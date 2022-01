Proud Boys -päällikkö supatti jotakin naistenhakkaajan korvaan ja pian käynnistyi maailmaa tyrmistyttänyt hyökkäys demokratiaa ja Yhdysvaltain kongressia vastaan – näin Capitolin valtaus eteni vuosi sitten.

Hyökkäys tuli kahdessa aallossa.

Ensimmäinen niistä tapahtui kuin varkain.

Presidentti Donald Trump piti vielä puhettaan Valkoisen talon edessä, kun puolentoista kilometrin päässä aidat jo ryskyivät. Iskulauseita huuteleva väkijoukko rynni harvalukuisten poliisilinjojen läpi Capitolin kongressirakennuksen juurelle.

Tuntia myöhemmin ensimmäiset Trumpin kannattajat tunkeutuivat sisään Yhdysvaltain lainsäädäntävallan pyhimpään. Jotkut päästivät tuhovimmansa valloilleen.

QAnon-tunnukset, MAGA-lippikset, äärioikeiston symbolit ja kapinalippu kongressirakennuksen käytävillä järkyttivät amerikkalaisia syvästi. Presidentinvaalien tuloksen vahvistaminen keskeytyi.

Capitolin valtauksesta tulee 6. tammikuuta kuluneeksi vuosi.

Viime loppiaisena tapahtunutta Capitolin valtausta on ehditty tutkia vuosi, mutta keskeisiä kysymyksiä pyöritellään yhä. Miten tämä pääsi tapahtumaan? Missä apu viipyi? Auttoiko joku valtaajia? Koordinoivatko ääriryhmät toimintaansa? Ja ennen kaikkea: mikä oli Trumpin ja hänen lähipiirinsä rooli, jos sitä oli?

Kriittinen tilanne kongressirakennuksessa kesti pari tuntia, sitten poliisin apuvoimien saapuminen alkoi rauhoittaa riehumista sisätiloissa.

Silloin ulkona vyöryi vielä hyökkäyksen jälkiaalto.

Se oli vihaista, tyrmistyttävää väkivaltaa, jonka uhreiksi joutuivat virkatehtäviään suorittavat poliisit.

Sekasorron keskellä eläimellisen raivon symboliksi nousi iso, pitkäpartainen mies, joka mätki poliisia Yhdysvaltain lipulla.

Samaan aikaan kukaan ei huomannut, kuinka väkijoukon jalkoihin lyyhistyi nainen, yksi valtauksen uhreista, jota hänen ystävänsä yritti epätoivoisesti suojata.

Jutun pääkuvan paikalla olevalla videolla Capitolin valtauksen dramaattisimpiin kuuluva hetki rakennuksen yhdellä pääovella. Videolla näkyy poliisin pahoinpitely ja väkijoukon yritys tunkeutua sisään muurinmurtajalla.

Trumpin kannattaja Leigh Ann Luck osallistui mielenosoitukseen pukeutuneena Vapaudenpatsaaksi.

Mellakka Capitolilla oli vakavin isku länsimaista demokratiaa vastaan vuosikymmeniin. Se, että se tapahtui maailman vanhimman nykymuotoisen demokratian pääkaupungissa, oli täysin poikkeuksellista.

Mitä Capitolilla tuona kuuluisana, sumeana päivänä lopulta tapahtui? Keitä hyökkääjät ja rakennuksen puolustajat olivat?

Kello 12.53: Käskikö Proud Boys -pomo rynnäkköön?

Valkoisen talon suunnasta saapunut väkijoukko murtautuu Capitolin uloimman suojavyöhykkeen läpi.

Hetki ennen kuin ensimmäiset aidat kaatuivat kongressirakennuksen suoja-alueen luoteiskulmalla, niiden edessä tapahtui jotain, jonka merkitystä puidaan vielä pitkään oikeussaleissa.

Videotallenteilla ja kuvissa näkyy, kuinka punaiseen Make America Great Again -lippikseen sonnustautunut mies supattaa hetken pipopäisen, parrakkaan miehen kanssa. Kohta lippismies kävelee aidan eteen, riisuu takkinsa, kääntää lipan taaksepäin – ja alkaa riuhtoa aitaa.

