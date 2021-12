Tutkijat löysivät omikronista uuden ”piiloversion”, jota ei voi erottaa muista varianteista PCR-testillä

Tutkijoiden havaitseman ”piiloversion” olemassaolo voi hankaloittaa omikronin leviämisen kartoittamista.

Koronaviruksen omikronmuunnoksesta on löytynyt uusi ”piiloversio”, jota ei voi erottaa muista koronavarianteista PCR-testillä, kertoo brittilehti The Guardian. Piiloversion olemassaolo voi hankaloittaa huolta herättäneen omikronin leviämisen kartoittamista maailmalla.

Piiloversio on monien mutaatioidensa osalta identtinen omikronin kanssa, mutta siltä puuttuu eräs omikronin geenimuutos, jonka ansiosta laboratoriopohjaisia PCR-testejä on voitu käyttää todennäköisten omikrontartuntojen nopeahkoon tunnistamiseen.

Versio tunnistetaan kyllä koronavirukseksi kaikilla tavanomaisilla testaustavoilla, myös PCR-testillä, ja se voidaan todeta myös omikronvariantiksi tarkemmilla tutkimuksilla. Piiloversio hankaloittaa kuitenkin nimenomaan omikrontartuntojen nopeaa todentamista.

Tutkijoiden mukaan on liian aikaista sanoa, leviääkö omikronin uusi versio aikaisemman omikronmuunnoksen tapaan. Versiossa on sen verran muutoksia, että se voi käyttäytyä omikronista poikkeavalla tavalla.

Piiloversio havaittiin muutamia päiviä sitten Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Kanadassa otetuista koronanäytteistä, mutta se on mahdollisesti levinnyt jo laajemminkin.

Uuden omikronversion löytymisen myötä tutkijat ovat jakaneet variantin B.1.1.529-sukujuuren tavalliseen omikroniin (BA.1) ja uuteen versioon (BA.2). Lontoolaisen UCL-yliopiston geenitutkija, professori Francois Balloux’n mukaan noin kuusi prosenttia Gisaid-tietokantaan lähetetystä reilusta 700:sta omikronnäytteestä on uutta piiloversiota.

– Omikronista on olemassa nyt kaksi sukujuurta, BA.1 ja BA.2, jotka eroavat toisistaan geneettisesti melko paljon. Ne voivat myös käyttäytyä eri tavoin, Balloux sanoi.

Toistaiseksi on epäselvää, miten omikronin uusi versio on syntynyt. Erot aiempaan versioon ovat The Guardianin mukaan sen verran merkittäviä, että sen mahdollisesti levitessä nopeasti voi olla syytä nimetä BA.2-versio uudeksi huolta aiheuttavaksi variantiksi.