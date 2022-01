Mikko Marttinen päätti runsaan kahden vuoden komennuksensa Ilta-Sanomien Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajana. Mitä värikäs jakso maan historiassa opetti?

1. Yhdysvallat on maailman mahtavin, innovatiivisin ja dynaamisin maa. Sen taidetta, kirjallisuutta ja populaarikulttuuria rakastetaan ympäri maailmaa. Siellä tehdään jatkuvasti ihmishenkiä pelastavia ja elämänlaatua parantavia keksintöjä.

Mikko Marttinen raportoi Capitolin valtauksesta vuosi sitten loppiaisena.

2. Yhdysvallat on kriisissä ja naurunalainen. Sen demokratia on uhattuna, eikä se pysty huolehtimaan heikoimmistaan. Kansalaisten eliniänodote laskee, ja peruskoulutuksen taso on huono. Valtava osa kansasta on tiedevastaisia ja medialukutaidottomia.

3. Yhdysvallat on fundamentalistinen maa. Perustuslaki on Koraani. Sitä tulkitsee valvojien neuvosto eli korkein oikeus, jonka jäsenet valitaan poliittisin perustein. Perustuslakia ei voi muuttaa, koska kansallisen kaanonin mukaan 1700-luvulla keksittiin kaiken yhteiskunnallisen kehityksen ennustava täydellinen järjestelmä.

4. Aseenkanto-oikeus alkaa hedelmöityksestä.

Yhdysvalloissa on rikottu viime aikoina ennätyksiä aseiden myynnissä.

5. Yhdysvalloissa sana on vapaampi kuin missään muualla. Kuka tahansa voi sanoa, mitä vain kehtaa. Suurimman yleisön saa se, joka kehtaa eniten. Puheradion ja kaapeliuutisten liiketoimintamalli perustuu siihen, että ne sanovat yleisölleen mitä se haluaa kuulla. CNN:n ja Fox Newsin katsominen on yhtä väsyttävää.

6. Amerikkalaiset elävät toisistaan irrallisissa todellisuuksissa. Kyse ei ole vain pitkistä etäisyyksistä. Suurkaupunkien nuoret liberaalit luulivat tekevänsä vähemmistöille palveluksen vaatimalla poliisin määrärahojen leikkausta. Väkivallan riivaamissa getoissa ei vaatimusten toteutumisesta iloittu. Murhat lisääntyivät.

7. Amerikkalaisten väitetään jakautuneen kahteen leiriin. Se ei ole totta. Presidentinvaaleissa Joe Biden sai 81 miljoonaa ääntä, Donald Trump 74 miljoonaa. 81 miljoonaa äänioikeutettua ei äänestänyt lainkaan. Eivät kaikki määritä elämäänsä politiikan tai kulttuurisotien kautta.

8. Amerikkalaiset ovat sosiaalisesti taitava kansa. Hiljaisuus pelottaa heitä enemmän kuin puhuminen vieraalle.

9. Suurvalloissa sotapropaganda on arkipäivää. Jääkiekko-otteluissa esitellään aina veteraani. Hän on yleensä nuori perheenisä. Koko yleisö taputtaa seisaaltaan, kun hänen komennuksensa Irakiin ja Afganistaniin luetellaan.

10. Lapsiin ei luoteta. Joka iltapäivä vanhemmat seisovat odottamassa kadun varressa saattaakseen kymmenvuotiaita koulubussin pysäkiltä kotiin sadan metrin matkan.

Lapset eivät ole Yhdysvalloissa yhtä itsenäisiä kuin Suomessa.

11. Pussi perunalastuja on normaali koululaisen välipala.

12. Sukupuolten välinen tasa-arvo on Yhdysvalloissa 40 vuotta perässä Pohjoismaita. Koska päivähoito on kallista, jää toinen vanhempi usein kotiin lasten syntyessä. Toisella vanhemmalla tarkoitan äitiä.

