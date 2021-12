Koronavirustapausten määrä on yhä nousussa.

Suomessa ilmoitettiin perjantaina 1 794:stä uudesta koronavirustartunnasta. Eilisen vastaava luku oli 1 781.

Sairaalahoidossa on 287 koronapotilasta, mikä on 12 vähemmän kuin keskiviikkona, kertoo THL. Heistä tehohoidossa on 54 potilasta, mikä on kuusi vähemmän kuin keskiviikkona.