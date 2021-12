Raportti: Tällaisia ovat Putinin ”salaisen armeijan” sotilaat – satoja kaatunut taisteluissa ympäri maailmaa

Pahamaineisen venäläisen Wagner-palkkasotilasarmeijan ”pimeästä puolesta” paljastui uusia yksityiskohtia.

Laajassa tutkivan journalismin reportaasissa avataan muun muassa, mistä maista ja millaisia henkilöitä Kremliin liittyvä Wagner värvää riveihinsä sekä kuinka moni näistä on menettänyt henkensä.

Reportaasin laativat yhteistyössä Washingtonissa toimiva New Lines Magazine virolaisen Delfi.ee:n ja ruotsalaisen Dagens Nyheterin kanssa. Tiedot perustuvat ukrainalaisen ajatushautomo UCAS:in jakamaan dataan.

Euroopan unioni asetti 13. joulukuuta pakotteita Wagneria sekä kolmea siihen liittyvää yhtiötä ja kahdeksaa henkilöä vastaan.

– Wagner-yhtiö on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten kidutuksesta sekä lainvastaisista ja mielivaltaisista teloituksista ja surmista Ukrainassa, Syyriassa, Libyassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Sudanissa ja Mosambikissa, totesi EU pakotepäätöksessään.

Itä-Ukrainan taisteluissa on kuollut 35 Wagnerin riveihin värvättyä palkkasotilasta. Kuva Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisistä Zapad-sotaharjoituksista Valko-Venäjän Minskistä syyskuulta.

Ukrainan tiedustelupalvelu SBU ja UCAS ovat pystyneet tunnistamaan 4 184 Wagnerin riveihin värvättyä palkkasotilasta. He ovat kotoisin ainakin 15:stä, pääosin entisen Neuvostoliiton valtiosta.

Suurin osa, 2 708 on Venäjältä. Lisäksi palkkasotilaista 222 on Ukrainasta, 17 Valko-Venäjältä, 11 Kazakstanista, 9 Moldovasta, 8 Serbiasta, 4 Armeniasta, 4 Uzbekistanista, 3 Bosniasta, 2 Kirgistanista, 2 Tadzikistanista, 2 Syyriasta, 2 Turkmenistanista ja 1 Georgiasta. Muiden 1 188:n kansallisuus ei ole tiedossa.

Tietojen mukaan 372 Wagnerin palkkasotilaista on kuollut. Suurin osa heistä menehtyi vuosina 2017–18. Edellisen kahden vuoden aikana on sota- tai muissa olosuhteissa kuollut 23 Wagnerin palveluksessa ollutta henkilöä.

Ylivoimaisesti verisin paikka palkkasotilaille on ollut Syyria, jossa on kaatunut 315 venäläisfirman sotilasta. Itä-Ukrainan taisteluissa on kuollut 35, Libyassa kahdeksan ja yhden kuolinpaikaksi on kirjattu Pietari.

Yksi verisimmin päättyneistä Wagner-operaatioista Syyriassa oli yritys valloittaa Yhdysvaltain erikoisjoukkojen tukemien kurdikapinallisten tukikohta Syyriassa Deir-ez-Zorin lähellä maaliskuussa 2018.

Wagnerin palkkasotilaista kaikki ovat miehiä ja heillä on matala koulutustaso.

Yhdysvaltain tykistö- ja ilmaiskut kuitenkin murskasivat hyökkäävät voimat täysin. Koskaan ei ole selvinnyt kuinka suuret tappiot palkkasotilaat kärsivät, mutta New Linesin tietokannan mukaan tuolle päivälle kirjattiin 81:n Wagnerin työntekijän kuolemat Syyriassa. Heistä suurin osa oli kotoisin Venäjältä tai Ukrainasta. Kaatuneista kaikkia ei ole löydetty tai tunnistettu.

New Linesin analysoiman datan perusteella tyypillinen Wagnerin palkkasotilas on noin 40-vuotias. Moldovan tiedustelupalvelun SIS:in raportin mukaan taistelijoilla on usein ”epävakaa sosiaalinen tausta”. Kaikki ovat miehiä, joilla on matala koulutustaso.

