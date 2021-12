Sortavalasta ja Lahdenpohjasta löytyi 15 Suomeen pyrkijää – FSB vaikenee

Petroskoilainen toimittaja ihmettelee, miksi Venäjän rajaturvallisuusviranomaiset FSB:stä eivät ole tietävinään poikkeuksellisen suuresta siirtolaisten kiinniotosta Karjalassa. Vahvistus asialle löytyi kuitenkin tuoreista oikeuden dokumenteista.

Arkistokuvissa on näkymiä Lahdenpohjasta ja Sortavalasta.

Venäjän Karjalassa Suomen vastaisella rajalla saatiin vastikään kiinni yhteensä viidentoista hengen joukko luvattomia siirtolaisia, kirjoitti Moskovski Komsomolets- lehden Karjalan painos lauantaina.

Lehden tietojen mukaan matkalaiset olivat mitä ilmeisimmin saapuneet Venäjälle Valko-Venäjän kautta. Toisin sanoen kyseessä olisi jälleen yksi todiste siitä, että Aljaksandr Lukashenkan Minskiin houkuttelemat siirtolaiset kokeilevat nyt uutta reittiä Eurooppaan Venäjän kautta.

Toimittaja Maksim Bershtein pyrki saamaan useiden päivien ajan virallisen vahvistuksen siirtolaisten kiinniotolle Venäjän viranomaisilta. Bershtein törmäsi kuitenkin erikoiseen ongelmaan: Karjalan rajaviranomaiset eivät olleet tietävinäänkään koko episodista.

– FSB:n rajapalvelun alueellisen johtokeskuksen lehdistöosasto ei pystynyt vahvistamaan eikä kumoamaan meille sen paremmin lukumäärää kuin varsinaista tietoakaan (pidätyksestä), Bershtein ihmetteli tiistaina ilmestyneessä jatkoartikkelissaan.

Tällä välin Bershtein oli kuitenkin tehnyt omia tutkimuksiaan ja löytänyt kahdesta paikallisesta oikeusistuimesta tuoreet dokumentit, jotka todistavat hänen saamansa alkuperäistiedot oikeiksi.

Näkymä Sortavalan keskustaan vuodelta 2003.

Sortavalan kaupunginoikeus oli tuominnut 13. joulukuuta kaksi ulkomaan kansalaista hallinnolliseen rangaistukseen Venäjän valtionrajan luvattomasta ylittämisestä. Vaikka Venäjällä ja Valko-Venäjällä on valtioliitto, vapaa liikkuvuus maiden välillä sallitaan ainoastaan maiden omille kansalaisille, ei kolmansien maiden kansalaisille.

15. joulukuuta Lahdenpohjan piirioikeus oli puolestaan tuominnut niin ikään valtionrajarikoksesta neljä ulkomaan kansalaista. 16. joulukuuta vastaavanlaiset tuomiot oli annettu Lahdenpohjassa niin ikään neljälle ulkomaalaiselle.

Nimitietojen perusteella tuomittujen äidinkielet ovat arabia ja espanja. MK Karelija julkaisi artikkelissaan myös valokuvat oikeuden papereista.

Oikeuden dokumenteista käy ilmi siten yhteensä 10 henkilön pidätys. Bershteinin mukaan mukana oli lisäksi useita lapsia, joten kokonaismäärä vahvistuu alkuperäisen vinkin mukaiseksi viideksitoista henkilöksi.

Ainakin kaksi alaikäistä nuorukaista oli saapunut ilman vanhempiaan, joten heidät oli sijoitettu erityiseen alaikäisille tarkoitettuun laitokseen ilman oikeuden rangaistusta. Lisäksi joillakin tuomituilla oli ollut mukana lapsia, jotka eivät näy nyt oikeuden asiakirjoissa.

Venäläisen käytännön mukaan ilman asiaankuuluvia papereita maahan saapuneet siirtolaiset karkotetaan ja heille annetaan yleensä 500 ruplan eli noin 6 euron sakot sen päälle. Oikeudenkäynnit järjestetään pikaisesti kiinnioton jälkeen.

