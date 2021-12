Trumpin hampaisiin joutunut suomalaistoimittaja sai Joe Bidenilta kutsun, jota ei ollut uskoa todeksi – ”Venäjää ja Kiinaa ei ole kutsuttu!”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kutsui Jessikka Aron puhumaan demokratiateemaiseen virtuaaliseen huippukokoukseen.

Toimittaja-kirjailija Jessikka Aro on kutsuttu puhujaksi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin demokratiaseminaariin. Aro kertoi kutsusta keskiviikkona sosiaalisessa mediassa.

– Sain pieni aika sitten viestin, jonka aitouden jouduin tarkistamaan muutaman kerran ennen kuin uskoin sen todeksi: Yhdysvaltain presidentti kutsui minut puhumaan virtuaaliseen yli sadan maan demokratiateemaiseen huippukokoukseen. Vastasin kyllä, hän kirjoitti Facebookissa.

Aro kertoo päivityksessään, että huippukokous alkaa tänään ja hän puhuu paneelissa perjantaina.

– Kokouksessa mukavasti yhdistetään samoihin paneeleihin demokraattisesti valittuja valtionpäähenkilöitä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, kuten aktivisteja ja toimittajia, hän kertoo kirjoituksessaan.

– Venäjää ja Kiinaa ei ole kutsuttu! Aro lisäsi vielä päivityksensä lopuksi.

Aro on työskennellyt muun muassa Yleisradiossa ja tuli tunnetuksi jutuistaan, joissa hän on käsitellyt verkkovaikuttamista ja erityisesti Venäjän verkkotrolleja. Tähän aihepiiriin liittyvästä uutisoinnista hänet on myös palkittu Bonnierin Suurella journalistipalkinnolla.

Aro on työnsä vuoksi joutunut itsekin rajun vihakampanjan kohteeksi. Vihapalautteesta huolimatta hän on kiertänyt maailmalla puhumassa ja järjestämässä koulutuksia verkkovaikuttamisesta.

Alkuvuodesta 2019 Yhdysvaltojen ulkoministeriö kertoi Arolle tämän olevan yksi arvostetun International Women of Courage -ihmisoikeuspalkinnon saajista. Palkinto oli tarkoitus myöntää Arolle hänen työstään venäläisten disinformaatiokampanjoiden paljastamiseksi, mutta se peruttiin.

Yhdysvaltain ulkoministeriön sisäisestä selvityksestä kävi myöhemmin ilmi, että perumisen taustalla olivat Aron twiitit, joissa hän kritisoi Donald Trumpia.

Bidenin järjestämästä huippukokouksesta uutisoi myös muun muassa brittilehti Guardian, jonka mukaan kokous on närkästyttänyt Kiinassa, sillä Taiwan on saanut kutsun. Kiinan Taiwanin asioita hoitavan toimiston edustaja muistutteli Yhdysvaltoja pitämään kiinni ”yhden Kiinan politiikastaan”.

Moscow Times -lehti kertoi jo marraskuussa, että myös Kremlistä kommentoitiin kitkerästi ensimmäistä kertaa järjestettävää kokousta. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov syytti Yhdysvaltoja jakolinjojen vetämisestä ”hyviin ja pahoihin maihin”.

– Yhä useammat valtiot tahtovat päättää itse, kuinka niissä eletään, Peskov sanoi ja syytti Yhdysvaltoja demokratian käsitteen omimisesta.