Hyökkäys Capitolille oli alkanut.

Yhdysvaltain oikeusministeriön syyteasiakirjoissa Ryan Samselia vastaan on videolta otettu kuvasarja, jonka katsotaan todistavan vakaan aikeen murtautua uloimman poliisilinjan läpi.

Lippispää oli 37-vuotias pennsylvanialainen Ryan Samsel, jolla on tuomioita väkivaltarikoksista naisia kohtaan, vakavimpana niistä raskaana olleen tyttöystävänsä pahoinpitely. Samsel on nyt syytteessä aidan kaatamisessa aivotärähdyksen saaneen poliisin pahoinpitelystä.

Miehistä harmittomamman näköinen partasuu on kuitenkin se, joka kiinnostaa viranomaisia eniten.

Joe Biggs (oik.) kuvattiin johdattamassa mielenosoittajajoukkoa kohti Capitolia 6. tammikuuta.

Floridalainen Joe Biggs, 37, kuuluu äärioikeistolaisen Proud Boys -järjestön johtajiin. Vain miehiä jäseniksi hyväksyvä, valkoisten ylivaltaa ajava, väkivaltaisista yhteenotoista tunnettu Proud Boys nousi kansainvälisesti tunnetuksi jo ennen Capitol-hyökkäystä, kun Trump oli kieltäytynyt selkeäsanaisesti tuomitsemasta äärijärjestöä vaaliväittelyssä.

Biggs on organisoinut Proud Boysin tilaisuuksia ja esiintynyt tandemina sen keulakuvan Enrique Tarrion kanssa. Capitolin mellakan aikaan Tarrio oli pidätettynä, joten valtikkaa kantoi Biggs.

Proud Boysin johtajat Enrique Tarrio (vas.) ja Joe Biggs osallistuivat vaalimielenosoitukseen Washingtonissa jo 20. joulukuuta 2020.

Biggs nähdään Capitolin tapahtumien aikaan useissa eri kohteissa. Häntä ja 30 muuta henkilöä vastaan on nostettu toistaiseksi vakavimmat syytteet salaliitosta valtauksen toteuttamiseksi.

Syyttäjät eivät ole tarkentaneet, epäilläänkö radiopuhelimella varustautunutta Biggsiä hyökkäyksen käynnistäjäksi tai koordinaattoriksi, mutta New York Timesin lähteiden mukaan Samsel on kertonut viranomaisille Biggsin yllyttäneen häntä aitojen kaatamiseen.

Kun Samsel oli epäröinyt, Biggs oli vilauttanut hänelle asetta ja kysynyt, onko hänessä miestä haastaa poliiseja.

Biggs kiistää väitteen yllyttämisestä ja aseen hallussapidosta, ja Samselin rikostaustan vuoksi hänen lausuntonsa voidaan kyseenalaistaa.

Biggsin toiminnan katsotaan kuitenkin olevan vahva todiste siitä, että mellakka ei ollut vain spontaani, Trumpin vaalivilppiväitteisiin hurahtaneiden rivikannattajien tempaus. Mukana oli myös kovan luokan militantteja ja organisaattoreita, joiden roolia selvitellään ensi keväänä alkavassa oikeudenkäynnissä.

– Tämä on mahtavaa, Joe Biggs kommentoi videolla Capitolin sisällä. Nyt hän odottaa oikeudenkäyntiä vankisellissä Floridassa.

Biggs on vuosia ollut tunnettu erityisesti poliittisen vasemmiston väkivaltaista vastustamista ihannoivista someviesteistään, ja hän on työskennellyt pahamaineiselle Infowars-salaliittosivustolle.

Sen johtajan Alex Jonesin tiedetään osallistuneen Trumpin lähipiirin suunnittelukokouksiin ennen tammikuun 6. päivän mielenosoituksia. Mukana kokouksissa oli myös Trumpin entinen pääneuvonantaja Steve Bannon, joka edeltävänä päivänä julisti podcastissaan ”helvetin olevan pian irti”.

