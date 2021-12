Tasmanian poliisi julkaisi perjantaina koulun pihalla tapahtuneessa onnettomuudessa menehtyneiden lasten nimet ja kuvat.

Australiassa surraan viittä lasta, jotka menettivät henkensä Tasmanian pohjoisosassa torstaina tapahtuneessa pomppulinnaturmassa. Onnettomuudessa loukkaantui myös neljä muuta lasta, joista kolme oli perjantaina edelleen kriittisessä tilassa ja yksi päässyt sairaalasta kotihoitoon.

Devonportissa sijaitsevassa Hillcrestin alakoulussa juhlittiin lähestyvää joululomaa, kun tuulenpuuska tarttui pihalle tuotuun pomppulinnaan ja tempaisi sen ilmaan. Australian yleisradion ABC:n mukaan pomppulinnassa olleet 5. ja 6. luokan oppilaat putosivat maahan noin kymmenen metrin korkeudesta.

Australiassa suru lasten kuolemista on saavuttanut jo kansallisen tragedian mittasuhteet. Tasmanian pääministeri Peter Gutwein kertoi myötätunnon vyörystä, joka turmaa on seurannut.

Hillcrestin alakoulun edustalle oli perjantaina tuotu runsaasti kukkia ja pehmoleluja menehtyneiden lasten muistoksi.

Tukea on tullut Tasmanian lisäksi kaikkialta Australiasta sekä maailmalta. Myös Australian krikettimaajoukkue on esittänyt surunvalittelunsa tapahtuneesta.

– On vaikea käsittää niitä tunteita, mitä näiden menetettyjen lasten vanhemmat nyt tuntevat. Mutta vanhempana toivon, että he ymmärtävät, että me tunnemme myös samoin, Gutwein sanoi AFP:n mukaan.

Perjantaina Tasmanian poliisilaitos julkaisi turmassa menehtyneiden lasten nimet ja kuvat omaisten luvalla. He olivat Jye Sheehan, 12, Addison Stewart, 11, Jalailah Jayne-Maree Jones, 12, Peter Dodt, 12, sekä Zane Mellor, 12.

Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen.

Jye Sheehan, 12

Addison Stewart, 11

Jalailah Jayne-Maree Jones, 12

Peter Dodt, 12

Zane Mellor, 12

Koulun juhlissa vapaaehtoisina valvojina olleet vanhemmat antoivat lapsille ensiapua välittömästi koulun pihalla. Heille, muille oppilaille, koulun henkilökunnalle sekä ensihoitajille on annettu kriisiapua.

Paikan päältä otettuihin uutiskuviin on tallentunut myös itkeviä poliiseja, mikä kertoo tilanteen traagisuudesta myös heidän kannaltaan.

Poliisi on käynnistänyt tapahtuneesta tutkinnan onnettomuuden syistä. Tasmanian osavaltion poliisikomentaja Darren Hine kertoi tiedotusvälineille, että tutkinnassa on muun muassa se, oliko pomppulinnaa lainkaan kiinnitetty maahan.

Poliisit lohduttivat toisiaan perjantaina Hillcrestin alakoululla, jonka pihalla traaginen onnettomuus oli tapahtunut edellisenä päivänä.

Viranomaisia kiinnostaa Hinen mukaan myös se, oliko pomppulinnan toimittaneen yrityksen johto mahdollisesti vastuussa sen turvallisuudesta.

Sääennuste oli luvannut alueelle ”kevyttä tuulta” muutoin aurinkoiseksi päiväksi. Tutkinnassa selvitetään myös, kuinka voimakas onnettomuushetkellä vallinnut tuuli oli tai oliko mahdollisesti kyse jonkinlaisesta poikkeuksellisesta ilmiöstä.

– Voidaan hyvin sanoa, että tuuli oli melko kova, Hine totesi.