Johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci povasi sunnuntaina Yhdysvalloissa synkkää talven alkua omikronmuunnoksen tartuttavuuden takia.

Vaikka omikronmuunnos ei vaikuta sen vaarallisemmalta kuin deltamuunnos oireidensa perusteella, omikronin hurja leviämistahti voi kuormittaa terveydenhoitojärjestelmän nopeasti.

– Meillä on omikronin takia kovat viikot edessä talven aluksi, Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitti sunnuntaina CNN:llä.

Tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitti sunnuntaina useassa haastattelussa omikronmuunnoksen voivan kuormittaa terveydenhoitojärjestelmän pahoin.

Tämä johtuu Faucin mukaan omikronmuunnoksen poikkeuksellisesta tartuttavuudesta. CNN-kanavan lääketieteellinen asiantuntija, George Washingtonin yliopiston professori Jonathan Reiner esitti sunnuntaina hurjan arvion omikronmuunnoksen tartuttavuudesta.

– Omikronmuunnos on poikkeuksellisen tarttuva. Se on yhtä tarttuva kuin tuhkarokko, joka on kutakuinkin tarttuvin virus, mitä olemme nähneet, Reiner kertoi.

Reiner vertasi omikronia ”tsunamiin”, joka kohtaa erityisesti rokottamattomia amerikkalaisia.

R-luku vielä kaukana tuhkarokosta

Reiner ei ole ainoa, joka varoittaa poikkeuksellisesta tartuntavauhdista. Perjantaina myös newyorkilaisen Mount Sinain sairaalan johtaja David Reich esitti samantyylisen epäilyn.

– Jotkut tartuntatautikollegani sanovat, että se vaikuttaa yhtä tarttuvalta kuin tuhkarokon kaltainen tauti, joka on erittäin tarttuva, Reich sanoi.

– Eli jos lapset ovat luokkahuoneessa tai ihmiset kokoontuvat häihin tai isoihin juhliin, se voi levitä samaan aikaan useisiin ihmisiin. Siksi omikron on niin huolestuttava.

Tuhkarokko on tunnetuista viruksista helpoiten leviäviä, ja vertailu omikron­muunnokseen vaikuttaisi toistaiseksi olevan liioiteltua.

Ilmateitse leviävän tuhkarokon tartuttavuusluku eli niin sanottu R-luku on 12 ja 18 välillä, eli yksi henkilö tartuttaa keskimäärin 12–18 ihmistä.

Koronaviruksen tartuttavuusluvuksi arvioitiin alun perin 1,4–2,4. Omikronmuunnoksen R-luvuksi on alustavasti arvioitu 3 tai 4.

Virusten leviämistä kartoittava amerikkalaisasiantuntija Trevor Bedford painotti kuitenkin USA Todayn mukaan, että omikronmuunnoksen tartuttavuudesta ja mekanismeista ei ole vielä saatu tarpeeksi tietoa.

– Nämä ovat ensimmäisiä arvioita ja ne täsmentyvät kun saamme vertailtavia arvioita eri paikoista ja eri menetelmillä.

– Jopa R-luku 3 on erittäin korkea. Toivon todella, että aiempi immuniteetti suojaisi vakavalta taudilta ja ole erittäin huolissani epidemia-aallosta Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa, Bedford luonnehti.

Kolme poliitikkoa kertoi tartunnasta

Yhdysvalloissa raportoidaan tällä hetkellä keskimäärin 125 000 uutta tartuntaa päivässä lauantain lukujen perusteella. Tartunnat ovat olleet nopeassa kasvussa.

Demokraattien johtaviin poliitikkoihin kuuluva Elizabeth Warren kertoi sairastumisestaan.

Sunnuntaina peräti kolme amerikkalaista poliitikkoa kertoi sairastuneensa koronaan. Entiset presidenttiehdokkaat, senaattorit Elizabeth Warren, 72, ja Cory Booker, 52. sanoivat antaneensa positiivisen testin, samoin demokraattien kongressiedustaja James Crow.

Kaikki olivat saaneet jo kolmannenkin koronarokotuksen, ja heidän oireensa olivat lieviä.

Anthony Fauci kehotti jälleen sunnuntaina amerikkalaisia rokottautumaan ja ottamaan myös kolmannen rokotuksen. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa harkitaan, pitäisikö täysin rokotetun määritelmä muuttaa aiemmasta kaksi rokotusannosta saaneesta kolme annosta saaneeseen.