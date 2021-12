Taleban otti vallan – työnsä menettänyt poliisi kertoo, mitä siitä seurasi: ”Toivon etten olisi afgaani ja etten olisi nainen”

”Jos on pakko, olen valmis myymään toisen lapseni, jotta hänen ei tarvitsisi olla nälissään”, sanoo entinen naispoliisi Kabulissa.

Kabul

Koulutettujen ja ammatissa toimineiden naisten elämä Afganistanissa ei ole ollut helppoa siitä lähtien, kun Taleban otti uudelleen vallan maassa. Yksi heistä on Sima, entinen poliisi, jolla on kaksi pientä lasta. Hän jäi työttömäksi yhdessä miehensä kanssa viime elokuussa.

– Haluan taistella. Mutta miten, jos lasteni vatsa on tyhjä, Sima kysyy IS:n haastattelussa.

Sima syntyi Kabulissa ennen Talebanin edellistä valtakautta, joka alkoi sisällissodan jälkeen vuonna 1996. Hän ei kerro koko nimeään eikä syntymäaikaansa.

Yhdysvaltain johtaman liittouman hyökkäys kaatoi Talebanin edellisen hallinnon pian vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen. Silloin alkoi Afganistanin lyhyt mutta korruption leimaama demokraattisen kehityksen aika, joka päättyi elokuun puolivälissä 2021.

Afganistanin suurten kaupunkien naisille nuo kaksi vuosikymmentä olivat toivon ja mahdollisuuksien aikaa.

– Naisten oikeudet saatiin vakiinnutettua 20 vuotta kestäneen yrittämisen ja taistelun jälkeen, Sima sanoo.

IS:n tapaama Sima työskenteli edellisen hallituksen aikana nuoruuden unelma-ammatissaan poliisina. Nyt hän on työtön ja Talebanin etsimä.

Nyt kaikki on muuttunut.

– Afganistanilaiset naiset, erityisesti ne naiset, jotka työskentelivät poliiseina, ovat joutuneet jäämään kotiin kuin vangit. Turvallisuutta ei ole. Talous on heikentynyt, Sima kertoo.

– Talebanin mukaan naiset eivät voi olla poliiseja eikä tuomareita. Naisten pitäisi olla kotona ja palvella aviomiestään. Taleban etsii nyt naisia, jotka ovat työskennelleet aiemman hallituksen aikana turvallisuussektorin palveluksessa. Tunnistaakseen heidät Taleban tekee kotietsintöjä asuintalosta toiseen.

Sima on hyvin pahoillaan siitä, että naiset joutuvat Afganistanissa aina uhreiksi. Poliisina hän teki työtä naisten puolustamiseksi. Missä hän työskenteli ja millaista työ oli – sitä hän ei halua kertoa paljastumisen pelossa.

– En voi sanoa enempää, sillä se voi olla vaarallista. Pelottaa todella paljon. Entisten naispoliisien elämästä on tullut erittäin vaikeaa. He kohtaavat monia kamppailuja ja vaikeuksia jokapäiväisessä elämässään.

Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet kaksinkertaisiksi Talebanin uuden valtaannousun jälkeen. Talebanin taistelija vartioi Maailman ruokajärjestön avustusjakelua Kabulissa marraskuun lopussa.

Poliisin ammattiin pääsy toteutti Siman lapsuuden haaveen.

– Minä rakastan maatani. Haaveilin aina poliisin ammatista ja mahdollisuudesta puolustaa maani naisia. Tein kovasti töitä hankkiakseni itselleni koulutuksen. Kun sitten lopulta sain pukea univormun päälleni, olin samalla tasolla kuin miehet, Sima kertoo.

– Halusin edetä urallani ja palvella maatani elämäni loppuun asti. Taleban otti minulta pois tuon oikeuden. Siksi, että minä olen nainen ja että on syntiä olla nainen. Tilanne on nyt sellainen, etten voi toimia ammatissani vaan olen työtön, ja samaan aikaan Afganistanin talous heikkenee joka päivä.

Hinnat ovat käytännössä kaksinkertaistuneet. Leivän hinta on tuplaantunut 20 afganiin, joka on köyhälle ihmiselle paljon rahaa.

Talebanin vartioinnissa. Naiset jonottivat Maailman ruokajärjestön avustusjakelua Kabulissa marraskuun lopussa.

Siman mielessä on käynyt jo korkein mahdollinen hinta, jonka hän joutuu maksamaan, jos tilanne pysyy samanlaisena.

– Jos on pakko, olen valmis myymään toisen lapseni, jotta hänen ei tarvitsisi olla nälissään. Lapsen antaminen pois on kovin päätös, joka kohtaa perhettä, varsinkin äitiä. Olisin silloin äärimmäisen pettynyt itseeni. Toivon etten olisi afgaani ja etten olisi nainen. En tiedä, mikä meidän kohtalomme on.

Sima on hyvin väsynyt.

– Meitä kehotetaan taistelemaan, mutta miten voin taistella, kun lapseni näkevät nälkää?

Sima kehottaa ulkomaailmaa tekemään kaikkensa, jotta ahdinkoon joutuneet Afganistanin naiset voitaisiin pelastaa.

– Pyydän apua kaikilta kansainvälisiltä järjestöiltä, ​​erityisesti niiltä, ​​jotka keskittyvät naisten ongelmiin.