Käski Biggs Samselia tai ei, fakta on, että jälkimmäisen aloittama vyöry liikkui nopeasti Capitolin aidoilta rakennuksen läntiselle sivustalle.

Samaan aikaan, kun Trump kello 13.10 lopetteli puhettaan Valkoisen talon lähistöllä, pippurisumute leijui jo ilmassa ja Proud Boysit haastoivat poliisit rakennuksen juurella.

Capitolin edustan poliisirivistöt yrittivät estää mielenosoittajien vyöryä.

Kello 14.13: Sankaripoliisi vastaan QAnon

Mellakoitsijat tunkeutuvat sisään kongressiin ja konstaapeli Eugene Goodman viivyttää heidän etenemistään.

Kello 14:n jälkeen ensimmäinen ihminen kuolee.

Korkeasta verenpaineesta kärsinyt Trumpin alabamalainen kannattaja Kevin Greeson, 55, saa sydänkohtauksen ja lyyhistyy kongressin rappusia suojaavan poliisijoukon eteen. Hän menehtyy ensiapuryhmän elvytysyrityksistä huolimatta.

Poliisit joutuvat taipumaan väkijoukon paineessa, ja tie rakennuksen sivuoville on auki.

Proud Boysin jäsen, newyorkilainen Dominic Pezzola, 43, käyttää poliisilta riistettyä mellakkakilpeä ja rikkoo ensimmäisen ikkunan.

Kuten useilla Proud Boysin jäsenillä myös Dominic Pezzolalla on sotilastausta. Hän käytti poliisikilpeä ensimmäisen ikkunan rikkomiseen.

Valvontakameran kuvissa näkyy, kuinka kentuckylainen Michael Sparks kiipeää rikotusta ikkunasta sisään ja hyppää kongressin kivilattialle kello 14.13.

Capitolille on murtauduttu.

” Mielenosoittajat ovat rakennuksessa!

Kongressin valvontakameran kellonaika kertoo hetken, jolloin Michael Sparks hyppää sisään ja väistää poliisin ruiskuttamaa torjuntasumutetta.

Ovet riuhdotaan auki. Väkijoukko on saman tien aivan tapahtumien keskipisteessä.

Parin seinän takana senaatti keskustelee vaalituloksen vahvistamisesta, kun salainen palvelu yhtäkkiä johdattaa varapresidentti Mike Pencen pois korokkeelta. Hetkeä myöhemmin Oklahoman republikaanisenaattorin James Lankfordin puhe katkeaa avustajan ilmoitukseen:

– Mielenosoittajat ovat rakennuksessa!

Lankford vastusti vaalituloksen vahvistamista, mutta tapahtumat saivat hänet muuttamaan mielensä ja äänestämään sen puolesta.

Trumpin valtakunnanoikeudessa esitetyllä valvontakameravideolla näkyi, kuinka konstaapeli Eugene Goodman (kesk.) varoitti Mitt Romneya (vas.).

Käytävällä valvontakamerat tallentavat, kuinka Utahin senaattori Mitt Romney kääntyy toisen kerroksen käytävällä kannoillaan, kun häntä vastaan juoksee varoituksia huutava Capitolin poliisin konstaapeli Eugene Goodman.

Goodman suuntaa portaita alas ja tapaa väkijoukon.

Seuraa mieleen painunut kohtaaminen.

Väkijoukon kärjessä portaisiin nousee iowalainen Douglas Jensen, 42, yksi valtauksen surullisista hahmoista.

” Missä he laskevat ääniä?

Douglas Jensen työntyi valtaajien kärkijoukossa sisään ja vaati poliiseja pidättämään varapresidentti Mike Pencen, joka ei ollut suostunut keskeyttämään vaalituloksen vahvistamista.

Iso, kotkalla tyylitelty Q-symboli rinnassa kertoo, millaisiin salaliittoteorioihin Jensen uskoo: satanistipedofiilidemokraatit uhkaavat Yhdysvaltoja ja vain Trump voi pelastaa.

Jensen oli seurannut netin mystistä Q-kirjoittelijaa ja imenyt viime kuukaudet itseensä Trumpin vaalivalheita.

