Oli joulukuu 2018. Suomessa syntynyt, mutta Ruotsissa asuva toimittaja, tietokirjailija Kalle Kniivilä oli juuri muuttanut Moskovaan toimiakseen siellä vuoden verran Ruotsin suurlähetystön lehdistöneuvoksena.

Pitkään viipynyt viisumikin oli vihdoin valmistunut, ja kaiken piti olla kunnossa. Mutta niin ei ollutkaan. Yhtäkkiä Kniivilä sai kuulla, että hänellä on kaksi viikkoa aikaa poistua maasta.

– Se oli karkotus, vaikka muodollisesti viisumini vain peruttiin.

– Enkä edelleenkään usko, että karkottamisella oli sinänsä mitään tekemistä minun henkilöni kanssa. Minä vain satuin sopivaan saumaan, Kniivilä kertoo.

Venäjä määräsi Kniivilän poistumaan protestoidakseen sitä, että Ruotsi oli kieltäytynyt antamasta viisumia kahdelle venäläisdiplomaatille.

Ruotsin turvallisuuspalvelu Säpo on vahvistanut julkisuuteen, että Kniivilän karkotus liittyy juuri tähän – ja että Ruotsi itse katsoo heillä olleen ”hyvä syy” olla antamatta viisumia näille kahdelle henkilölle.

Lue lisää: Venäjä karkottaa ruotsalais­diplomaatin – kyseessä on Kalle Kniivilä

Kniivilä suhtautuu koko episodiin tyynen rauhallisesti. Juuri näin Venäjän järjestelmä toimii, ja sen hampaisiin saattaa joutua kuka tahansa omista toimistaan riippumatta.

Kniivilälle kävi lopulta hyvin. Hän pääsi pestinsä loppuajaksi töihin Ruotsin Ukrainan-suurlähetystöön, ja Kiovassa hänet otettiin erityisen lämpimästi vastaan ”Venäjän vihollisena”.

– Itse en koe olevani mikään Venäjän vihollinen. Pidän kovasti Venäjästä maana, sen kielestä, kulttuurista ja ihmisistä.

– Mutta juuri nyt ei tee mieli mennä Venäjälle, vaikka todennäköisesti saisin sinne jo viisumin.

” Arkielämässä Venäjä on yhä monille venäläisille paljon parempi kuin Neuvostoliitto oli.

Vihollisista puheen ollen Kniivilältä on ilmestynyt vastikään suomeksi kirja, jonka nimi on Putinin pahin vihollinen (Into).

Kirja kertoo Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin tarinan kohtalokkaat käänteet. Kuinka Navalnyi yritettiin ensin myrkyttää Siperiassa hermomyrkyllä ja kuinka kylmäverisesti Venäjä vangitsi hänet sittemmin prosessissa, joka on länsimaisesta näkökulmasta oikeudenkäytön todellinen irvikuva.

Kniivilän mielestä Navalnyin ja hänen kannattajiensa kohtalot osoittavat, mikä on Venäjän tämän hetken suurin ongelma. Se on riippumattoman oikeusjärjestelmän täydellinen puuttuminen.

Kun Navalnyi oli vangittu, hänen perustamansa Korruptionvastainen säätiö lakkautettiin julistamalla se äärijärjestöksi. Sen jälkeen ryhdyttiin nostamaan syytteitä Navalnyin sisäpiiriläisiä vastaan äärijärjestöön kuulumisesta. Heiltä kaikilta vietiin myös oikeus olla ehdolla vaaleissa.

– Venäjän vallanpitäjät korostavat aina, että ei pidä rikkoa lakeja. Mutta miten voi olla rikkomatta lakeja maassa, joka säätää uusia lakeja ja ryhtyy soveltamaan niitä takautuvasti opposition edustajiin, jotka eivät ole voineet tietää rikkovansa tulevaa lakia? Kniivilä kyselee.

Darja Navalnaja kävi vastikään ottamassa vastaan Euroopan parlamentin Aleksei Navalnyille myöntämän Saharov-palkinnon. Vankilassa oleva Navalnyi oli halunnut, että palkinnon hakee hänen tyttärensä.

Tänä jouluna tulee kuluneeksi tasan 30 vuotta Neuvostoliiton kaatumisesta. Vaikka Venäjän elämä on alkanut muistuttaa monella tapaa neuvostosysteemiä, Kniivilän mukaan moni asia on yhä silti paljon paremmin kuin se oli Neuvostoliiton aikana.

– Arkielämässä Venäjä on yhä monille venäläisille paljon parempi kuin Neuvostoliitto oli. Taloudellisesti venäläisillä menee paremmin kuin koskaan neuvostoaikana.

Venäjällä on yhä edelleen myös sananvapautta ja lehdistönvapautta ja venäläisillä on mahdollisuus saada tietoa aivan toisella tavalla kuin koskaan oli Neuvostoliitossa.

– Venäläisten tiedonsaantimahdollisuudet riippuvat tosin teknisestä kehityksestä. Venäjällä ei olla vielä aivan niin pitkällä kuin Kiinassa ollaan internetin sensuroinnissa, mutta vallanpitäjät yrittävät kiristää koko ajan tätäkin ruuvia ja tehdä journalistien toiminnan mahdottomaksi.

Kalle Kniivilältä on ilmestynyt jo aiemmin useita Venäjä-aiheisia kirjoja useilla kielillä. Hän on kirjoittanut muun muassa Putinin kannattajista ja Krimin valtauksesta.

Yksi eroavaisuus neuvostoaikoihin on markkinatalous. Vaikka suuret omaisuudet päätyivät yksityistämisen yhteydessä Kremliä lähellä oleville oligarkeille, pienyrittäjyys tuo nykyisin elannon miljoonille tavallisille venäläisille.

Kniivilän mielestä moni asia toimii Venäjällä itse asiassa hämmästyttävän hyvin – ja suuri kiitos siitä kuuluu tavallisille venäläisille itselleen, jotka toimivat ruohonjuuritasolla aivan toisin kuin heidän korruptoituneet vallanpitäjänsä.

Yhdeksi esimerkiksi tästä käy tapahtumaketju, jonka ansiosta Navalnyin henki pelastui.

– FSB oli todennäköisesti laskenut, että lentäjä ei tee hätälaskua ja Navalnyi kuolee lennon aikana. Mutta lentäjä, lentoyhtiö, Omskin lennonjohto ja Navalnyitä ensiksi auttaneet ambulanssilääkärit toimivat juuri oikein ja niin kuin normaalissa yhteiskunnassa toimitaan, Kniivilä luettelee.

– Se oli suuri voitto ja osoitus siitä, että kaikki ei ole vielä menetetty Venäjällä.

Lue lisää: Putinin mielestä Neuvostoliitto oli yhtä kuin ”historiallinen Venäjä” – Kremlin tv-propaganda paljastaa hyytävät haaveet Baltiaa ja Eurooppaa kohtaan

Lue lisää: Neuvostoliitto kummittelee yhä näkyvämmin Venäjällä – 30 kuvaavaa piirrettä