Etelä-Afrikasta kantautuu rohkaisevia tietoja omikronista – ”Muun maailman ei ole syytä pelätä”

Koronatartuntojen määrä on tasaantumassa omikronvariantin varhaisilla leviämisalueilla, ja tautiin kuollaan nyt Etelä-Afrikassa vähemmän kuin koskaan. Omikronin oletettu lievyys ei kuitenkaan yksin selitä positiivista kehitystä.

Etelä-Afrikassa raportoitiin keskiviikkona ennätysmäärä uusia koronavirustartuntoja, kertoo muun muassa Reuters. Maassa käynnissä olevan neljännen epidemia-aallon uskotaan saaneen vauhtia erityisesti viruksen omikronvariantista, joka tunnistettiin eteläisen Afrikan alueella nelisen viikkoa sitten.

Omikron on herättänyt maailmalla suurta huolta, sillä se näyttää leviävän kuin kulovalkea muihin koronan muunnoksiin verrattuna. Lisäksi sen uskotaan läpäisevän rokotusten luomaa immuniteettia aiempaa tehokkaammin.

Tutkijat selvittävät parhaillaan variantin todellista luonnetta. Sillä välin maailmalla yritetään tehdä päätelmiä omikronin käyttäytymisestä siellä, missä se ensimmäisenä levisi näkyvästi.

Koko Etelä-Afrikan tartuntakäyrä kohoaa edelleen lähes pystysuoraan ylöspäin. Brittilehti Telegraphin mukaan data viittaa kuitenkin siihen, että omikronin eteneminen saattaa olla jo hiipumassa niillä alueilla, joilla muunnos ryöpsähti ensimmäisenä valloilleen.

Esimerkiksi Johannesburgia ympäröivässä Gautengin provinssissa tartuntojen määrä lähti hurjaan nousuun marraskuussa, mutta nyt tilanne vaikuttaa tasaantuneen. Myös Tshwanen alueella tartunnat näyttäisivät vähenevän seitsemän päivän liukuvan keskiarvon perusteella.

Merkille on pantu Etelä-Afrikassa myös se, että kuolemaan johtaneiden koronatapausten määrä on pudonnut merkittävästi omikronin ilmaantumisen jälkeen. Deltavariantin vallitessa noin kolme prosenttia tartunnan saaneista kuoli, mutta nyt vastaava lukema on enää 0,5 prosenttia.

Koronapotilaita hoidettiin Johannesburgissa sijaitsevassa väliaikaissairaalassa viime heinäkuussa, jolloin Etelä-Afrikassa elettiin kolmannen epidemia-aallon keskellä.

Koronaan kuolleisuus ei ole missään vaiheessa pandemiaa ollut Etelä-Afrikassa yhtä alhaisella tasolla. Se on ollut nyt paikoin peräti kymmenen kertaa vähäisempää kuin esimerkiksi viime vuoden syyskuussa, jolloin maassa elettiin ensimmäisen ja toisen korona-aallon välistä suvantoaikaa.

Varovaisuutta lisää se, että vakavat sairastumiset ja kuolemat seuraavat usein viiveellä tartuntojen toteamisesta. Kun Etelä-Afrikasta kantautui jo varhain uutisia omikronin aiheuttamien oireiden lievästä laadusta, tutkijat varoittivat, että todellisuus saattaa olla muutaman viikon kuluttua toinen.

Telegraphin haastattelema Johannesburgin yliopiston tutkija Peter Streicher kuitenkin huomauttaa, että viive tartunnan ja kuoleman välillä on Etelä-Afrikassa vain keskimäärin 10 päivää, sillä tartunnat todetaan useimmiten vasta siinä vaiheessa, kun potilaat joutuvat sairaalaan. Streicherin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että omikronin pitäisi jo näkyä maan kuolintilastoissa.

– Koronapotilaiden kuolleisuus pysyi jatkuvasti kolmessa prosentissa aina marraskuun lopulle saakka, ja kyse oli enimmäkseen deltan aiheuttamista kuolemista. Jos kuolleisuus olisi pysynyt samalla tasolla, meillä olisi nyt nähty 200 kuolemaa päivässä. Tällä hetkellä kuolemia on noin 21 päivää kohden, ja niistäkin kahdeksan on todennäköisesti edelleen deltan aiheuttamia, Streicher sanoo.

– Omikron on äärimmäisen lievä. Muun maailman ei ole syytä pelätä, hän jatkaa.

Streicherin laskelmien mukaan omikronin aiheuttamien kuolemien määrä olisi jäämässä Gautengissa vain neljään prosenttiin deltan aiheuttamista kuolemista.

Merkittävä tekijä on kuitenkin Etelä-Afrikan väestön nuori ikärakenne. Nuorten kohdalla koronan aiheuttamat vakavat sairastumiset ja kuolemat ovat huomattavasti harvinaisempia kuin iäkkäämmällä väellä, ja omikron leviää maassa nyt eritoten nuoremman väestön keskuudessa.

Tämän uskotaan selittävän osin myös aiemmin tehtyä huolestuttavaa havaintoa, jonka mukaan omikron näyttäisi vievän sairaalaan aiempaa enemmän lapsia ja nuoria.

Joidenkin tutkijoiden mukaan omikron saattaa vaikuttaa lievältä myös siksi, että Etelä-Afrikassa on paljon koronan sairastaneita, joilla on jo ennestään vasta-aineita vakavaa tautia vastaan. Myös koronaa vastaan rokotetut välttyvät todennäköisesti vakavalta sairaudelta, vaikka rokote ei omikrontartunnalta suojaisikaan.

Rohkaisevista tiedoista huolimatta Omikronin kiivas leviämistahti herättää edelleen kansainvälistä huolta, sillä se on edennyt lyhyessä ajassa suureen osaan maailman maista. Englannin johtava terveysviranomainen Chris Whitty varoitti keskiviikkona, että omikron on edelleen vakava uhka.

– Tällä hetkellä kyse on erittäin vakavasta uhasta. On vielä monia asioita, joita emme tiedä siitä, mutta kaikki ne asiat, jotka tiedämme, ovat pahoja, Whitty kertoi lehdistötilaisuudessa Reutersin mukaan.

– Tosiasia on nopeus, jolla omikron leviää. Se liikkuu aivan ilmiömäisellä vauhdilla, hän huomautti.