– Missä he laskevat ääniä, senaattoreita etsivä Jensen kyselee.

Joillakin valtaajilla on nippusiteitä. Epäillään, että niitä oli tarkoitus käyttää panttivankien ottamiseen.

Goodman tökkää Jenseniä rintaan Q:n kohdalle useita kertoja yrittäen pysäyttää tämän. Konstaapeli vetäytyy portaita ylös ja havaitsee, että ovi senaatin istuntosaliin on auki ja evakuointi vielä kesken.

Goodman tökkää uudestaan Jenseniä rintaan – ja kääntyy toiseen suuntaan ja ostaa muille aikaa evakuointiin.

Alla video Goodmanin ja Jensenin kohtaamisesta (Twitter).

– Menkää pidättämään varapresidentti, Douglas Jensen toistelee poliiseille.

Lopulta mielenosoittajat valtaavat vain tyhjän istuntosalin.

Goodman sai myöhemmin kongressin kultaisen kunniamitalin toiminnastaan. Hän sai saattaa varapresidentti Kamala Harrisin virkaanastujaisiin.

Irakissa palvellut armeijan laskuvarjojoukkojen veteraani jatkaa työtään kongressin poliisissa – eikä ole tähän päivään mennessä antanut yhtäkään haastattelua, koska ei ystäviensä mukaan ole koskaan pitänyt meteliä itsestään.

Eugene Goodman seurasi 10. helmikuuta Trumpin valtakunnanoikeutta, jossa ex-presidenttiä syytettiin mellakan lietsomisesta.

Douglas Jensen pidätettiin, mutta hän pääsi kotiarestiin odottamaan oikeudenkäyntiä tuomarin asettamin ehdoin: hän ei saa käyttää nettiä, jotta vieroitus salaliittoteorioista jatkuisi. Vaimo vakuutti huolehtivansa miehestään. Jensen oli jo saanut potkut työstään.

Lokakuussa vankisellin ovi heilahti kuitenkin uudelleen Jensenin takana, kun ehtojen noudattaminen oli käynyt hänelle ylivoimaiseksi. Hän oli hankkinut kännykän ja katsonut Trumpin tukijoihin kuuluvan My Pillow- tyynyfirman omistajan Mike Lindellin ohjelmaa, jossa tämä toistaa perusteettomia väitteitä vaaleista.

Jensenille ja hänen kaltaisilleen trumpilaisten puheet varastetuista vaaleista olivat totista totta, vaikka lukuisissa tutkinnoista ei ole löytynyt jälkeäkään järjestelmällisestä vaalivilpistä.

– Hän on ollut hyvä mies koko elämänsä. Hän on perheihminen. Mutta hän on patriootti kuten muutkin. Meille on kerrottu viimeiset 7–8 kuukautta, että jos demokraatit pääsevät valtaan me menetämme maamme. Se pelottaa ihmisiä, Jensenin veli selitti Des Moines Registerille.

Kevin Seefried kantoi Etelävaltioiden niin sanottua kapinalippua kongressin käytävillä.

Kello 14.46: Kauhua edustajainhuoneessa – ja laukaus

Väkijoukko etenee kohti edustajainhuonetta ja saartaa sen, jolloin Ashli Babbitt ammutaan.

Kuinka vaarallinen valtaus oli? Siitä kiistellään, koska useissa videoissa ja kuvissa kongressin sisällä väkijoukko oli suhteellisen rauhallinen ja aseeton, ja se hajaantui lopulta varsin nopeasti.

Osa mielenosoittajista käyttäytyi rauhallisesti ja otti selfietä valtauksen aikana.

Tilanteen ymmärtämiseksi voi yrittää asettua konstaapeli Michael Byrdin ja kongressiedustaja Susan Wildin asemaan valtauksen ensimmäisen puolen tunnin aikana.

He eivät nähneet somevideoita tai -kuvia vaan olivat ainoastaan viranomaisinformaation varassa ympärillään kasvavan kaaoksen keskellä.