– Heillä ei ollut vakituista työpaikkaa tai tuloja. Siksi materialistiset asiat olivat heille tärkeä syy värväytyä, SIS summaa.

– Wagner on kuin piirakoiden kerrokset. Perustan muodostavat entiset ja nykyiset sotilaat, mutta mukana on myös siviileitä rahan perässä sekä rikollisia, joiden on täytynyt valita vankila tai palkka-armeija, kuvailee Ukrainan SBU:n entinen päällikkö Vasyl Hrytsak.

Ukrainan SBU:n entinen päällikkö Vasyl Hrytsak kerää tietoja Wagnerin palkkasotilaista.

Hrytsak ja SBU:n vastavakoilun entinen johtaja, kenraali Ihor Guskov olivat perustamassa UCAS:ia jäätyään eläkkeelle Ukrainan tiedustelupalvelusta. Nyt he jatkavat työtään yksityisesti keräten tietoja Wagnerin palkkasotilaista.

– Wagnerin palkkasotilaiden ansiot ovat venäläisittäin hyvät, mutta silti heistä hyvin harva on Moskovasta tai Pietarista. Monet tulevat sellaisista kaupungeista kuten Orenburg, Astrahan ja Tseljabinsk. Nämä ovat taantuneita alueita, joissa on alhainen elintaso, huonot tulevaisuuden näkymät, alkoholismia ja huumeiden käyttöä. Ihmiset etsivät keinoja päästä muualle, ja ovat jopa valmiita maksamaan hengellään siitä, kertoo Guskov.

Ukrainan SBU:n vastavakoilun entinen johtaja, kenraali Ihor Guskov.

New Linesin mukaan venäläisillä sivustoilta löytyy runsaasti työpaikkailmoituksia, joissa etsitään palkkasotilaita. Epämääräisesti muotoilluissa ilmoituksissa tarjotaan töitä ”turva-alalla vartijoina ulkomailla”. Vaikka aseenkantolupaa ei edellytetä niin työnkuvaa luonnehditaan aseistetuksi. Kokemus kriisialueilta lasketaan eduksi.

Alkupalkaksi luvataan 150 000 ruplaa eli 2 000 dollaria kuukaudessa, mikä on varsin kilpailukykyinen ansio Venäjällä tai Ukrainassa. New Linesin tietojen mukaan henkilöille, joilla on vankka sotilastausta maksetaan jopa kaksi kertaa enemmän.

Lehden mukaan uhkana on silti tulla huijatuksi. Muutaman ensimmäisen kuukauden ajan saa luvatun palkan, mutta sen jälkeen palkanmaksu joko tyrehtyy tai summa pienenee.

– Raha luo heille harhakuvan. He kuvittelevat vain laittavansa nimen alle, käyvän taistelussa ja saavan rahat, joilla tukea perhettään. Mutta todellisuus on muuta. Ja kun se alkaa selkeytyä ja he huomaavat etteivät saa, mitä oli luvattu, alkavat he haluta kotiin, kuvailee nimettömänä puhunut Moldovan tiedustelupalvelun everstiluutnantti New Linesille.

Hrytsak huomauttaa, että käytännöllisesti katsoen Wagner-yhtiötä ei edes ole, koska sen koko liiketoiminnan takana on Venäjän valtio.

– Wagner on yhtä kuin Venäjän sotilastiedustelu, hän summaa.

– Jos he sattuvat tarvitsemaan sata ihmistä huomenna suorittamaan jonkun laittoman operaation Euroopassa, niin nämä palkkasotilaat lentävät kahden-viiden miehen ryhmissä siviiliasuihin pukeutuneina kohteisiin. Siellä he kokoontuvat, laittavat ylleen uniformut ja saavat aseensa. Yksi tällainen pieni ryhmä voi hyvinkin nopeasti horjuttaa vakautta missä maassa tahansa. Tämä on Wagnerin luoma todellinen uhka, varoittaa Hrytsak.

