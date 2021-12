Kaksi pidätettiin Itämeren rahtialusturman vuoksi

Britannian kansalaista epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, ruorijuoppoudesta ja huolimattomuudesta. Yksi ihminen on yhä kateissa rahtilaivojen törmäyksen jäljiltä.

Ruotsissa kaksi ihmistä pidätettiin tiistaina edellispäivänä tapahtuneen rahtialuksien törmäyksen vuoksi. Heitä epäillään todennäköisin syin useista rikoksista.

Pidätettynä on vuonna 1991 syntynyt Britannian kansalainen ja vuonna 1965 syntynyt Kroatian kansalainen. Brittiä epäillään törkeästä ruorijuoppoudesta, törkeästä huolimattomuudesta meriliikenteessä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kroatialaista epäillään törkeästä ruorijuoppoudesta.

– Toinen heistä oli tuolloin vahtivuorossa, häntä epäillään useista rikoksista, kertoi syyttäjä Tomas Olvmyr tiistaina.

Brittialus Scot Carrier ja tanskalaisalus Karin Höj törmäsivät maanantaina aamuyöllä Itämerellä Ruotsin etelärannikolla sijaitsevan Ystadin ja tanskalaisen Bornholmin saaren välillä.

Törmäyksessä kaatuneesta tanskalaisesta rahtialuksesta löytyi kuolleena yksi ihminen. Yksi ihminen on edelleen kateissa.

Syyttäjä vahvisti tiistaina brittialuksen törmänneen tanskalaisalukseen, joka kiepahti heti ympäri.

Pidätetyt olivat brittialuksella. Aluksen omistavan Scotline Ltd:n mukaan epäillyt ylittivät sallitun rajan alkoholi- tai huumetestissä. Syyttäjän mukaan seulontatestien tulokset on vielä vahvistettava.

Brittialuksessa ei teknisiä puutteita

Rahtilaivat purjehtivat maanantaina aamuyön tunteina samaan suuntaan, kunnes ne törmäsivät noin kello 3.30 paikallista aikaa.

Ruotsin liikenneviraston tarkastuksen perusteella brittialuksessa ei ole teknisiä puutteita.

Tanskalainen Karin Höj -alus on 55 metriä pitkä, kun taas brittiläisen Scot Carrierin pituus on 90 metriä. Kaatunut Karin Höj oli tarkoitus saada tiistain aikana hinattua läheiseen Skillingen satamaan Ruotsissa, missä sitä yritetään kääntää. Rannikkovartioston mukaan kääntö viivästyi huonon sään vuoksi ja sitä on määrä yrittää keskiviikkoaamuna.

Karin Höj oli meriliikennettä seuraavan Marinetrafficin mukaan matkalla Ruotsin Södertäljesta Tanskan Nyköbing Falsteriin. Brittialus oli matkalla Latvian Salatsista Skotlannin Montroseen.

Scot Carrier on rakennettu vuonna 2018, tanskalaisalus vuonna 1977.