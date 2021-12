Ruotsin odotetaan seuraavan Britannian, Tanskan ja Norjan kehitystä.

Mitä Britannia, Tanska ja Norja edellä, sitä Ruotsi kohta perässä – ja sen jälkeen hyvin oletettavasti Suomikin.

Omikronvariantin räjähdysmäinen nopea leviäminen on pannut monessa maassa jo kaikki koronastrategiat uusiksi.

Norjassa epidemian kiihtyminen on tällä hetkellä voimakkainta koko Euroopassa, ja maassa asetettiin maanantai-iltana uusia, entistä kovempia rajoituksia, muun muassa ravintoloille alkoholin myyntikielto.

Britanniassa omikronvariantin aiheuttamien tautitapausten määrän on todettu tuplaantuneen noin 2,5 päivän välein. Tällöin pienten lukujen matematiikasta tulee hetkessä isojen lukujen matematiikkaa.

Britanniassa todettiin ensimmäiset (2 kappaletta) omikrontapaukset 27. marraskuuta. Määrä oli kasvanut 12. joulukuuta mennessä 3 137 tautitapaukseen. Kyse on laboratoriotesteillä vahvistetuista tapauksista, todellinen määrä on asiantuntijoiden mukaan huomattavan paljon suurempi – joidenkin arvioiden mukaan jo nyt jopa 200 000 omikrontartuntaa päivässä.

Lontoon tartunnoista jo 40 prosentin arvioidaan olevan omikronvariantin aiheuttamia.

Norjassa on viime päivät raportoitu vähän yli 5 000 tartunnasta per päivä, mutta omikronin vallatessa kunnolla alaa asiantuntijat maalailivat pahimmissa skenaarioissa jopa 300 000 tartunnan päivätahtia.

Nopean leviämisensä takia omikronista tulee valtaviruskanta Britanniassa jo parin päivän sisään, Tanskassa ensi viikolla.

Myös Ruotsissa huoli valtavasta omikronaallosta kasvaa. Ensirintaman pelätään – ja odotetaan – iskevän juuri jouluksi.

Louise-ravintolassa Oslossa 26. marraskuuta vietetyt pikkujoulut osoittautuivat omikronlingoksi.

Molekyyliepidemiologian professori Tove Fall Uppsalan yliopistosta sanoi SVT:n Aktuellt -ohjelmalle Aftonbladetin mukaan, että Ruotsissakin nähdään vääjäämättä vastaavanlainen kehitys hyvin pian. Fallin mukaan virus ei käyttäydy eri tavalla eri maissa.

– Omikron on todellakin muuttanut pandemiasuunnitelmat korkealla tarttuvuudellaan ja nopealla tuplaantumisajallaan. En ole yllättynyt, että muissa maissa on nähty näin korkeita tartuntalukuja. Enkä siitä, jos vahvistettujen omikrontapausten määrä nousee Ruotsissakin voimakkaasti jo ensi viikolla, Fall sanoi.

Lohduksi Fall sanoo sen, että eksponentiaalisen nopeasti kasvava omikronaalto saavuttaa nopeasti huippunsa ja kääntyy myös nopeasti jyrkkään laskuun. Eli Fallin arvion mukaan omikron menisi nopeasti väestön läpi.

Omikronin arvioidaan ensitietojen perusteella aiheuttavan pääasiassa lievää tautimuotoa. Siitä huolimatta terveydenhoitojärjestelmä on vaarassa ylikuormittua valtavan tautitaakan alla.

Koronatestauspiste Tukholmassa.

Britanniassa on laskettu, että yksi prosentti deltavariantin saaneista on joutunut sairaalahoitoon. Vaikka omikronilla se olisi puolet pienempi, 0,5 prosenttia, vastaavasti tautitapausten suurempi määrä pitää sairaalahoidon tarpeen vastakin uhkaavan korkealla tasolla. Etenkin jos tapausmääriä on hurjan paljon samanaikaisesti.