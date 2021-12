EU:n väestöstä noin 67 prosenttia on rokotettu koronaa vastaan.

Eurooppaan loppuvuodesta ujuttautunut koronaviruksen omikronvariantti nostaa tartuntalukuja useissa maissa ja lisää EU:n sisäisiä jännitteitä matkustusrajoituksiin liittyvien erimielisyyksien muodossa. Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti aiemmin viikolla kansainvälistä yhteisöä ennennäkemätöntä vauhtia leviävän viruksen vaaroista.

– Omikron voi aiheuttaa vähemmän vakavaa taudin muotoa, mutta tapausten suuri määrä voi lamauttaa terveydenhuoltojärjestelmät, jos muunnoksen tuloon ei valmistauduta kunnolla, Ghebreyesus luonnehti.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi torstaina, että EU:n väestöstä koronaa vastaan on rokotettu 67 prosenttia. Eroja eri maiden välillä kuitenkin on, ja yhdeksässä jäsenmaassa rokotettuja on alle 60 prosenttia väestöstä. Samaan aikaan Euroopasta on muodostunut uuden epidemia-aallon mustin vyöhyke.

Näin tilanne Eurooppaan tällä hetkellä heijastuu:

Lontoon Ranskan puolelle lähdössä olevan Eurostarin asemalla riitti matkustajia perjantaina ennen rajoitusten voimaantuloa.

Ranska kielsi brittien maahantulon

Ranskan hallitus ilmoitti kieltävänsä viikonloppuna kaiken ei-välttämättömän henkilöliikenteen EU:sta eronneesta Iso-Britanniasta. Asiasta uutisoivan France24:n mukaan maahantulokielto rajoittuu sekä rokotettuihin että rokottamattomiin.

Britanniasta palaavilta ranskalaisilta edellytetään alle 24 tuntia vanhaa negatiivista koronatestitulosta. Maahan saavuttuaan ranskalaisten tulee rekisteröityä erilliseen sovellukseen ja vetäytyä viikon karanteeniin. Kotimaassa tehdyllä negatiivisella koronatestillä karanteeniajan voi lyhentää kahteen vuorokauteen.

Osa EU-maista palautti pakolliset testit rajoille

Verkkolehti Politicon mukaan Italia asetti tiistaina pakolliset koronatestit kaikille EU-maista saapuville matkustajille. Säännös astui voimaan torstaina ja koskee myös kaikkia koronapassillisia. Samanlaiset rajoitukset otettiin käyttöön aiemmin Portigalissa ja Irlannissa.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on suosittanut, että Norjasta, Tanskasta, Britanniasta ja Nigeriasta tuleville matkustajille tehdään koronatesti Suomen rajalla. Testistä voisi vapautua tuoreen negatiivisen testituloksen esittämällä.

Ensi tiistaista lähtien Suomessa tulee voimaan EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta tuleville ennakkotestivaatimus.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz keskustelivat EU-maiden johtajien kokouksessa.

Kiistaa koronapassista

EU-maiden johtajat keskustelivat unionin sisäisestä henkilöliikenteestä Brysselissä torstaina pidetyssä huippukokouksessa. Politicon mukaan johtajien ennakoitiin päättävän rokotuksiin perustuvan koronapassin voimassaoloajasta, joka rajoitettaisiin yhdeksään kuukauteen. Passin voisi uusia tehosteannoksella.

Jäsenmaiden välillä on kuitenkin vallinnut erimielisyys siitä, milloin uuden passisäännöksen tulisi astua voimaan ja tulisiko ennen päätöstä odottaa omikroniin liittyvän tutkimusmateriaalin kertymistä. Politicolle puhuvan EU-diplomaatin mukaan nopean päätöksen kannalla ovat olleet Suomen lisäksi Viro, Hollanti, Ranska ja Belgia. Saksa on puolestaan toivonut jäsenmailta malttia.

Britannia kiiruhtaa kolmansissa rokoteannoksissa

Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi viime viikon sunnuntaina televisioidussa puheessa, että maan hallitus pyrkii tarjoamaan kolmannet rokoteannokset kaikille kykeneville aikuisille vuoden loppuun mennessä. Aiemmin määräajaksi oli asetettu 30. tammikuuta.

– Kenelläkään ei tulisi olla siitä epäilystä: omikronin hyökyaalto on tulossa, ja pahoin pelkään, että kaksi rokoteannosta eivät yksinkertaisesti riitä antamaan tarvitsemaamme suojaa, Johnson kuvaili.

Boris Johnson vieraili rokotuskeskuksessa Ramsgatessa perjantaina.

Tartuntaennätyksiä useissa maissa

Raskaimmasta tartuntatilanteesta kärsii tällä hetkellä Iso-Britannia, jossa uusia tartuntoja raportoitiin torstaina 88 376. Kyseessä on saarivaltion suurin päiväkohtainen tartuntamäärä koko pandemian aikana.

Pohjoismaista ennätyksiä on rikottu sekä Suomessa että Norjassa ja Tanskassa. Tanskassa tartuntoja raportoitiin torstaina 9 999 ja Norjassa perjantaina 10. joulukuuta 5 413. Suomessa uusia tartuntoja todettiin tiistaina 2 225

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTO ECDC:n keskiviikkona julkaiseman raportin mukaan vielä ei pystytä sanomaan, kuinka vakava omikronin aiheuttama tauti on deltavarianttiin verrattuna. Omikronin herkemmän tarttuvuuden vuoksi muutoksen mahdolliset hyödyt kuitenkin kumoutuvat, vaikka uuden variantin aiheuttama tauti olisi yhtä vakava tai lievempi kuin deltassa.

Raportissa otettiin kantaa myös kolmansiin koronarokotuksiin, joiden tarpeesta on käyty viime päivinä paljon keskustelua myös Suomessa. Virasto julkaisi 25. marraskuuta suosituksen EU-maille tarjota kolmatta rokotusta kaikille aikuisille, ensisijaisesti yli 40-vuotiaille.