Heidän työpaikalleen oli hyökätty. He eivät tienneet, oliko hyökkääjillä aseet.

Kun ensimmäinen murto rakennukseen oli tapahtunut, Capitolin poliisi lähetti kello 14.19 sähköpostin, jossa kehotettiin kaikkia rakennuksessa olevia lukittautumaan olinpaikkaansa ja pysymään hiljaa.

Vastaava ohje on amerikkalaisille tuskallisen tuttu kouluampumisista.

Senaattorit olivat jo matkalla turvaan, mutta edustajainhuoneessa puhe keskeytyi vasta nyt ja puheenjohtaja Nancy Pelosi kiidätettiin pois.

Samaan aikaan väkijoukko eteni käytäviä pitkin edustajainhuoneen oville. Yläkerrassa virta pysähtyi hetkeksi keskushallin eli Rotundan pääoville. Mukana väkijoukossa oli myös Joe Biggs.

Kello 14.25 pääovi autettiin sisältä päin auki.

Oath Keepers -äärijärjestön jäsenet pyrkivät sisään itäpuolen pääovilta. Länsipuolelta sisään murtautuneet Proud Boysin jäsenet olivat jo sisällä. Kuva oikeusministeriön asiakirjoista.

Capitolille oli murtauduttu nyt ainakin kahdesta suunnasta.

Tämä on kriittinen hetki myös salaliittotutkinnalle. Itäpuolelta sisään rynni sotilaallisen äärijärjestön Oath Keepersin jäseniä. Toisin kuin Proud Boysit he olivat pukeutuneet maastopukuihin. He toimivat kurinalaisesti ja kulkivat jonossa, käsi edessä olevan olkapäällä.

Koordinoivatko ääriliikkeet toimintansa? Sitä ei vielä varmuudella tiedetä.

Oath Keepersin ohiolaisen jäsenjärjestön johtajat Jessica Watkins, 39, ja Donovan Crowl, 51, kongressin edessä 6. tammikuuta. Kumpikin sai salaliittosyytteen, kun heidän jäljiltään löytyi todisteita mellakan suunnittelusta.

Edessä ovat nyt valtauksen kriittisimmät hetket.

Edustajainhuoneen istuntosaliin jää useita kymmeniä kongressiedustajia loukkuun. Heitä suojaavat poliisit kasaavat oville barrikadeja kalustosta ja vetävät pistoolinsa esiin.

Kongressiedustajat komennetaan suojautumaan. Väkijoukon ääni voimistuu, poliisien radiopuhelimissa rätisee hätääntyneitä viestejä ja avunpyyntöjä, kun heidän tovereitaan pahoinpidellään.

Mellakoitsijat etenivät kongressirakennuksen alakerrassa kohti edustajainhuoneen istuntosalia, jota ei ehditty kokonaan evakuoida.

” Kenen talo? Meidän!

Jotkut kongressiedustajat repivät rinnastaan pinssejä, jotta heitä ei tunnistettaisi vaalituloksen vahvistajiksi. Jotkut tekstaavat omaisilleen. Demokraattien pennsylvanialainen kongressiedustaja Susan Wild, 63, soittaa lapsilleen.

– En tiennyt mitä tapahtuisi seuraavaksi, joten halusin puhua heille.

Wildin poika ja tytär kuulevat puhelun aikana kuinka taustalla särkyy lasi ja kuuluu pamauksia.

Wild saa paniikkikohtauksen ja vajoaa penkkiriville. Edustajatoveri Jason Crow pitelee häntä kädestä ja puhuu rauhoittavasti.

Kongressiedustajat Susan Wild ja James Crow suojautuivat lattialle kuvassa, joka vangitsi tilanteen uhkaavuuden.

Istuntosalin eteisen, niin sanotun Speaker’s Lobbyn, erottaa väkijoukosta vain lasiovi, jonka taakse sisäänpääsyä etsinyt väkijoukko on kiertänyt. Sitä vartioi sisäpuolelta konstaapeli Byrd.

Mellakoitsijoiden joukossa on kalifornialainen Ashli Babbitt, 35, ilmavoimien veteraani, joka oli juuri saapunut paikalle Trumpin puhetta kuuntelemasta, kun kongressin murto tapahtui.

