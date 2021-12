WHO: Omikron voi lamauttaa terveyden­huollon – levinnyt ympäri maailman

Omikron leviää nopeammin kuin aiemmat koronaviruksen muunnokset. Tapausten suuri määrä voi WHO:n mukaan lamauttaa terveydenhuoltojärjestelmät, vaikka muunnos aiheuttaisi lievempää tautimuotoa.

Maailman terveysjärjestö WHO nosti Botswanassa ja Etelä-Afrikassa alkujaan todetun koronaviruksen omikronmuunnoksen huolta aiheuttavien koronavirusmuunnosten listalle 26.11.Nyt omikron on tutkijoiden mukaan levinnyt jo lähes kaikkialle maailmaan. WHO:n mukaan omikronin aiheuttamaa covid-19-tautia on todettu jo 77:ssä maassa.

Aiheesta kertoo muun muassa BBC. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo, että muunnos on todennäköisesti levinnyt myös maihin, joissa sen tuloa ei ole vielä varmistettu. Hänen mukaansa virusmuunnos leviää ennennäkemätöntä vauhtia.

Virusmuunnoksen vaikutuksia on pääjohtajan mukaan aliarvioitu.

– Omikron voi aiheuttaa vähemmän vakavaa taudin muotoa, mutta tapausten suuri määrä voi lamauttaa terveydenhuoltojärjestelmät, jos muunnoksen tuloon ei valmistauduta kunnolla, hän kertoo.

Myös Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa sai hiljattain positiivisen koronatestituloksen ja hän on tällä hetkellä lieväoireisena eristettynä.

Useat maat kielsivät lennot Etelä-Afrikasta, kun muunnos löytyi. Siitä huolimatta omikron on levinnyt ympäri maailmaa.