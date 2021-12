Kommentti: Yhdysvallat aikoo tuhota Wikileaksin Julian Assangen tavalla tai toisella

Ihmisoikeuksien päivänä Britannian vetoomustuomioistuin hyväksyi Wikileaksin perustaja Julian Assangen luovuttamisen Yhdysvaltoihin, joka raporttien mukaan suunnitteli hänen murhaamistaan, kirjoittaa toimittaja Elias Ruokanen.

Tänään YK:n Ihmisoikeuksien päivänä Britannian vetoomustuomioistuin päätti, ettei Wikileaksin perustaja Julian Assangen luovuttamiselle Yhdysvaltoihin ole estettä. Yhdysvallat oli valittanut alemman oikeusistuimen tammikuisesta päätöksestä, jolla luovutus estettiin.

– Tämä on aivan häpeällinen käänne, jolla on hälyttäviä vaikutuksia ei pelkästään Assangen mielenterveydelle, mutta myös journalismille ja lehdistönvapaudelle ympäri maailmaa, Toimittajat ilman rajoja -järjestön kansainvälisten kampanjoiden johtaja Rebecca Vincent twiittasi.

Yhdysvalloissa Assangea odottaa yli kymmenen syytettä liittyen vuoden 2010 paljastuksiin Irakin ja Afganistanin sodista, jotka voittivat sivustolle ja sen kanssa yhteistyötä tehneille lehdille lukuisia journalismipalkintoja. Syytteet nostettiin vuonna 2019. Assangea uhkaa jopa 175 vuoden vankeustuomio.

Tammikuussa brittiläinen tuomioistuin hylkäsi Yhdysvaltojen oikeusministeriön pyynnön luovuttaa Assange. Tuomari Vanessa Baraitser perusteli kielteistä luovutuspäätöstä Assangen terveydentilalla ja Yhdysvaltojen vankilajärjestelmän julmuudella.

Jos Assange luovutettaisiin, hän todennäköisesti päätyisi tekemään itsemurhan. Päätöksessä painoi Assangen diagnoosi Aspergerin oireyhtymystä sekä masennuksesta ja traumaperäisestä stressihäiriöstä.

Assange kuvattuna poistumassa Westminsterin oikeustalosta 13.1.2020.

Vetoomustuomioistuimen mukaan Baraitserin olisi tullut antaa syyttäjille mahdollisuus esittää takeita, ettei Assangea vastaan käytetä vankilassa "Special Administrative Measures" -toimenpiteitä (lyhyemmin SAM-toimenpiteitä), joihin esimerkiksi kuuluu vangin lähes täydellinen eristäminen ihmiskontaktista.

Perustelu on ontuva, sillä aikaisemmin Yhdysvallat on jättänyt takeita noudattamatta. Esimerkiksi vuonna 2008 espanjalainen huumekauppias David Mendoza Herrarte suostui luovutukseen Yhdysvaltoihin ja myönsi syyllisyytensä huumerikoksiin, koska Yhdysvallat oli antanut takeet, että hän voisi istua tuomionsa Espanjassa.

Yhdysvallat ei kuitenkaan suostunut palauttamaan häntä Espanjaan kuin vasta kuusi vuotta myöhemmin Espanjan korkeimman oikeuden ja diplomaattien painostuksesta.

Assangen tukijoita oikeustalon edustalla Lontoossa.

Assangen asianajajien mukaan takeet ovat muotoiltu siten, että SAM-toimenpiteet voitaisiin CIA:n päätöksellä ottaa käyttöön ”heti, kun Assange astuu Yhdysvaltain maanperälle”. Ja vaikka näin ei tapahtuisi, voisi Assangen kohtalo olla silti kurja.

NSA:n entinen analyytikko Daniel Hale, joka luovutti asiakirjoja Yhdysvaltain ”lennokkisodasta” The Intercept -verkkojulkaisulle, laitettiin lokakuussa vankilan ”kommunikaationhallintayksikköön” (Communications Management Unit), joka on suunnitteltu terroristeille ja muille ”korkean riskin vangeille”. Halella on niin ikään diagnosoitu traumaperäinen stressihäiriö.

Assangen puoliso ja kahden lapsen äiti Stella Moris oli tyrmistynyt tuomioistuimen päätöksestä.

– Miten voi olla reilua, miten voi olla oikein, miten voi olla mahdollista luovuttaa Julian siihen maahan, joka suunnitteli hänen murhaamistaan?

Stella Morris puhui median edustajille oikeustalon ulkopuolella Lontoossa.

CIA halusi kostaa Assangelle

Yahoo! News raportoi syyskuussa, että vuonna 2017 Assangesta tuli CIA:n silloiselle johtajalle, myöhemmin Donald Trumpin ulkoministeriksi nousseelle Mike Pompeolle pakkomielle. Kyseisenä vuonna Wikileaks julkaisi CIA:n salaisia dokumentteja, jotka paljastivat tiedustelupalvelun hakkerointityökaluja.

