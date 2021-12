5G-taajuuksilta ”suojaavat” kaulakorut tuottavat vaarallista säteilyä, Hollannin viranomainen varoittaa

Hollannin viranomaiset suosittavat koruja omistavia säilömään ne pois.

Hollantilaiset viranomaiset ovat todenneet myynnissä olleiden 5G-taajuuksilta ”suojaavien” kaulakorujen tuottavan radioaktiivista säteilyä, kertoo brittilehti The Guardian.

Hollannin ydin- ja säteilyturvallisuudesta vastaava viranomainen (ANVS) suosittaa kvanttiriipuksia tai muita väitetysti ”negatiivisia ioneja luovuttavia” koruja omistavia säilömään ne pois, sillä yhteensä kymmenen eri tuotteen on todettu tuottavan ionisoivaa säteilyä.

Säteilyturvakeskuksen mukaan ionisaatio voi vaurioittaa elävien solujen perimäainesta, ja johtaa pahimmillaan syöpään tai muuhun terveyshaittaan.

– Näistä tuotteista on kuitenkin mitattu vain alhaisia säteilytasoja, ANVS tiedotti.

ANVS lisäsi, että riipukset voivat tästä huolimatta ylittää niitä käyttävälle henkilölle turvalliseksi todetun säteilyannoksen, mikäli niitä pidetään kaulassa pitkiä aikoja. Tällaiset radioaktiivisia aineita sisältävät riipukset ovat viranomaisen mukaan lailla kiellettyjä Hollannissa.

5G-taajuuksiin liittyvät salaliittoteoriat ovat nostaneet päätään viime vuosina teknologian yleistyessä. Radiosignaalien on väitetty aiheuttavan esimerkiksi päänsärkyä sekä immuunipuolustuksen heikkenemistä.

Huoli 5G-verkoista on luonut markkinoita kaikenlaisille siltä väitetysti suojaaville tuotteille. Esimerkiksi kaulakorujen on sanottu sisältävän ”puhtaita mineraaleja ja vulkaanista tuhkaa”.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että 5G-verkko on täysin turvallinen, eivätkä sen tuottamat signaalit eroa olennaisesti edeltävistä 4G ja 3G -teknologioista.

Salaliittoteoriat ovat johtaneet viime vuosina myös rikolliseen toimintaan, sillä useita tukiasemia on tuhopoltettu 5G-pelkojen takia. Vuonna 2020 yhteensä 15 EU:n jäsenvaltiota kehotti Euroopan komissiota puuttumaan asiaan.