– Kenen talo? Meidän! Babbitt yhtyy iskulauseisiin.

Tilanne olisi voinut päättyä toisin, mutta kohtalo puuttuu peliin. Kun lasiovia ulkoa vartioivat pelästyneet turvamiehet näkevät paikalle tulevat neljä mellakka-asuista, rynnäkkökiväärein aseistautunutta poliisia, he siirtyvät sivuun ovilta ja jättävät ne hetkeksi vapaiksi. Lasi lyödään rikki.

Edustajainhuoneen istuntosalin ovi tukittiin ja poliisit osoittelivat aseilla. Väkijoukko kiersi tämän esteen ja pyrki sisään lasioven läpi salin toisella puolella, jolloin kongressiedustajat jäivät loukkuun.

” Toivoin ja rukoilin, että kukaan ei yrittäisi tulla läpi ovista.

Ashli Babbitt näkee tilaisuutensa ja kiipeää aukkoon. Laukaus kajahtaa ja osuu häntä rintakehän yläosaan.

Babbitt kaatuu taaksepäin lattialle ja menehtyy hetken kuluttua ensiapuyrityksistä huolimatta. Useat kännykät kuvaavat hänen kuolinkamppailunsa.

Babbittin ampuminen näkyy alla olevalla videolla kohdassa 9.20. Video on Trumpin virkarikosoikeudenkäynnin syyttäjien 13-minuuttinen kooste Capitolin tapahtumista.

Babbittista tulee Trumpin kannattajien marttyyri.

Oliko hänen ampumisensa pakon sanelema?

Liipaisimesta puristanut konstaapeli Michael Byrd tiesi, että hänen takanaan on kymmeniä kongressiedustajia yhä jumissa. Radioviestit olivat kertoneet muun muassa sen, että yhden väkijoukon runnoman poliisin sormenpäät olivat murskana.

– Tämä käy vakavaksi, Byrd on kertonut ajatelleensa.

Hän käskytti lasioven takaa useita kertoja väkijoukkoa lopettamaan.

– Toivoin ja rukoilin, että kukaan ei yrittäisi tulla läpi ovista.

Sekä oikeusministeriön että Capitolin poliisin tutkinnat totesivat Byrdin toiminnan oikeutetuksi ja vapauttivat hänet.

– Uskon, että pelastin ihmishenkiä, hän kertoi NBC:lle haastattelussa elokuussa.

Lippureppua kantanut Ashli Babbitt kulki pitkin kongressin käytäviä ennen ampumista. Kuva Trumpin valtakunnanoikeuden todistusaineistosta.

Byrd on joutunut perheineen piileskelemään saatuaan rasistisia solvauksia ja tappouhkauksia. Ashli Babbittin perhe on uhannut häntä siviilioikeuskanteella.

Capitolin tapahtumissa Babbittin ampuminen oli kuin merkki, että nyt oli menty liian pitkälle.

Edustajainhuoneen sisäänkäynnillä mellakoitsijat pakotetaan lattialle pitkälleen ja samalla kongressiedustajat johdatetaan vihdoin pois istuntosalista ja kellarikerroksiin turvaan.

Poliisin raskaasti aseistetut apujoukot puuttuvat tilanteeseen noin kello kolmen jälkeen iltapäivällä ja kongressin sisätilojen tyhjennys käynnistyy.

Kello 16.15: Brutaali taistelu holvikaaren alla

Kongressin länsipuolella vellova väkijoukko ottaa rajusti yhteen poliisien kanssa pääovilla.

Valtauksen alusta asti kuumina olivat käyneet väkijoukon lisäksi myös puhelimet, kun poliitikot ja virkamiehet soittelivat toisilleen. Capitolille piti saada lisävoimia.

Niitä saapui aluksi vain pääkaupungin poliisista ja naapuriosavaltio Virginiasta, sillä puolustusministeriö viivytti liki kolme tuntia päätöstä Washington D.C:n kansalliskaartin sotilaiden mobilisoinnista.