13. Amerikkalaiset ovat ylpeitä työnantajiensa tarjoamista sairausvakuutuksista. Verot ovat kirosana ja julkinen terveydenhuolto epäilyttävää. Sairaaloille tapaturmat ja sairaudet ovat tulonlähteitä. Vakuutusyhtiöt siirtävät kustannukset työnantajille. Harva pysähtyy kysymään, onko systeemi tehokas tai kannustaako se ennaltaehkäisyyn.

14. Alhainen verotus näkyy julkisen palvelun tasossa. Ajokortin hakeminen on monituntinen kärsimys. Määrärahojen vähyys ilmenee tietotekniikasta ja henkilökunnan kyvyistä. Lahjakkaat yksilöt eivät hakeudu virastoihin töihin.

15. Matalat verot luovat kerjäämisen kulttuurin. Niin järjestöt, museot, julkisen palvelun mediat kuin palokunnatkin anelevat jatkuvasti lahjoituksia yksityisiltä kansalaisilta.

16. Autossa vietetty aika on käänteisessä suhteessa sosiaaliseen statukseen. Vain eliitti liikkuu jalan. Heillä on siihen aikaa, koska köyhälistö kuljettaa heidän ateriansa ja ostoksensa kotiovelle.

17. Jokaisen huoltoaseman hintakyltti on republikaanisen puolueen vaalimainos. Jos bensa maksaa yli kolme dollaria gallonalta, se on Joe Bidenin syy. Amerikkalaisten kipuraja on 80 senttiä litralta.

New Yorkin metro on heikossa kunnossa.

18. Kaikista köyhimmille on julkinen liikenne. Linja-autot kuljettavat ihmiset heidän toisesta minimipalkkatyöpaikastaan kolmanteen ja siirtävät sosiaalisia ongelmia osavaltiosta toiseen.

19. Humalassa ajaminen on sosiaalisesti hyväksyttyä. Kaupunkien ulkopuolella on baareja, joihin ei pääse kuin autolla.

20. Kaikkein vähäpätöisintä työtä on lastenkasvatus. Päiväkodit kärsivät työvoimapulasta, koska Starbucks maksaa tuplapalkkaa.

21. Julkisten koulujen taso on kirjava, sillä niiden rahoitus riippuu alueen verokertymästä. Parannusta ei ole odotettavissa, sillä monilla konservatiivisilla alueilla vanhemmat yrittävät vaikuttaa opetuksen sisältöön. He haluavat pyyhkiä rasismin historianopetuksesta ja polttaa maailmankatsomusta laajentavat kirjat.

Koulujen opetuksesta kiistellään.

22. Myös yliopistoissa leviää sensuuri, mutta sitä harrastavat liberaalit. He yrittävät vaientaa muiden näkökulmien edustajia.

23. Yhdysvallat on rasistinen maa. Niin on Suomikin, mutta Yhdysvalloissa asiasta käydään itsekriittistä keskustelua.

24. Kodittomien määrään ei kahdessa vuodessa totu.

Kodittomat ovat osa suurten kaupunkien katukuvaa.

25. Kokemusta arvostetaan. Joe Biden on 79-vuotias. Senaatissa on neljä yli 87-vuotiasta. Newjerseyläisessä pikkukaupungissa pormestarinvaalin voitti 97-vuotias.

26. Uskonto on yli biljoonan dollarin bisnes. Kirkkoja on kaikkialla. Seurakunnan voi perustaa kuka tahansa vaikka vanhaan kauppaan.

27. Uskontojakin suurempi on amerikkalainen jalkapallo. Koulutetut amerikkalaiset eivät anna lastensa enää lajia harrastaa, mutta silti hekin kokoontuvat joka sunnuntai television ääreen katsomaan aivosolujen tuhoutumista.

Amerikkalainen jalkapallo on Yhdysvalloissa isompi osa elämää kuin jääkiekko Suomessa.

