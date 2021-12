Minskin ja Murmanskin välillä käynnistettiin junayhteys 15. joulukuuta. Yhteydestä saattaisi tulla yksi siirtolaisten kulkuväline, jos Venäjä sallisi heidän yrittää pääsyä Eurooppaan arktisen reitin kautta.

Venäjän Kantalahdesta on saatu kiinni kolmen iranilaisen ryhmä, joka oli matkalla niin kutsuttua ”arktista reittiä” Murmanskin alueen kautta Eurooppaan. Ei ole selvillä, olisivatko he halunneet yrittää rajanylitystä Suomeen vai Norjaan.

Ryhmästä tekee mielenkiintoisen se, että heidän kerrotaan saapuneen Venäjälle luvattomasti maarajan kautta Valko-Venäjältä.

He kuuluvat toisin sanoen siihen siirtolaisten joukkoon, joka on saapunut Valko-Venäjälle alkujaan Aljaksandr Lukashenkan yllyttämänä. Kun pääsy Puolaan, Liettuaan ja Latviaan on vaikeutunut Valko-Venäjältä, osa heistä etsii nyt vaihtoehtoisia reittejä Venäjän kautta Eurooppaan.

Kantalahden kaupunginoikeus tuomitsi iranilaiset kahdeksi kuukaudeksi vankilaan sen vuoksi, että he olivat tulleet Venäjälle laittomasti ja ilman vaadittavia papereita.

Kolmikon kerrotaan saapuneen Valko-Venäjältä Venäjälle Smolenskin alueen kautta.

Valko-Venäjän ja Venäjän välisen maarajan ylittäminen on sallittua kolmansien maiden kansalaisille ainoastaan virallisten rajanylityspaikkojen kautta, mutta määräysten kiertäminen on helppoa. Koska maiden välillä on valtioliitto, rajavalvonta on vähäistä ja tarkistuksia tehdään pienemmillä teillä vain satunnaisesti.

Kantalahden kaupungin nimi on venäjäksi Kandalaksha.

Kyseessä ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun Valko-Venäjän kautta saapuvia luvattomia siirtolaisia löydetään Venäjältä.

Smolenskin alueella on tätä ennen otettu kiinni ainakin jo kaksi vastaavaa siirtolaisten ryhmää, jotka olivat ylittäneet maiden välisen maarajan luvattomasti. Novaja gazetan mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu otti kiinni elokuussa yhteensä 19 henkilöä Valko-Venäjän vastaiselta rajalta. Toinen oli viiden henkilön ryhmä, jossa oli neljä syyrialaista ja yksi egyptiläinen. Toisessa ryhmässä oli 14 ”keskiaasialaista” henkilöä, joiden kotimaata ei kerrottu tarkemmin.

Suomeen pyrkineitä turvapaikanhakijoita kuvattuna maaliskuussa 2016 Venäjän Kantalahdessa Murmanskin alueella.

Kantalahteen asti ennättäneet siirtolaiset olivat tulleet Valko-Venäjältä Venäjän puolelle 3. joulukuuta, kertoo Venäjän media.

Ei ole tietoa siitä, millä kulkuvälineellä he olivat saapuneet Kantalahteen. Kantalahti tuli jo talvella 2015-2016 kuuluisaksi kerääntymispaikaksi, josta siirtolaiset suuntasivat joko Norjaan tai Suomeen.

Severreal.org-uutissivuston mukaan siirtolaiset ovat käyttäneet apunaan venäläisiä välikäsiä tullessaan Valko-Venäjältä Venäjälle.

Jatkon kannalta kiinnostavaa on, että 15. joulukuuta avattiin uudelleen suora junayhteys välille Minsk-Murmansk. Junareitti oli ollut pysähdyksissä koronavirusrajoitusten vuoksi. Minskistä juna kulkee jatkossa kerran viikossa niin, että se lähtee keskiviikkona aamupäivällä ja on perillä Murmanskissa varhain perjantaiaamuna.

Tshekkiläinen informaatioturvallisuusyhtiö Semantic Visions kertoi aiemmin, että he ovat havainneet lukuisia sosiaalisen median mainoksia, joissa siirtolaisille tarjotaan nyt Venäjän kautta reittiä Suomeen.

Halukkaille turvapaikanhakijoille mainostetaan sosiaalisessa mediassa muun muassa ”taattua reittiä” ja vain tunnin mittaista kävelyä rajan yli Venäjältä Suomeen.