Ei ole tietoa siitä, kuinka Venäjä kohtelisi siirtolaisia, jos he ilmoittaisivatkin hakevansa turvapaikkaa Venäjältä. Tiettävästi he eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti halua jäädä Venäjälle, vaan heidän tavoitteenaan on pääsy Eurooppaan.

” Karjalan viranomaiset ovat säikähtäneet Karjalan asukkaiden negatiivisia mielialoja ja päättäneet vaieta kaikesta vanhasta tottumuksesta.

Bershteinin mukaan näin iso kiinni otettujen luvattomien siirtolaisten määrä kerrallaan on Karjalassa poikkeuksellista. Karjalan rajaviranomaisilla on tapana tiedottaa kaikista kiinniotoista lehdistölle, mutta jostain syystä näistä tapauksista tiedotetta ei ole kuitenkaan tullut.

Bershteinillä on oma teoriansa siitä, mistä vaikeneminen saattaa johtua. Hänen mukaansa Venäjän viranomaiset ovat nyt mitä ilmeisimmin tajunneet, että Valko-Venäjän siirtolaisvirta heijastuu heillekin.

– Näyttää siltä, että tämä epämiellyttävä fakta on nyt tajuttu Moskovassakin, jossa on tähän mennessä suhtauduttu Valko-Venäjän siirtolaistilanteeseen aivan kuin se olisi erillinen asia, Bershtein kirjoittaa.

– Nyt on tullut selväksi, että meitä uhkaa oma siirtolaiskriisi. Vain tällä tavoin voi selittää Karjalan rajapalvelun vaikenemisen pidätyksistä, sillä tähän asti he ovat tunnollisesti raportoineet kaikista vastaavista välikohtauksista. Vaikuttaa siltä, että Karjalan viranomaiset ovat säikähtäneet Karjalan asukkaiden negatiivisia mielialoja ja päättäneet vaieta kaikesta vanhasta tottumuksesta, Bershtein kirjoittaa.

Kuvassa on Valko-Venäjän kautta Puolaan pyrkineitä siirtolaisia marraskuun alussa 2021.

IS kertoi jo aiemmin, että Venäjän Kantalahdesta oli löytynyt kolmen henkilön ryhmä, jotka olivat onnistuneet matkaamaan sinne asti Venäjän viranomaisten huomaamatta. Henkilöt olivat tulleet maahan niin ikään Valko-Venäjän kautta.

Tiedossa on myös, että siirtolaisten salakuljettajat markkinoivat nyt aktiivisesti esimerkiksi Minsk–Moskova–Suomi -reittiä.

Ei ole tiedossa, kuinka Karjalaan nyt päätyneet siirtolaiset ovat taittaneet matkaansa, mutta yksi mahdollisuus on junayhteys. Sekä Lahdenpohjaan että Sortavalaan kulkee Venäjän sisäisiä matkustajajunia.

Lue lisää: Venäjän Kantalahdesta löytyi ryhmä Suomeen tai Norjaan pyrkiviä – tulivat huomaamatta Valko-Venäjältä ”kerääntymis­paikkaan”

Lue lisää: Tällaisilla mainoksilla siirtolaisia houkutellaan Suomeen Venäjän kautta – ”Havaitsimme muutoksen liki yhdessä yössä”

Bershteinin mukaan Karjalassa jännitetään nyt, kuinka suuren mittakaavan siirtolaisvirta saa ja mitä Venäjän viranomaiset tekevät. Mikäli Venäjän viranomaiset jatkavat tiukkaa pidätys- ja karkotuslinjaansa, ihmisvirta saattaa tyrehtyä nopeastikin.

– Potentiaalisten luvattomien tulijoiden informointi olisi todennököisesti tehokkainta: te ette pääse Karjalan kautta Suomeen, teidät otetaan täällä kiinni, sakotetaan ja karkotetaan, joten ei kannata tuhlata aikaa ja rahaa, Bershtein kirjoittaa.