Vuotoja kutsuttiin nimellä Vault 7. Wikileaksin mukaan tiedostot olivat “kiertäneet Yhdysvaltain hallinnon alihankkijoiden ja hakkereiden keskuudessa,” ja että vuotojen lähde oli halunnut “käynnistää julkisen keskustelun kyberaseiden turvallisuudesta, luomisesta, leviämisestä ja demokraattisesta hallitsemisesta”.

Vault 7 -vuodot järkyttivät CIA:n johtoa. Trumpin hallinnon kansallisen turvallisuuden neuvonantajan mukaan Pompeo ja muut tiedustelupalvelun johtajat “olivat täysin irrallaan todellisuudesta, koska he olivat niin nolostuneita Vault 7 -julkaisuista.”

– Wikileaks oli Pompeolle totaalinen pakkomielle. Vault 7 -julkaisujen jälkeen Pompeo ja CIA:n varajohtaja Gina Haspel halusivat kostaa Assangelle, neuvonantaja kertoi.

Mike Pompeo puhumassa Arktisen neuvoston kokouksessa Rovaniemellä toukokuussa 2019. Pompeo oli tuolloin Yhdysvaltain ulkoministeri.

Yahoo! Newsin haastattelemien lähteiden mukaan CIA suunnitteli Assangen kidnappaamista ja jopa murhaamista. Nämä väitteet ovat yhteneviä turvallisuusalan yrityksen UC Globalin työntekijöiden todistuslausuntojen kanssa, jotka luettiin Assangen luovutusoikeudenkäynnissä viime vuonna.

UC Global oli palkattu suojelemaan Ecuadorin Lontoon-suurlähetystöä, jossa Assange silloin asui. UC Global olikin oikeasti vakoillut Assangea ja toimittanut nauhoituksia ja tietoja yhdysvaltalaiselle Las Vegas Sands -yhtiölle, joka luovutti materiaalit CIA:lle. Työntekijöiden mukaan ”amerikkalaiset” olivat keskustelleet UC Globalin johtajan kanssa Assangen kidnappaamisesta ja jopa myrkyttämisestä.

Lokakuussa 2019 UC Globalin johtaja David Moralesia vastaan nostettiin Espanjassa syytteet Assangen yksityisyyden rikkomisesta sekä rahanpesusta ja lahjonnasta. Moralesin tutkinta on hidastunut, sillä Yhdysvaltain oikeusministeriö ei ole vastannut Espanjan viranomaisten pyyntöihin.

Julian Assange poistettiin Ecuadorin Lontoon-suurlähetystöstä ja pidätettiin huhtikuussa 2019.

Tuhannen sivalluksen kuolema

Yhdysvallat isännöi parhaillaan demokratia-huippukokousta. Joe Biden haluaa näyttäytyä demokratian ja sananvapauden puolustajana ja osoittaa, että Amerikka on kääntänyt uuden sivun Donald Trumpin aikakauden jälkeen. Samalla suurvalta käyttää voimavarojaan tuhotakseen julkaisijan, joka paljasti totuuden sen sodista.

Assangen edustajan mukaan oikeuden päätöksestä tullaan valittamaan. Se tietänee Assangelle lisää vuosia korkean turvatason Belmarsh-vankilassa, jossa hän on ollut yli kaksi vuotta. Siellä hän on viettänyt pitkiä jaksoja pienessä eristyssellissä. Sitä ennen Assange piileskeli Ecuadorin pienessä Lontoon-suurlähetystössä seitsemän vuotta, koska omien sanojensa mukaan pelkäsi joutuvansa tilanteeseen, jossa nyt on.

Assangea pidetään korkean turvatason Belmarsh-vankilassa Lontoossa.

YK:n erityisasiantuntija Nils Melzerin mukaan Assange on vuosien ajan joutunut psykologisen kidutuksen kohteeksi. Samaa mieltä ovat yli 60 lääkäriä, jotka viime vuonna julkaisivat The Lancet -tiedejulkaisussa vetoomuksen Assangen ”kidutuksen ja terveydellisen laiminlyönnin lopettamiseksi”.

Vuonna 2012 Wikileaks julkaisi tiedustelualan Stratfor-yhtiön sähköposteja. Niissä yhtiön silloinen terrorisminvastaisen toiminnan varajohtaja Fred Burton pohti Assangen kohtaloa. Hän totesi, että Assangesta "tulisi hieno morsian vankilassa" ja että hän "tulee syömään kissanruokaa loppuelämänsä".

– Siirtäkää hänet maasta toiseen vastaamaan eri syytteisiin seuraavan 25 vuoden ajan, Burton kirjoitti.

Amnesty International -ihmisoikeusjärjestön asiantuntija Julia Hall kuvaili Assangen tilannetta seuraavasti:

– Strategia on pitää Assange vangittuna mahdollisimman pitkään. Se on eräänlainen tuhannen sivalluksen kuolema.