Itäafrikkalaisessa Burundissa on ollut tuhoisa vankilapalo, jossa on kuollut lähes 40 vankia ja liki 70 muuta on loukkaantunut vakavasti. Asiasta kertoi palopaikalla vieraillut maan varapresidentti Prosper Bazombanza.

Monet vangeista olivat nukkumassa, kun tuli pääsi irti pääkaupunki Gitegassa sijaitsevassa vankilassa tiistaina aamuyöllä. Tuli tuhosi suuren osan rakennuksesta, kertovat silminnäkijät.