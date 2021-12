Kritiikki pääministeriä vastaan on kiihtynyt myös konservatiivipuolueen omissa riveissä viime aikoina.

Britanniassa konservatiivipuolue on hävinnyt perjantaina järjestetyissä täytevaaleissa varmana pidetyn parlamenttipaikan, jota se ehti pitää hallussaan 200 vuotta. Konservatiiveja järkyttänyt vaalitulos kasvattaa entisestään painetta pääministeri Boris Johnsonia kohtaan, sillä viimeaikaisten kohujen myötä hän on ehtinyt ryvettymään myös omien puoluetoveriensa silmissä.

Konservatiiveihin kohdistuneeksi ”potkuksi” kuvailtu tappio on ruokkinut konservatiivien sekä julkisesti että yksityisesti ilmaisemaa huolta siitä, että puolueen maine ja tulevat vaalinäkymät ovat uhattuina Johnsonin johtaessa sitä.

North Shropshiren äänestysalueella tarjolla olleen parlamenttipaikan voitti liberaalidemokraattisen puolueen Helen Morgan lähes 6 000 äänen etumatkalla. Keikaus oli mittava, sillä vuonna 2019 konservatiivit voittivat paikan vielä 23 000:n äänen kaulalla.

– Boris Johnson, juhlat ovat ohi, 46-vuotias kirjanpitäjä Morgan kommentoi tulosta voittonsa jälkeen BBC:n mukaan.

Liberaalidemokraattista puoluetta edustava Helen Morgan saapui perjantaina kuulemaan vaalituloksia leveä hymy huulillaan.

Johnsoniin on kohdistunut viime aikoina kritiikkiä usealta suunnalta erilaisten kohujen vuoksi. Päällimmäisenä on ollut kohu juhlista, joita pääministerin avustajien on kerrottu pitäneen tämän virka-asunnolla viime joulun alla koronarajoituksista piittaamatta.

Lue lisää: Boris Johnson joutui parlamentin grilliin – kohu virka-asunnon pikkujouluista paisuu

Myöhemmin juhlia on paljastettu olleen useamminkin. Vaalien aattona Guardian uutisoi paikalla olleisiin lähteisiin nojaten, että myös Johnson itse oli osallistunut vastaaviin juhliin toukokuussa 2020, jolloin Britanniassa elettiin ensimmäisen laajan koronasulun alaisina.

Reutersin mukaan Britanniassa on tavallista, että äänestäjät rankaisevat täytevaaleissa valtapuoluetta, mutta liberaalidemokraattien murskavoitto saattaa viitata syvempään tyytymättömyyteen konservatiivivetoista hallitusta kohtaan.

North Shropshiren paikka tuli uudelleen äänestettäväksi normaalien parlamenttivaalien ulkopuolella sen jälkeen, kun sen edellinen haltija oli joutunut eroamaan rikottuaan lobbaamiseen liittyviä sääntöjä. Johnsonin hallitus yritti estää edustajaa eroamasta muuttamalla sääntöjä, jotka on tarkoitettu parlamentissa esiintyvän korruption torjumiseen.

Hallitus joutui kuitenkin perääntymään, kun sen aikeet aiheuttivat vastareaktion, jossa kyseenalaistettiin puolueen rehellisyys ja luotettavuus Johnsonin johdossa.

– North Shropshiren äänestäjät olivat kurkkuaan myöten täynnä ja he antoivat meille potkun. Uskon, että he halusivat lähettää meille viestin. Konservatiivipuolueen varapuheenjohtajana haluan sanoa, että viesti on kuultu kovaa ja selkeästi, parlamenttiedustaja Oliver Dowden kommentoi Sky Newsille.

” Mielestäni konservatiiveilla eivät ole jalat maassa.

Yksi konservatiivien kannattajasta liberaalidemokraattien puolelle kääntyneistä paikallisista oli Martin Dicken. Hänen mukaansa yhteenkään konservatiivipoliitikkoon ei voi enää luottaa, eikä varsinkaan pääministeriin, jota edes omat edustajat eivät tällä hetkellä tue.

– Poliisiasemamme suljettiin, ambulanssipalvelumme suljettiin. Meillä on yksi lääkärin vastaanotto koko Whitchurchin alueella, jonne suunnitellaan seuraavien neljän vuoden aikana rakennettavaksi 5000–7000 uutta asuntoa. Mielestäni konservatiiveilla eivät ole jalat maassa. Heidän on herättävä, eikä haudattava päätään hiekkaan, Dicken avasi tuntojaan.

Konservatiivien veteraanikansanedustaja Roger Gale sanoi pitävänsä täytevaalia kansanäänestyksenä pääministerin suorituksesta. Hän sanoi antavansa Johnsonille kaikesta huolimatta vielä yhden mahdollisuuden.

– Kukaan ei halua johtajuuskisaa keskelle pandemiaa, mutta yksi isku lisää, ja hän on mennyttä, Gale totesi BBC:lle.

”Maamme huutaa johtajuuden perään. Herra Johnson, te ette ole johtaja", vaalivoittaja Helen Morgan sanoi puheessaan tulosten varmistumisen jälkeen.

Myös asiantuntijoiden mukaan vaalitappio saattaa rapauttaa Johnsonin asemaa puolueen parlamenttiedustajien silmissä. Vielä hänen päivänsä pääministerinä eivät liene kuitenkaan luetut, sillä kovimmat kriitikotkin ovat painottaneet muutoksen tarvetta enemmän kuin vaatineet puoluejohdon vaihtamista.

Puheenjohtajan vaihtaminen vaatisi 54:n puolueen parlamenttiedustajan kannatusta.

– Hänen on muututtava nyt. Hänen täytyy kuunnella puolueensa näkemyksiä, kommentoi eräs konservatiiviedustaja pääministerin asemaa nimettömänä.

Sama edustaja kuvaili Johnsonia lahjakkaaksi viestijäksi, joka tarvitsee parempia neuvonantajia.

Konservatiiveilla on edelleen brittiparlamentissa laaja enemmistö, jonka se voitti kahden vuoden takaisissa vaaleissa brexitin loppuunsaattamista luvanneella kampanjallaan. Kansallisissa gallupeissa puolue näyttää jäävän tällä hetkellä jälkeen päävastustajastaan työväenpuolueesta.

Seuraavat parlamenttivaalit on määrä pitää Britanniassa vuonna 2024.