Yhdysvaltain tautikeskus kehottaa välttämään matkustamista Suomeen

Yhdysvaltain tautikeskus CDC kehottaa verkkosivuillaan julkaistussa ohjeessa välttämään matkustamista Suomeen. CDC määrittelee koronavirusriskin olevan Suomessa tällä hetkellä hyvin korkea, eli tasolla neljä.

Tautikeskus korostaa, että jos Suomeen on pakko matkustaa, on syytä olla täysin rokotettu ennen matkaa.

Tautikeskus muistuttaa kuitenkin, että Suomessa koronatilanne on nyt se, että matkailijoiden riski saada ja levittää koronaviruksen variantteja on korkea, vaikka he olisivat täysin rokotettuja.

Suomeen matkatessa CDC muistuttaa kiinnittämään huomiota myös Suomessa käytössä oleviin rajoituksiin ja ohjeistuksiin. Esimerkkeinä tästä mainitaan maskiin liittyvät ohjeistukset ja turvavälit.

Amerikkalaisasiantuntijat ovat antaneet synkkiä arvioita myös Suomessa jylläävän omikronvariantin tarttuvuudesta.

CNN-kanavan lääketieteellinen asiantuntija, George Washingtonin yliopiston professori Jonathan Reiner esitti sunnuntaina hurjan arvion omikronmuunnoksen tartuttavuudesta.

– Omikronmuunnos on poikkeuksellisen tarttuva. Se on yhtä tarttuva kuin tuhkarokko, joka on kutakuinkin tarttuvin virus, mitä olemme nähneet, Reiner kertoi.

Reiner vertasi omikronia ”tsunamiin”, joka kohtaa erityisesti rokottamattomia amerikkalaisia.