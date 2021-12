Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs täräytti vastineen Putinin ideoille

Ex-suurlähettiläs Michael McFaulin turvallisuusehdotuksissa kehotetaan Venäjää muun muassa vetämään joukkojaan Ukrainasta.

Venäjä julkisti aiemmin tällä viikolla sotilasliitto Natolle ja Yhdysvalloille osoitettuja tiukkoja turvallisuusehdotuksia, ja ilmoitti olevansa valmis aloittamaan turvallisuusneuvottelut Yhdysvaltain kanssa hyvin pian.

Esitykset, joiden Venäjä sanoo olevan elintärkeitä sen turvallisuuden takaamiseksi, sanovat muun muassa, että Nato ei saa ottaa jäsenikseen uusia valtioita. Lisäksi Venäjä vaatii, että Nato ei perusta uusia sotilastukikohtia entisen Neuvostoliiton tasavaltojen alueelle.

Yhdysvallat ilmoitti pian tämän jälkeen, että maa ei neuvottele Euroopan turvallisuudesta ilman liittolaisiaan ja kumppaneitaan, kuten Venäjä ehdotuksessaan esitti.

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs, Venäjä-asiantuntija Michael McFaul julkaisi perjantaina oman vastineensa Venäjän esityksiin Twitterissä.

– Nyt kun Vladimir Putin on julkaissut omat ideansa uuteen Euroopan turvallisuussopimukseen liittyen, haluan ehdottaa joitakin lisäartikloja sopimusluonnokseen, McFaul kirjoitti.

McFaulin ehdotuksessa on yhteensä kuusi Venäjää koskevaa artiklaa. Ehdotukset ovat hänen omiaan.

– Artikla 1. Venäjä vetää joukkonsa Moldovasta ja palauttaa täyden suvereniteetin tälle Euroopan valtiolle.

– Artikla 2. Venäjä vetää joukkonsa Georgiasta, luopuu Abhasian ja Etelä-Ossetian tunnustamisesta itsenäisiksi maiksi sekä palauttaa täyden suvereniteetin Georgialle.

– Artikla 3. Venäjä vetää joukkonsa Ukrainasta, palauttaa Krimin alueen Ukrainalle, lopettaa separatistiliikkeiden tukemisen Ukrainassa, ja palauttaa Ukrainalle täyden suvereniteetin.

– Artikla 4. Venäjä vetää Iskander-ohjuksensa Kaliningradista.

– Artikla 5. Tunnustaen sekä yksilön että valtion turvallisuuden puolustamisen tärkeyden, suostuu Venäjä lopettamaan salamurhaoperaatiot kaikkia Euroopassa asuvia vastaan, oli kyseessä sitten Britannia, Saksa tai Venäjä.

– Artikla 6. Venäjä vahvistaa sitoutumisensa jo allekirjoitettuihin sopimuksiin, sisältäen Helsingin päätösasiakirjan, Pariisin peruskirjan ja vuoden 1994 Budapestin muistion.

McFaulin mukaan lista voisi olla pidempikin, mutta näiden kohtien huomiointi riittäisi neuvottelujen käynnistämiseen.

– Myönnän, että joistain laatimistani artikloista puuttuu yksityiskohtia (tämä on Twitter!), ja niitä voi tulkita eri tavoin. Mutta tätä varten neuvottelut ovat. Putinilla on oma toivelistansa, tässä on minun listani.

Jännitteitä länsimaiden ja Venäjän välille on lisännyt viime aikoina se, että Venäjä on keskittänyt sotilasosastoja Ukrainan rajan läheisyyteen. Länsi on syyttänyt Moskovaa siitä, että se valmistelisi hyökkäystä Ukrainaan ja väittänyt Venäjän tuoneen Ukrainan rajan läheisyyteen kymmeniätuhansia sotilaita.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt hyökkäysaikeet ja syyttänyt Natoa jännitteiden kasvamisesta.