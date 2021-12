Yhdysvalloissa Kentuckyn osavaltiossa ainakin yli 50 ihmisen uskotaan kuolleen maan keskiosaa riepottelevassa tornadossa, sanoi osavaltion kuvernööri Andy Beshear CNN:lle.

Hänen mukaansa on todennäköistä, että uhriluku vielä nousee.

Yhdysvaltain keskiosaa riepottelee parhaillaan kova myrsky, joka on synnyttänyt useita tornadoja eri osavaltioihin. Myrsky on katkonut sähköjä ja vaurioittanut useita rakennuksia. Myös Arkansasissa on raportoitu kuolonuhreista, kun myrsky repi paikallisen hoivakodin katon irti.