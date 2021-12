Turistit katosivat Balilta tänä vuonna – lokakuuhun mennessä vain 45 ulkomaalaista vierailijaa

Turisteja karkottavat pandemiasta johtuvat tiukentuneet koronasäännöt sekä rajakontrolli.

Kuluneena vuonna jatkunut koronapandemia on aiheuttanut maailman turistikohteille valtavat taloudelliset tappiot. Yksi pahiten turismikadosta kärsivistä kohteista on Bali.

CNN:n mukaan yli kuusi miljoonaa ulkomaista turistia vuonna 2019 houkutellut lomasaari vastaanotti tammi–lokakuussa 2021 surkeat 45 vierailijaa, mikä johtuu pitkälti pandemian takia tiukentuneesta rajakontrollista ja koronasäännöstöstä.

– Tämä on pienin määrä turisteja, mitä Balilla on ikinä nähty, Balin maakunnan matkailusta vastaava johtaja Nyoman Gede Gunadika kertoi CNN:lle.

Vuonna 2020 Bali vastaanotti vielä noin miljoona ulkomaalaista turistia.

Saaren Denpasarissa sijaitseva kansainvälinen Ngurah Rai -lentokenttä on ollut valtaosan vuodesta suljettuna kansainväliseltä liikenteeltä, joten Balilla tammi–lokakuussa vierailleet turistit saapuivat saarelle lähinnä yksityisillä huviveneillä. Kenttä avattiin kansainväliselle liikenteelle uudelleen lokakuussa, mutta toistaiseksi lentoja on tullut vain Indonesian pääkaupungista Jakartasta.

Turisteja on voinut karkottaa myös saaren tiukka koronasäännöstö. Balin turistiviisumit eivät ole tällä hetkellä käytössä, joten lomalle haluavan on hankittava yrittäjäviisumi, joka maksaa 300 dollaria (noin 265 euroa). Lomailijan on myös käytävä useassa koronatestissä sekä hankittava erityinen sairausvakuutus.

Lisäksi ulkomaalainen turisti joutuu ennen vierailuaan kymmenen päivän karanteeniin.

Balin koronakäytännöistä päättää Indonesian keskushallinto, joka tiukensi karanteenisääntöjä koronan uuden omikronvariantin ilmaannuttua.

– Emme voi olettaa ulkomaalaisten turistien saapuvan Balille kaikista voimassa olevista esteistä johtuen, Indonesian hotelli- ja ravintolaliiton Balin Badungin alueen johtaja Ray Suryawijaya.

Tilanne on helpottanut jonkin verran lokakuun jälkeen, mutta turistimäärät eivät ole vielä lähelläkään pandemiaa edeltäneitä lukuja.

Toivoa kuitenkin on, ja Rayn mukaan Balin hotellien käyttöaste on noin 35 prosenttia.

– Viikonloppuisin Balilla vierailee tällä hetkellä noin 13 000 turistia.