Trumpin kannattajat kiipeilivät seinillä ja kuvasivat allaan käynnistynyttä mellakan uutta iskua.

Kolme tuntia oli toimetta myös Trump, jota suostuteltiin antamaan lausunto, että väkijoukon pitäisi lopettaa ja poistua.

Alaiset, oma poika ja tytär sekä Trumpin tukijat Fox News -kanavalta yrittivät viestittää presidentille, että nyt riittää.

Juuri ennen kuin Trump kello 16.17 julkaisee videon, jonka päätteeksi hän sanoo ”menkää kotiin, rakastamme teitä”, väkivalta ryöpsähtää vielä kerran, estottomampana ja brutaalimpana kuin kertaakaan aiemmin.

Ulkona kongressin länsipuolella väkijoukko oli paisunut monituhatpäiseksi kuohuvaksi mereksi. Mielenosoittajat olivat heti valtauksen alussa suunnanneet myös oville, joista Joe Bidenin oli määrä kaksi viikkoa myöhemmin saapua vannomaan presidentin virkavala.

” He väsyvät, tuokaa tuoretta v…n lihaa, työntäkää heidät takaisin.

Oviaukolla käytiin mellakan rajuin kamppailu poliisien ja valtaajien välillä.

Tilanne ovella ja sisällä käytävällä velloi kaoottisena yhteensä noin kolme tuntia. Mellakoitsijat tunkivat sisään, poliisit työnsivät heidät takaisin.

– He väsyvät, tuokaa tuoretta v…n lihaa, työntäkää heidät takaisin, joku mielenosoittaja hihkui taaksepäin.

Poliisi Daniel Hodges jää jumiin sisäovien väliin väkijoukon paineessa ja häneltä väännetään kaasunaamari päästä.

– Joku tarttui kasvoihini ja työnsi peukalonsa silmääni yrittäen kaivaa sen kuopastaan. Huusin tuskasta ja sain ravisteltua hänet irti, Hodges kertasi myöhemmin todistaessaan kongressille.

Oviaukon tungoksessa Trumpin kannattaja Rosanne Boyland saa kohtauksen. Häntä ei päästä heti auttamaan tungoksen takia, vaikka hänen ystävänsä karjuu apua vieressä. Boyland julistetaan kuolleeksi illalla sairaalassa.

Kello 16.27, samalla hetkellä kun Trumpin vetoomus lähteä kotiin leviää netissä ja tv-kanavilla, coloradolainen geofyysikko Jeffrey Sabol, 51, repii poliisi Blake Millerin nurin virkaanastujaisoven portaiden yläpäässä ja alkaa kiskoa häntä portaita alas pää edellä. Sabol painaa poliisia pampulla niskasta.

Ruskeatakkinen Jeffrey Sabol retuuttaa poliisia alas rappusia. Sabolin yläpuolella kuvassa näkyy mustapartainen Peter Stager odottamassa vuoroaan.

Milleriä lyödään nyrkillä, mätkitään kainalosauvoilla, jääkiekkomailalla ja kaikella mitä hakkaajat vain saavat käsiinsä.

Portaiden alapäässä Peter Stager, 42, nousee poliisin ylle tummanpuhuvana hahmona ja lyö tätä käsissään olevan Yhdysvaltain lipun tangolla.

Yksi, kaksi, kolme kertaa.

Tämä videotodiste vienee Peter Stagerin vuosiksi vankilaan. Hänen oikeudenkäyntinsä on määrä jatkua helmikuussa.

Miller ei loukkaannu vakavasti, mutta hän ja kaksi muuta poliisia ovat hetken täysin väkijoukon armoilla.

Välikohtauksessa on rujoa symboliikkaa, sillä Trump on esiintynyt lain ja järjestyksen presidenttinä.

Poliisien pahoinpitely holvikaarioven edessä näkyy heti alla olevan videon alussa.

Arkansasilaisen Stagerin ei oikeastaan pitänyt edes olla Washingtonissa, sillä hän oli töissä. Hän oli rekallaan toimittanut lähetyksen New Jerseyyn ja oli pitkällä paluumatkalla käyttänyt tilaisuutta hyväksi ja pysähtynyt ottamaan valokuvia ja osoittamaan tukensa Trumpille.

