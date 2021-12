Tulipalo syttyi Hongkongin World Trade Center -pilvenpiirtäjässä keskiviikkona puolenpäivän jälkeen paikallista aikaa.

Hongkongissa ovat käynnissä 38-kerroksisen World Trade Center -pilvenpiirtäjän sammutustyöt. South China Morning Post -lehden mukaan tulessa olevan rakennuksen kattotasanteella on loukussa noin 300 ihmistä.

Hongkongin hallinnon mukaan palomiehet evakuoivat ihmisiä rakennuksesta tikkaiden avulla. Noin 160 oli saatu evakuoitua kello yhdeksään mennessä aamulla Suomen aikaa.

Ainakin neljän ihmisen kerrotaan saaneen hoitoa savun hengittämisestä johtuviin oireisiin.

Tulipalo syttyi keskiviikkona puolen päivän jälkeen paikallista aikaa. Poliisi kertoi Reutersin mukaan paikallisella RTHK-kanavalla, että noin 100 ihmistä oli syömässä rakennuksessa sijaitsevassa ravintolassa, kun palo sai alkunsa ja tilat täyttyivät savulla.

Poliisin mukaan ravintolassa olleet on saatu evakuoitua pilvenpiirtäjän viidennessä kerroksessa sijaitsevalle ulkoalueelle. Poliisi on kertonut saaneensa rakennuksesta useita puheluita, joissa on kerrottu portaikkojen täyttyneen sakealla savulla.

Tulipalon on luokiteltu olevan vakavuudeltaan viisiportaisen asteikon kolmannella tasolla. Paloviranomaiset ovat eristäneet vilkkaalla Causeway Bayn ostosalueella sijaitsevan pilvenpiirtäjän ympäristön sammutustöiden ajaksi.