Ulkomaat

Söpöysvaroitus! Tämä pieni vyötiäispoikanen oli syntyessään pingispallon kokoinen

Tämä etelänpallovyötiäinen on täysikasvuisenakin vain parikiloinen kerä. Laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi, sillä sen elintila on uhattu.