– Presidentti oli näin pyytänyt, Stagerin työnantaja todisti myöhemmin.

Naapurit ja tutut kertoivat New York Timesille Stagerin olevan avulias kahden teini-ikäisen isä, jonka ei tiedetty juuri piittaavan politiikasta. Läheinen ystävä Melvin Jemerson, joka ei ole Trumpin kannattaja, ei muistanut, että siitä olisi koskaan puhuttu.

– Politiikka on mitä on, mitä me sille voimme. Me voimme vain mennä töihin joka päivä ja palata kotiin ja huolehtia perheistämme. Luulin, että Pete on samanlainen.

Stager nähdään Capitol-videoilla myös toisaalla julistamassa kameralle:

– Kaikki tuolla ovat maanpettureita. Kuolema on ainoa lääke siihen, mitä sisällä on.

Peter Stager Capitol-videolla.

Stager ei palaa kotiin hetkeen. Hän on yksi noin neljästäkymmenestä Capitol-syytetystä, jotka odottavat oikeudenkäyntiä washingtonilaisessa vankilassa.

Heidät on koottu samalle osastolle, josta on Trumpin kannattajien keskuudessa alettu käyttää nimeä ”patrioottien siipi”. Erään asianajajan mukaan vangit kajauttavat joka ilta kello 21 kansallislaulun käytävillä.

Republikaanien oikeistosiiven poliitikot, kun Marjorie Taylor Greene ja Matt Gaetz, ovat esittäneet vastalauseita vankien kohtelusta. Toisaalta jotkut asiantuntijat pelkäävät, että pitkä yhdessäolo vain vahvistaa vankien uskoa vaalivalheisiin ja radikalisoi heitä ja Trumpin kannattajia lisää.

” Kaikki tuolla ovat maanpettureita. Kuolema on ainoa lääke siihen, mitä sisällä on.

Stagerin maksimirangaistus yhteensä seitsemästä syytteestä voi nousta 40 vuoteen, tosin oikeusistuimet ovat jakaneet tähän mennessä huomattavasti lievempiä tuomioita. Poliisia jauhesammuttimella lyönyt mies on saanut toistaiseksi annetuista rangaistuksista pisimmän, viisi vuotta vankeutta.

Kello 17-> Tilanne raukeaa ja jälkipyykki alkaa

Kongressiin murtaudutaan lopulta kaikkiaan kahdeksasta eri kohdasta.

Tilanne alkoi rauhoittua lopullisesti vasta viiden jälkeen iltapäivällä, kun kansalliskaarti saapui turvaamaan aluetta.

Kyynelkaasu ja tainnutuskranaatit saivat lopulta väkijoukon hajaantumaan.

Vaikka tapahtumista on vuosi, jälkipyykki on päässyt hitaasti vauhtiin. Se johtuu valtavasta todistemäärästä ja tapauksen katkerasta politisoitumisesta.

Väkivaltaan osalliset saavat tuomionsa aikanaan, mutta Trumpin lähipiirin, virkamiesten ja poliitikkojen vastuuta selvitetään vielä pitkään.

Kongressin republikaanit tuomitsivat ensin valtauksen, mutta estivät puolueiden yhteisen tutkintakomitean muodostamisen. Republikaanien mielestä poliisin tutkinta riittää.

Demokraattien mielestä tapahtumalla on niin paljon kytköksiä vallanpitäjiin ja Trumpin samanaikaiseen yritykseen mitätöidä vaalitulos, että sitä ei voida ohittaa.

Demokraattien muodostama kongressin erilliskomitea on pureutunut muun muassa mielenosoituksen suunnittelijoiden mahdolliseen yhteistoimintaan Trumpin lähipiirin kanssa sekä siihen, pyrkikö joku estämään väkivaltaan varautumista ja sen tukahduttamista.

Komitean työn tulokset lähtevät aikanaan suosituksena oikeusministeriölle, joka päättää virallisesta rikostutkinnasta.