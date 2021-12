Professori Adam Finn sanoi BBC:lle, että omikronaalto etenee Britanniassa nopeammin kuin mikään virusaalto aikaisemmin.

Lontoon ihmisvilinässä omikronilla on hyvät edellytykset levitä – ja niin se on tehnytkin.

Omikronvariantin hurja leviämisnopeus herättää yhä kovempaa hämmennystä. Britannian kansallisessa rokotusryhmässä istuva Boltonin yliopiston professori Adam Finn sanoi BBC:n aamuohjelmassa The Guardianin mukaan, että omikronaalto etenee Britanniassa nopeammin kuin mikään virusaalto aikaisemmin.

– Omikronaalto tulee erittäin nopeasti, itse asiassa hälyttävän nopeasti, nopeammin kuin koskaan, Finn sanoi BBC:lle Guardianin mukaan.

Britanniassa todettiin ensimmäiset kaksi omikrontapauksta 27. marraskuuta. Määrä oli kasvanut 14. joulukuuta mennessä 5 346 tautitapaukseen.

Kyse on laboratoriotesteillä vahvistetuista tapauksista, todellinen määrä on asiantuntijoiden mukaan huomattavan paljon suurempi – joidenkin arvioiden mukaan jo nyt jopa 200 000 omikrontartuntaa päivässä.

Brittiepidemiologi Susan Hopkins arvioi maanantaina, että määrä voi nousta Britanniassa miljoonaan tartuntaan päivässä joulukuun loppuun mennessä.

Omikronin tartuttavuusluvuksi (R-luku) on eri arvioissa saatu 3–4, eli se on noin kolme kertaa tartuttavampi kuin valtakantana ollut deltavariantti. Joissakin brittiarvioissa lukema on ollut jopa 5,5.

Jono kolmanteen rokoteannokseen St. Thomasin sairaalan edustalla Lontoossa keskiviikkona 15. joulukuuta.

Britanniassa tartuntamäärien on laskettu tuplaantuvan noin 2,5 vuorokauden välein. Jos tällaisia tuplaantumisia tapahtuisi 34 peräkkäin, matemaattisesti koko maapallon väkiluku saisi omikrontartunnan 85 vuorokauden sisällä.

– Mitä enemmän immuniteettia meillä kaikilla on, sitä vähemmän huolta omikron aiheuttaa. Mutta pelkäänpä, että omikronista tulee siltikin vakava ongelma, Finn maalaili.

Huippuarvostetun King’s College -yliopiston geneettisen epidemiologian professori Tim Spector sanoi BBC:lle, että Lontoossa alkaa olla jo se tilanne, että flunssaoireet ovat todennäköisemmin koronaa kuin flunssaa.

– On paljon todennäköisempää, että oireet ovat koronaa, Spector sanoi BBC:lle Guardianin mukaan.

Spectorin mukaan on vain päivien kysymys, kun omikronvariantti on Lontoossa jyrännyt deltan sivuun ja aiheuttaa kaupungissa kaikki koronainfektiot.

Finn kuitenkin mainitsi, että kolmas rokoteannos suojaa hyvin. Viikon kuluessa kolmannesta annoksesta saa jo osittaisen suojan, täysi suoja tulee kahdessa viikossa.