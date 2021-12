Pitkäaikaisen pääministerin voittomahdollisuuksia pidetään vähäisinä.

Kohuista ja terveysongelmista kärsinyt Italian ex-pääministeri Silvio Berlusconi suunnittelee asettuvansa ehdolle Italian presidentinvaaleissa vuonna 2022. Asiasta uutisoiva brittilehti Guardian viittaa nimettömänä haastateltuun puoluetoveriin.

– Olen tavannut hänet (Berlusconin) kahdesti viimeisen kahden viikon aikana, ja hän oli täysin innoissaan, lähde paljastaa lehdelle.

Marraskuussa 85-vuotias Berlusconi lähetti lähes kaikille Italian tuhannelle valitsijamiehelle koosteen puheistaan ja poliittisista prioriteeteistaan. Italiassa presidentti valitaan valitsijamiesten erillisellä äänestyksellä parlamentin molempien kamareiden yhteisistunnossa.

Guardianin mukaan Berlusconi on epävirallisen vaalikampanjansa yhteydessä pyrkinyt markkinoimaan itseään kokeneena valtiomiehenä, joka ymmärtää eurooppalaista politiikkaa. Hänen mahdollisuutensa tulla valituksi vaikuttavat kuitenkin ohuilta, ja maan oikeistopuolueiden johtajat ovat olleet kommenteissaan varovaisia.

Keskustavasemmistolaisen demokraattipuolueen johtaja Enrico Letta on jo ilmoittanut, ettei puolue tule tukemaan Berlusconin ehdokkuutta. Kristillisdemokraattien johtaja Lorenzo Cesa puolestaan luonnehti Berlusconin tukemista puolueväen velvollisuudeksi.

Italialainen sanomalehti Fatto Quotidiano on käynnistänyt adressin saadakseen valitsijamiehet lupaamaan, että he eivät äänestä Berlusconia. Adressin on allekirjoittanut yli 160 000 italialaista.

– Tasavallan presidentin tulee olla perustuslain takaaja. Sivio Berlusconi takaa korruption ja prostituution, adressissa kirjoitetaan.

Vuonna 2013 oikeus kielsi Berlusconia väliaikaisesti toimimasta julkisessa virassa tuomittuaan ex-pääministerin veropetoksesta. Oikeudessa häntä vastaan on yhä vireillä syyte todistajan lahjonnasta. Tapaus liittyy vuosikymmenen takaisiin juhliin, joihin osallistui alaikäisiä prostituoituja.

Berlusconia syytettiin vallan väärinkäytöstä ja seksin ostamisesta alaikäiseltä tanssijalta. Vuonna 2019 oikeusjutun todistajiin kuulunut Iman Fadil, 34, kuoli sairaalassa radioaktiiviseen myrkytykseen.