28. Elintasoerot ovat räikeitä ja jyrkkiä. Naapurikaupungeissa saatetaan elää tyystin eri todellisuuksissa.

29. Amerikkalaiset eivät pidä vapauksiensa rajoittamisesta. Monet sanovat mieluummin kuolevansa. Koronavirus todisti, että kyse ei ollut vain uhosta. Rokotusten vastustajat täyttivät teho-osastot ja ruumishuoneet. Seuraava pandemia on tuhoisa. Suuri osa kansasta uskoo huuhaata mieluummin kuin asiantuntijoita. Poliitikot myötäilevät äänestäjäkuntaansa myös elämän ja kuoleman asioissa.

Yellowstone on yksi Yhdysvaltain upeista kansallispuistoista.

30. Yhdysvallat on äärimmäisen kaunis maa.

31. Yhdysvaltain infrastruktuuri on surkea. New Yorkin metro voisi olla Romaniassa. Suurilla moottoriteillä on kuoppia. Maaseudulla ei toimi mobiilidata, paikoin kännykkäverkkoa ei ole lainkaan. Junat ovat lähes aina myöhässä.

32. Yhdysvalloilla ei ole maahanmuuttopolitiikkaa. Jos maahan pääsee, sinne voi jäädä. Yhteiskunta ei toimisi ilman paperittomia siirtolaisia, sillä he tekevät likaisimmat ja huonoimmin palkatut työt.

33. Puutarhanhoitofirmoilla on italialaisten omistajien nimet ja keskiamerikkalaiset työntekijät. Luokkaretki vie kultakin siirtolaisaallolta noin kaksi sukupolvea.

34. Amerikkalaiset ovat ystävällisiä ja avuliaita. Asiakaspalvelu on maailman huippua. Osansa lienee tosin sillä, että monien tulot ovat tippien varassa.

Tähtilippu on kaikkialla. Kaliforniassa lippu on maalattu peltoon.

35. Yhdysvaltain lippu on kaikkialla. Se liehuu paloautojen perässä ja roikkuu moottoritiet ylittävillä silloilla. Suurimmat liput ovat käytettyjen autojen kaupoilla.

36. Joillain seuduilla Trump-lipuista on tullut lähes yhtä suosittuja kuin tähtilipuista. Ne eivät poistuneet vaalien jälkeen.

37. Republikaanipoliitikko poseeraa joulukortissaan koko perhe aseistettuna. Ei siksi, että omat kannattajat pitävät siitä, vaan siksi, että vastustajat suuttuvat. Trollaus on poliittinen ase. Vastapuolen ärsyyntyminen on todiste omasta oikeaoppisuudesta.

Yhdysvalloissa käydään marraskuussa tärkeät välivaalit.

38. Erehtymätön perustuslaki on johtanut siihen, että vaaleilla ei ole suurimmassa osassa Yhdysvaltoja enää merkitystä. Vaalipiirit on piirretty niin, että voittava puolue on useimmissa etukäteen selvä. Esivaalit ratkaisevat, ja niissä täytyy miellyttää vain oman puolueen kannattajia. Trollaajista tulee päättäjiä.

39. Yhdysvallat ei hajoa, mutta sen saumat löystyvät. Osavaltiot eriytyvät yhä kauemmaksi toisistaan. Texas yrittää kieltää abortin, Kalifornia vaatii kaupoilta sukupuolineutraaleja leluhyllyjä.

On vaikea ennustaa, miltä Yhdysvaltain tulevaisuus näyttää.

40. Yhdysvallat on värikäs, kiehtova ja kunnianhimoinen yhteiskunnallinen koe, jonka tulosten valmistumista vielä odotetaan. Kokeen epäonnistuminen olisi takaisku jokaiselle vapautta ja demokratiaa kannattavalle ihmiselle, voitto Xi Jinpingille ja Vladimir Putinille. Seuraavat vuodet voivat olla kriittisiä.