tutun HIV-säätiötä johtava professori Linda-Gayle Bekke BBC:lle.

Bekker painotti, että tilanne ei ole sama hiv-potilailla, jotka saavat antiretroviraalista lääkitystä, sillä se voimistaa muutoin heikentynyttä immuunipuolustusta. Etelä-Afrikan hiv-potilaista arviolta kaksi kolmasosaa on lääkityksen piirissä.

Hi-virukseen liittyy kuitenkin Etelä-Afrikassa vahva sosiaalinen stigma, joka vaikuttaa esimerkiksi siihen, hakeutuuko tartunnan saanut testiin tai hoidon pariin.

” Sanotaanko, että me emme ole huolissamme immuunivajeesta muualla maailmassa kärsivistä ihmisistä. Olemme huolissamme vain, jos he ovat mustia ja Afrikasta.

Paikallisessa sairaalassa hoidettiin aiemmin tänä vuonna koronapotilasta, jonka tapauksen on kerrottu erityisesti kiinnostavan tutkijoita. Kyseessä on immuunivajeesta syystä tai toisesta kärsinyt nainen, jolta otetut koronanäytteet pysyivät positiivisina lähes kahdeksan kuukauden ajan.

Tutkijoiden mukaan naisen elimistössä ollut koronavirus kävi tämän ajan kuluessa läpi yli 30 geneettistä muutosta. Omikronin tunnistanutta eteläafrikkalaisten asiantuntijoiden ryhmää johtava professori Tulio de Oliveira kertoi, että muualta maailmasta on löydetty 10–15 vastaavaa tapausta.

– Kyseessä on erittäin harvinainen tapaus. Mutta on myös uskottava selitys, että immuunivajeesta kärsivät yksilöt voivat periaatteessa olla viruksen evoluution lähteitä, de Oliveira sanoi.

Maan johtaviin hiv-asiantuntijoihin kuuluva professori Salim Karim piti teoriaa niin ikään uskottavana, vaikka huomautti, että sitä ei ole toistaiseksi vahvistettu. Hän muistutti, että viisi aiempaa koronavarianttia on syntynyt neljällä muulla mantereella, joten Afrikan nostaminen syntipukiksi ei ole oikein.

– Sanotaanko, että me emme ole huolissamme immuunivajeesta muualla maailmassa kärsivistä ihmisistä. Olemme huolissamme vain, jos he ovat mustia ja Afrikasta, Karim sanoi.

Esimerkiksi joulukuussa 2020 tunnistetun alfavariantin synty on yhdistetty syöpähoitoa saaneeseen brittipotilaaseen. Immuunijärjestelmää heikentävät hivin, syövän ja joidenkin syöpähoitojen lisäksi muun muassa diabetes, aliravitsemus, autoimmuunisairaudet, sairaalloinen ylipaino, krooninen tuberkuloosi sekä monet muut terveysongelmat.

Maailmassa on siis toisin sanoen valtava joukko ihmisiä, joiden immuunipuolustus on heikentynyt normaaliin verrattuna. Asiantuntijoiden mukaan he saattavat tarvita muita useampia rokoteannoksia, jotta heidän immuunipuolustuksensa toimii kunnolla koronavirusta vastaan.

– Jos haluamme hidastaa uusien varianttien syntymisen riskiä, meidän on tartuttava tähän haasteeseen jokaisessa maailman maassa. Se tehdään niin, että varmistetaan, että immuunivajeiset saavat täyden rokotussuojan ja että he saavat todennettavissa olevan immuunivasteen rokotuksista, professori Bekke sanoi.