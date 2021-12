Japani jatkaa kuolemantuomioiden täytäntöönpanoa – maassa hirtettiin kolme vankia

Hallitus pitää kuolemanrangaistuksen säilyttämistä välttämättömänä ”hirvittävien rikosten” vuoksi.

Japani on jatkanut kuolemantuomioiden täytäntöönpanoa. Maassa on tänään toteutettu ensimmäiset teloitukset kahteen vuoteen hirttämällä kolme vankia.

Japani on yksi harvoista kehittyneistä maista, jossa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Teloituksilla on maassa edelleen laaja kannatus, vaikka kuolemanrangaistuksen käyttö on saanut paljon kansainvälistä kritiikkiä etenkin ihmisoikeusjärjestöiltä.

