Britanniassa omikron pistää tartuntaennätyksiä päivittäin uusiksi – Ranska sulki rajansa briteiltä

Koronaviruksen omikronvariantti leviää Euroopassa kovaa vauhtia, ja tartuntaennätyksiä on rikottu viime päivinä monissa maissa.

Pahimmassa koronakurimuksessa on tällä hetkellä Britannia, jossa todettiin lauantaina ennätykselliset yli 93 000 uutta tartuntaa. Tartuntaennätykset ovat menneet rikki kolmena peräkkäisenä päivänä. Omikrontapauksia on todettu maassa yli 23 000.

Omikronin on arvioitu saavuttaneen nyt valtavariantin aseman Englannissa ja Skotlannissa.

BBC:n mukaan Lontoon pormestari Sadiq Khan kertoi omikronin aiheuttaman tapausvyöryn vaikuttavan rajusti kaupungin pelastuspalveluihin.

– Keskeisin ongelma on se, että Lontoon suuret tartuntamäärät lisäävät merkittävästi esimerkiksi pelastustoimen, terveydenhuollon ja poliisin henkilökunnan poissaoloja. Tämä hankaloittaa julkisten palveluiden toteuttamista.

Khan on julistanut Lontoon koronatilanteen vaikuttavan merkittävästi alueen toimintoihin.

Lontoon sairaaloissa on tällä hetkellä yli 1 500 koronapotilasta, mikä on 28,6 prosentin lisäys viikon takaiseen. Englannin alueella potilasmäärän pelätään nousevan jopa kolmeen tuhanteen. Koko maassa sairaalahoidossa on yli 7 500 ihmistä.

Omikronvariantti on levinnyt Lontoossa nopeasti.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan omikronvariantti leviää merkittävästi deltavarianttia nopeammin, ja tapausmäärät tuplaantuvat parin päivän välein suuren liikkuvuuden alueilla. Omikronia on tavattu tähän mennessä 89 maassa.

Hallituksen epidemiologi-neuvonantaja, professori Neil Ferguson kertoi BBC:lle Britannian todellisten päivätartuntojen olevan todennäköisesti virallisesti todettua määrää paljon suurempia, lähellä jopa 300 000:tta. Ferguson arvioi julkisen terveydenhuollon palveluiden olevan pian kantokykynsä rajoilla.

Omikronin vaikutuksien ymmärtämiseksi on kuitenkin katsottava pintaa syvemmälle, eikä keskityttävä pelkästään potilasmääriin. Tartuntamäärien noustessa BBC:n mukaan mahdollista, että suurempi osuus sairaalan koronapotilaista tulee niin sanotuista satunnaisista sairaalahoitoa vaativista tapauksista.

Tämä tarkoittaa tapauksia, joissa esimerkiksi henkilöllä, joka on otettu murtuneen jalan takia sairaalahoitoon, todetaan sairaalajakson aikana koronatartunta. Lontoossa yli viidennes nykyisistä tilastoiduista sairaaloiden koronapotilaista kuuluu tähän kategoriaan. Osuus saattaa nousta entisestään tapausmäärien kasvaessa.

Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on joka tapauksessa nousussa, mutta todellinen kasvu ei ole ehkä siis niin nopeaa kuin pelkät luvut antavat ymmärtää.

Toinen huomioitava asia on sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden sairaalassa vietetyn ajan pituus, joka on ollut Britanniassa laskussa koko pandemian ajan. Mikäli lasku jatkuu myös omikronaallon aikana, voi sekin lievittää maan terveydenhuoltoon kohdistuvaa painetta.

Britannian heikko tilanne on huomattu myös maailmalla. Esimerkiksi Ranskan hallitus on ilmoittanut kieltävänsä viikonloppuna kaiken ei-välttämättömän henkilöliikenteen Britanniasta. Asiasta uutisoineen France24:n mukaan maahantulokielto koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia.

Brittilehti The Guardianin mukaan perjantaina voimaan tullut päätös aiheutti tungosta Englannin kanaalin alittavalla Eurotunnelilla.

Boris Johnson kertoi, että kolmansia rokoteannoksia pyritään tarjoamaan kaikille halukkaille vuoden loppuun mennessä.

Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi viime viikon sunnuntaina televisioidussa puheessa, että maan hallitus pyrkii tarjoamaan kolmannet rokoteannokset kaikille kykeneville aikuisille vuoden loppuun mennessä. Aiemmin määräajaksi oli asetettu 30. tammikuuta.

– Kenelläkään ei tulisi olla siitä epäilystä: omikronin hyökyaalto on tulossa, ja pahoin pelkään, että kaksi rokoteannosta eivät yksinkertaisesti riitä antamaan tarvitsemaamme suojaa, Johnson kuvaili.

BBC:n mukaan lauantaina maassa annettiin yli 800 000 rokotteen kakkosannosta ja noin 817 000 kolmatta annosta.