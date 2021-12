Nämä rokotteet toimivat omikronia vastaan parhaiten – Pfizerin rokote hyvissä asemissa

Eteläafrikkalaisen tutkimuksen mukaan kaksi Pfizer-annosta antaa hyvän suojan sairaalahoitoon joutumiselta. Israelilaisen tutkimuksen mukaan kolme annosta suojaa hyvin tartunnalta.

Omikrontartunnan saaminen vaikuttaa melko todennäköiseltä kahdesta rokoteannoksesta huolimatta oli rokote mikä hyvänsä, mutta alustavien tutkimustulosten mukaan mrna-teknologiaan perustuvat rokotteet vaikuttavat olevan muita toimivampia. Vakavalta taudinkuvalta rokotteet suojaavat silti hyvin.

Eteläafrikkalaisen tuoreen tutkimuksen mukaan kaksi Pfizerin rokoteannosta ovat suojanneet sairaalaan joutumiselta omikronvariantin osalta 70-prosenttisesti. Deltamuunnoksen kohdalla kaksi Pfizerin rokotetta ovat suojanneet sairaalaan joutumiselta 93-prosenttisesti.

Tutkimus on ensimmäisiä, joissa omikronvariantin toimintaa on voitu seurata väestössä suurella otannalla, kun taas valtaosa omikrontutkimuksista on tehty laboratorio-oloissa.

Israelilaisen tutkimuksen mukaan kolme Pfizerin rokoteannosta antaa hyvän suojan omikronvarianttia vastaan. Tutkimuksessa tutkittiin kolme rokoteannosta saaneita ja heitä, joilla toisesta rokoteannoksesta oli 5–6 kuukautta.

– Ihmisillä, jotka olivat saaneet toisen annoksen 5–6 kuukautta sitten ei ollut minkäänlaista neutralisoivaa ominaisuutta omikronia vastaan. Deltaa vastaan heillä taas oli, tutkimuslaboratorion johtaja Gigi Regev-Yochay kertoi toimittajille Reutersin mukaan.

Regev-Yochayn mukaan kolme rokotetta saaneilla oli radikaalisti parempi suoja omikronmuunnosta vastaan kuin kaksi annosta saaneilla.

Israelista ei kuitenkaan voi suoraan vetää johtopäätöksiä Suomeen, sillä ero annosvälissä ensimmäisen ja toisen annoksen välillä on suuri. Israelissa annettiin kaksi annosta kolmen viikon välein, Suomessa noin 12 viikon välein.

New York Timesin mukaan AstraZenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteet eivät suojaa läheskään yhtä hyvin kuin Pfizerin yhdessä Biontechin kanssa kehittämä rokote ja Modernan rokote. Pfizer-Biontechin ja Modernan rokotteet perustuvat mrna-teknologiaan.

Lehden mukaan suuri osa maailman väestöstä asuu maissa, joissa käytetään pääosin heikosti omikronvarianttiin purevaa koronarokotetta. Yhteensä lähes puolet maailmassa annetuista korona-annoksista on joko kiinalaista Sinopharmia tai Sinovacia, joita käytetään Kiinan lisäksi laajalti muun muassa Meksikossa ja Brasiliassa.

Hongkongilaisen tutkimuksen mukaan kaksi annosta kiinalaista Sinovac-rokotetta ei estä saamasta omikrontartuntaa, New York Times kertoo. Tutkimukseen osallistui 25 rokotettua, eikä heistä kenenkään verestä löydetty tarvittavia vasta-aineita. Sinovacin oman tiedotteen mukaan kaksi annosta ei anna tehoa omikronia vastaan, mutta kolmas annos saattaa estää tartunnan.

Samassa tutkimuksessa selvitettiin myös, onko Pfizer-Biontechin rokotetta saaneilla vasta-aineita veressään omikronia vastaan. Vajaalla neljänneksellä oli kehittynyt vasta-aineita.