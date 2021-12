IS listasi Euroopan maiden sairaaloiden ja tehohoidon pandemiatilannetta. Suomessa tehohoidossa ollaan tekemässä synkkää ennätystä.

Koronapandemia etenee Euroopassa ennennäkemättömällä voimalla. Ainakin, jos katsotaan pelkkiä tartuntalukuja. Kuolintilastoissa tai sairaalahoidossa olevien määrissä tilanne ei kuitenkaan ole enää niin hurja kuin pahimmillaan.

Eurooppa on ollut pandemian aikana monta kertaa vahvistettujen tartuntojen suhteen se manner, jossa korona on levinnyt eniten. Juuri nyt Eurooppa on koko koronapandemian kuumin paikka – tapauksia tilastoidaan nyt Euroopassa enemmän kuin kertaakaan pandemian aikana.

– Itäisessä Keski-Euroopassa näkyy tapausmäärien laskua, mutta lännessä monessa maassa on yhä nousua, kertoi THL:n johtaja Mika Salminen torstain tiedotustilaisuudessa.

Myös suurin osa maailman koronasta johtuvista kuolemista kirjataan nyt Euroopan mantereella.

IS selvitti maiden koronatilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n tilastoista ja maiden terveysvirastojen omista tietokannoista.

IS tarkasteli Euroopan sairaalakuormituksia maakohtaisesti, koska tilanteet ovat vaihdelleet voimakkaasti pandemian aikana, eivätkä maakohtaiset tautihuiput ole tapahtuneet samaan aikaan Euroopassa – koko maailmasta puhumattakaan.

Suomessa tehohoidon kuormitus on STM:n mukaan kaksinkertaistunut lokakuun loppuun verrattuna. Viime viikolla tehohoitoon tuli 39 uutta koronaviruspotilasta. Tätä edeltävien viikkojen aikana uusien tehohoitopotilaiden viikoittainen määrä on vaihdellut 20 ja 35 potilaan välillä.

Suomi on sairaalahoidon osalta edelleen hyvällä tasolla verrattuna Euroopan samankokoisiin maihin. Suomessa ja Norjassa sairaala- ja tehohoitokuorma ovat pysytelleet jo vuoden samankokoisia verrokkimaita alemmalla tasolla.

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki muistutti kuitenkin torstain tiedotustilaisuudessa kokonaiskuormituksesta, johon lasketaan mukaan myös testaus ja muu sairaanhoidon vastuu.

– Kuormitus on erittäin kova perusterveydenhoidossa.

Suomessa tehohoidossa on nyt lähes yhtä monta koronapotilasta kuin maaliskuun lopussa, jolloin teholla oli viruksen vuoksi 313 ihmistä.

– Olemme epidemian aikaisempien huippujen tasolla tehohoidossa, Voipio-Pulkki sanoi torstaina aamulla.

Irlannissa ja Tanskassa viime talven tautihuippu osui monia suurempia maita myöhempään aikaan, eikä sielläkään olla viime tammikuun sairaalaluvuissa.

Euroopan suurimmissa maissa sairaalapaikat ovat täyttyneet vääjäämättä jo lokakuusta alkaen. Esimerkiksi Italiassa sairaaloissa on nyt koronapotilaita lähes tuplamäärä lokakuun puoliväliin verrattuna. Noususta huolimatta sairaalakuormitus ei ole lähelläkään vuoden takaisia lukuja, jolloin saapasmaassa sairaaloissa oli moninkertainen määrä ihmisiä koronan vuoksi.

Silti tulevaan varaudutaan. Esimerkiksi Ranskassa yökerhot suljetaan perjantaista alkaen neljäksi viikoksi. Toimella pyritään estämään koronaviruksen leviämistä etenkin nuorten keskuudessa. Yökerhojen omistajat reagoivat pääministerin maanantaiseen ilmoitukseen raivoisasti. Yökerhot olivat kiinni suurimman osan viime talvea ja kevättä ennen avautumistaan heinäkuussa.

Puolassa sairaalatilanne on heikentynyt nopeasti, ja sairaalassa makaa nelinkertainen määrä pandemiapotilaita lokakuun loppuun verrattuna.

Suurimmista maista vain Britanniassa sairaalakuormitus näyttää pienenevän joulua kohti kuljettaessa.

Ihmiset odottivat maanantaina junaa Lontoon metrossa.

Tilanne on hyvin samansuuntainen myös tehohoitoa vaativien koronapotilaiden kanssa: suurissa maissa tilanne on heikentynyt lokakuun lopusta saakka. Saksassa lähestytään jo viime talven heikoimpia viikkoja, jolloin siellä oli koronan vuoksi tehostetussa hoidossa jopa yli 5 000 potilasta.

Hollannissa sairaaloissa on jo saman verran koronapotilaita kuin vuosi sitten ja määrän kasvu on ollut nopea. Hollannissa onkin tällä viikolla kutsuttu sotilaita sairaaloiden avuksi. Utrechtissa sijaitseva sairaala on avannut uuden hoitoyksikön alueen koronapotilaiden vastaanottamiseksi 50 lääkintätaustaisen sotilaan avulla.

Saksassa Berliinin perinteisille joulumarkkinoille on vielä päässyt koronapassin näyttämällä tai testin tekemällä. Muualla Saksassa on tiukempiakin rajoituksia.

Tshekissä sairaalatilanne on heikentynyt nopeasti lokakuusta. Tshekki oli maa, jossa viime keväänä sairaalakuorma pysyi kovana koko kevään, vaikka monessa muussa yli 10 miljoonan asukkaan maassa tilanne hellitti viimeistään keväällä.

Ruotsissa sairaaloiden kuorma on pysynyt tänä vuonna hyvin matalana, eikä voimakasta muutosta näy joulua kohti kuljettaessa. Tehohoidossa on koronan vuoksi naapurimaassa vain muutama potilas enemmän kuin kesällä.

Joulupukeiksi pukeutuneet suppaajat ilahduttivat dublinilaisia Irlannissa viime viikolla.

Aivan pienimmissä maissa sairaalatilanteet ovat epidemian aikana muuttuneet nopeasti. Sairaalat ovat myös tyhjentyneet potilaista nopeasti sen jälkeen, kun tautitilanne on hellittänyt. Muun muassa Virossa sairaalatilanne heikkeni nopeasti lokakuussa, mutta on jo parantunut niin nopeasti, että on jo palannut lokakuun alun tasolle. Viro, Latvia ja Liettua ovat Romanian ohella ainoita EU-maita, joissa tilanne on parantunut nopeasti marraskuun aikana.