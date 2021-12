Sammuttimella Capitolin poliisia heittänyt mellakoitsija sai pitkän vankeustuomion

Robert S. Palmer yritti kerätä rahaa valehtelemalla osuudestaan loppiaisen mellakkaan.

New York

Floridalainen Robert S. Palmer, 54, tuomittiin perjantaina 63 kuukauden vankeuteen osuudestaan mellakkaan Yhdysvaltain kongressissa 6. tammikuuta.

Kyseessä on toistaiseksi pisin Capitolin mellakasta annettu vankeustuomio. Palmer on vasta toinen henkilö, joka on saanut tuomion hyökkäyksestä poliisia kohtaan tuona päivänä. Väkivallasta poliisia vastaan on Washington Postin mukaan syytettynä 130 henkilöä.

Palmer saapui kongressirakennuksella pukeutuneena Yhdysvaltain lipun väreissä olleeseen takkiin ja hattuun, jossa luki ”Florida Trumpin puolella”. Hän kantoi kylttiä, jossa luki ”Biden on pedofiili”. Videokuvissa näkyy, kuinka Palmer hurrasi poliisia vastaan taisteleville mellakoitsijoille.

Syyttäjien mukaan Palmer laskeutui 50 minuuttia myöhemmin taistelun keskelle ja heitti poliiseja kohti lankun. Sen jälkeen hän heitti kahdesti poliiseja palosammuttimella. Palmeria ei syytetty yhdenkään poliisin vammauttamisesta.

Myöhemmin iltapäivällä Palmer heitti poliisia 1,5-metrisellä seipäällä, ja poliisi vastasi ampumalla häntä vatsaan kumiluodilla.

Palmer myönsi lokakuussa syyllisyytensä ja teki syyttäjien kanssa sopimuksen, jonka mukaan häntä odotti 46–57 kuukauden vankeusrangaistus.

Tämän jälkeen hän kuitenkin julkaisi rahankeruuanomuksen, jossa hän väitti puolustautuneensa poliisia vastaan sen jälkeen, kun häntä kohti oli ammuttu kumiluoteja ja kyynelkaasua.

Palmer myönsi perjantaina valehdelleensa. Tuomari totesi valheen osoittavan, ettei Palmer kantanut vastuuta teoistaan. Hän jyrkensi rangaistusasteikkoa.

Perjantaina Palmer vakuutti oikeuden edessä katumustaan.

– Ymmärrän, että tuolloin suurta valtaa käyttäneet ihmiset, kuten istuva presidentti ja hänen edustajansa, valehtelivat meille, eli Trumpin kannattajille, Palmer oli kirjoittanut tuomarille.