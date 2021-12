Puolustus päätti puheenvuoronsa perjantaina. Puolustuksen todistajana kuultiin muun muassa entistä Miss Ruotsia, jolla oli suhde Jeffrey Epsteinin kanssa.

Ghislaine Maxwellin puolustus päätti perjantaina puheenvuoronsa oikeudenkäynnissä, jossa Maxwellia syytetään ihmiskaupasta. Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja uutistoimisto AP. Puolustus käytti puheenvuoroonsa kaksi päivää, joiden aikana kuultiin yhdeksää todistajaa.

Maxwell sanoi perjantaina, ettei aio todistaa oikeudenkäynnissä omaksi puolustuksekseen, koska hänen mielestään syyttäjä ei ole osoittanut hänen syyllisyyttään.

Maxwellia syytetään muun muassa neljän alaikäisen tytön rekrytoimisesta liikemies Jeffrey Epsteinille1990- ja 2000-luvuilla. Maxwell oli useista seksuaalirikoksista syytetyn Epsteinin pitkäaikainen tyttöystävä.

Puolustus on pyrkinyt esittämään neljä oikeudessa todistanutta naista epäluotettavina. Puolustuksen mukaan naisten muistot ovat vääristyneet, koska tapahtumista on kulunut niin pitkä aika. Väitetyt teot ovat tapahtuneet vuosien 1994 ja 2004 välillä. Lisäksi puolustus on kyseenalaistanut naisten motiiveja.

Puolustus kutsui todistamaan muun muassa entisen Miss Ruotsin ja lääkärin Eva Andersson-Dubinin. Hän kertoi tapailleensa Epsteinia epäsäännöllisesti vuodesta 1983 vuoteen 1991 saakka. Andersson-Dubin meni myöhemmin naimisiin miljardööri Glenn Dubinin kanssa, mutta pari pysyi läheisissä väleissä sekä Epsteinin että Maxwellin kanssa.

Yksi Maxwellia syyttävistä naisista, joka esiintyi oikeudessa pelkällä etunimellä Jane, kertoi aiemmin oikeudenkäynnissä osallistuneensa ryhmäseksiin yhdessä Epsteinin ja Eva-nimisen naisen kanssa.

Andersson-Dubin kiisti perjantaina olleensa koskaan kyseisessä tilanteessa Janen ja Epsteinin kanssa. Hän kuitenkin myönsi syyttäjän ristikuulustelussa, että hänellä on välillä ongelmia muistinsa kanssa.

Andersson-Dubin myös sanoi, ettei ole koskaan todistanut Epsteinin käyttäytyneen epäsopivasti teini-ikäisiä tyttöjä kohtaan.

Virginia Giuffre, yksi Epsteinin uhreista, on aiemmin kertonut, että yksi miehistä, jolle hänet paritettiin oli Andersson-Dubinin mies Glenn Dubin. Dubin on kiistänyt syytökset.

Kaiken kaikkiaan Maxwellia vastaan on nostettu kahdeksan syytettä seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä ihmiskaupasta ja muista rikoksista kuten kahdesta väärästä valasta, joita käsitellään oikeudessa myöhemmin.

Maxwell on kiistänyt kaikki syytteet. Puolustuksen mukaan Maxwellistä halutaan tehdä syyllinen, koska Epstein ei ole vastaamassa enää omiin syytteisiinsä. Epstein riisti henkensä vankilassa elokuussa 2019 ennen kuin hänen oikeudenkäyntinsä ehti alkaa.

Oikeudenkäynnissä on tarkoitus kuulla loppupuheenvuorot maanantaina.