Oman puolueen senaattori kaatamassa Bidenin tärkeimmän hankkeen – Valkoiselta talolta poikkeuksellinen lausunto

Valkoisen talon lausunnossa syytettiin senaattori Joe Manchinia lupaustensa pettäjäksi.

Senaattori Joe Manchin on vaa’ankielenä Yhdysvaltain senaatissa, ja nyt hän uhkaa kaataa presidentti Joe Bidenin kärkihankkeen.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin sosiaaliset uudistukset kokivat sunnuntaina vakavan iskun, kun Länsi-Virginian demokraattisenaattori Joe Manchin ilmoitti, ettei voi äänestää Build Back Better -nimisen lakipaketin puolesta.

Senaatin 50–50-voimasuhteilla Biden tarvitsisi jokaisen demokraattisenaattorin tuen, joten käytännössä Manchinin ilmoitus uhkaa kaataa Bidenin kauden tärkeimmäksi kaavaillun hankkeen.

Se parantaisi amerikkalaisten sosiaaliturvaa päivähoidon ja terveydenhoidon tukemisella sekä sisältäisi ilmastonmuutoksen vastaisia toimia.

Manchin perusteli päätöstään valtion velkaantumisella, joka kiihdyttäisi inflaatiota. Bidenin hallinto ja monet talousasiantuntijat ovat eri mieltä paketin vaikutuksista.

Biden ja Manchin ovat neuvotelleet viikkokausia lakipaketista, joka on jo läpäissyt edustajainhuoneen. Demokraattien maltillista siipeä edustava Manchin on alusta alkaen epäillyt pakettia, ja siihen on tehty säätöjä.

Valkoinen talo ei enää säästellyt sanojaan Manchinin yllättävän ilmoituksen jälkeen, kun se julkaisi poikkeuksellisen kovasanaisen lausunnon. Yleensä vastaavia sanamuotoja kuullaan toisen puolueen edustajia kohtaan.

– Senaattori Manchinin kommentit … ovat ristiriidassa hänen presidentin kanssa käymiensä keskustelujen sekä omien julkisten kannanottojensa kanssa. Jo viikkoja sitten hän antoi presidentille tukensa paketin suuntaviivoista. Hän on toistuvasti sanonut neuvottelevansa paketista ”hyvässä hengessä”.

– Nyt hänen kommenttinsa edustavat äkkinäistä ja selittämätöntä käännöstä ja hänen presidentille sekä senaattoreille antamiensa sitoumusten rikkomista, lehdistösihteeri Jen Psakin allekirjoittamassa lausunnossa sanottiin.

Psaki ehdotti keskustelujen jatkamista, tosin kitkerään sävyyn.

– Ehkä senaattori muuttaa mieltään uudestaan ja kunnioittaa aiempia sitoumuksiaan ja on sanojensa mittainen.

– Sillä välin, senaattori Manchin saa selittää perheille, jotka maksavat insuliinista tuhat dollaria, miksi heidän täytyy jatkaa maksamista sen sijaan että elintärkeä lääke maksaisi vain 35 dollaria.

– Hän saa selittää lähes kahdelle miljoonalle naiselle, miksi hän vastustaa suunnitelmaa, jossa he voisivat palata töihin kun päivähoito halpenee.

– Ehkä hän osaa selittää miljoonille lapsille, jotka on nostettu köyhyydestä tukiohjelman avulla, miksi hän haluaa lopettaa ohjelman. Me emme osaa, lausunnossa suomittiin.

Build Back Better -pakettia on pidetty myös tärkeänä vaalivalttina demokraateille ennen ensi marraskuun välivaaleja. Sen kaatuminen olisi uusi, vakava takaisku Bidenille, joka on alkukaudellaan kohdannut lukuisia vastoinkäymisiä.