WHO: Rokotteiden voidaan olettaa suojaavan omikron­tartunnan saaneita pahimmilta tautimuodoilta

Lisätutkimuksia tarvitaan kuitenkin edelleen.

Koronarokotteiden voidaan olettaa suojaavan omikronmuunnostartunnan saaneita koronataudin pahimmilta muodoilta, sanoo maailman terveysjärjestö WHO uutistoimisto AFP:n mukaan.

WHO:n mukaan ”ei ole mitään syytä olettaa rokotteiden epäonnistuvan omikronia vastaan”. Tällä hetkellä ei ole myöskään viitteitä siitä, että omikronmuunnos aiheuttaisi deltavirusta enemmän vakavaa koronataudin muotoa.

Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä yhdeksän varmistettua omikronmuunnoksen aiheuttamaa tartuntaa. Hus-alueen lisäksi tartuntoja on todettu Varsinais-Suomessa sekä Pohjois-Savossa.

Omikronmuunnosta on nyt havaittu jo 50 maassa. Euroopassa omikronia on havaittu viimeisimpien tietojen mukaan 21 maassa. Rokotteiden teho uuteen varianttiin on herättänyt viime viikkoina laajaa kansainvälistä huolta.