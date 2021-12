Lontoolaisen yliopiston professorin mukaan omikron leviää niin nopeasti, että aamulla saatu negatiivinen testitulos voi olla vanhentunut vain muutamassa tunnissa.

Sky News kertoo, että asiantuntijat vaativat Britanniassa koronaviruksen nopeasti leviävän omikronmuunnoksen takia päivityksiä maan koronakäytäntöihin siten, että kotitesti tulisi tehdä aina vain hetkeä ennen kuin aikoo tavata muita ihmisiä.

Britanniassa esimerkiksi yökerhoon pääsee tällä hetkellä alle 48 tuntia vanhalla negatiivisella testituloksella. Epidemiologian professori Irene Petersen Lontoon University Collegesta painottaa, että nykyinen ohjeistus on riittämätön, sillä omikron leviää niin nopeasti.

– Näemme nyt niin monia esimerkkejä, joissa ihmiset ovat tehneet testin päivää ennen. Kun he tekevät testin seuraavana päivänä, he ovat positiivisia, Petersen sanoi The Sunday Telegraphille.

Hänen mukaansa testitulos voi olla positiivinen jo iltapäivällä, vaikka vielä aamulla se olisi ollut negatiivinen.

– Omikron leviää hyvin, hyvin nopeasti, joten testitulokset vanhenevat myös todella nopeasti. Puhumme muutamista tunneista, hän sanoo.

Petersen sanoo, että monet ovat kertoneet olevansa kahteen kertaan rokotettuja ja testattuja.

– Mutta se ei auta, jos testitulos on edelliseltä aamulta.

Hän suositteleekin tekemään useamman kotitestin esimerkiksi 12 tunnin välein, jos tiedossa on menoja.

Toinen epidemiologi Tim Spector muistuttaa myös, ettei nyt kannata jäädä odottelemaan kuumetta, yskää sekä haju- ja makuaistin menetystä, jotka olivat tyypillisiä alfavariantin oireita. Spector sanoo varhaisten tutkimusten osoittavan, että omikronin kohdalla yleisimpiä oireita ovat vuotava nenä, päänsärky ja väsymys.

– Meidän täytyy valistaa ihmisiä perusasioista ja muistuttaa, että flunssaoireisena täytyy pysyä poissa ihmisten ilmoilta. Kolmea klassista oiretta ei pidä jäädä odottelemaan.