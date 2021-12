Näillä pakotteilla Biden saattaa uhata Putinia – jopa ”äärimmäinen vaihtoehto” pöydällä

Yhdysvallat on mediatietojen mukaan valmistellut tukun kovia vastatoimia Venäjälle Ukrainan takia.

Amerikkalaistietojen mukaan presidentti Joe Bidenin hallinto on valmistellut pakotepakettia, joka toimisi Venäjän presidentille Vladimir Putinille painostuskeinona ennen tiistain videokonferenssia.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on suunnitellut viime päivät yhdessä liittolaisten kanssa pakotenippua, jolla Venäjää rangaistaisiin, jos se hyökkää Ukrainaan.

Suunnitelmista on vuodettu tietoja amerikkalaismedialle juuri ennen Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin videokonferenssia.

Epäselvää on, aikooko Biden leväyttää uhkauksensa Putinin eteen kokouksessa, vai laskeeko hänen hallintonsa sen varaan, että myös venäläiset lukevat amerikkalaislehtiä.

Niiden mukaan suunnitelmiin kuuluu ennennäkemättömän raskaita pakotteita, jotka iskisivät Venäjän talouden ytimeen, eli esimerkiksi sen öljytuloihin.

Venäläisen Lukoil-öljy-yhtiön porauslautta sijaitsee Itämerellä Kaliningradin edustalla.

Suunnitelmien mukaan Venäjä voitaisiin jopa eristää kansainvälisestä maksujärjestelmästä kokonaan tai osittain. Tätä pidetään ”äärimmäisenä vaihtoehtona”, koska se vahingoittaisi myös tavallisia venäläisiä sekä Venäjän kanssa läheisesti asioivia maita.

Pattitilanne

Biden ja Putin kokoustavat tiistaina kello 17 Suomen aikaa videokonferenssissa, jota on amerikkalaismediassa kuvattu Bidenin tähänastisen presidenttikauden vaikeimmaksi.

Bidenin pitäisi taivutella Putinia liennyttämään Ukrainan kriisiä, joka on kiristynyt viime viikkoina taas äärimmilleen.

Venäjä on kasannut satatuhatpäisen sotajoukon Ukrainan rajoille ja Yhdysvaltain tiedustelu povaa vain lisää joukkoja olevan luvassa. Venäjä perustelee toimiaan omalla turvallisuudellaan, länsimaat taas tulkitsevat Venäjän ryhtyneen härskiin painostukseen kiristääkseen Ukrainan länsimielistä johtoa ja sotilasliitto Natoa.

Putin on vaatinut jopa eräänlaisia turvatakuita, kun hän viime viikolla esitti, että Nato lupaisi olla laajentumatta enää Venäjän rajoille.

Vaatimus on käytännössä mahdoton hyväksyä, koska Yhdysvallat pitää kunkin maan turvaratkaisuja sen omana asiana, ja periaate on Bidenin hallinnon mukaan järkkymätön.

Pattitilanne onkin johtanut hyytäviin ennustuksiin, että Venäjä saattaisi provosoida välikohtauksen Ukrainassa ja lähettää joukkonsa sen kamaralle.

Tätä vaihtoehtoa varten Bidenin hallinto on viime päivät valmistautunut.

Ei joukkoja Ukrainaan

Biden piti maanantaina Putin-keskustelua ennakoivan puhelinpalaverin Saksan liittokanslerin Angela Merkelin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, Britannian pääministerin Boris Johnsonin ja Italian pääministerin Mario Draghin kanssa. Asialistalla oli muun muassa vastatoimien koordinointi, jotta Venäjällä olisi edessään yhtenäinen liittouma.

Bidenin suunnitelmat eivät pidä sisällään amerikkalaisjoukkojen lähettämistä Ukrainaan, painotti hänen hallintonsa edustaja maanantaina toimittajille pidetyssä taustatilaisuudessa.

Yhdysvallat on kuitenkin tukenut Ukrainaa aseavulla ja sanonut vahvistavansa joukkojaan Euroopan Nato-maissa tarpeen vaatiessa.

Talouspakotteista on puhuttu virallisesti ylimalkaisesti.

– Uskomme, että voimme lähettää Venäjälle selkeän viestin, että sotilaallisen eskalaation hinta on merkittävä ja pysyvä, Bidenin hallinnon edustaja pyöritteli.

Yhdysvaltain suunnitelmissa on New York Timesin ja Bloombergin mukaan pakotteita, jotka kohdistuisivat varsinkin Venäjän suurimpiin pankkeihin. Niitä voitaisiin estää vaihtamassa ruplia dollareiksi ja muiksi merkittävimmiksi valuutoiksi.

Venäjän talous nojaa vahvasti energian vientiin, johon äärimmäiset pakotteet osuisivat. Kuvassa Rosneftin öljyntuotantolaitoksia Krasnojarskissa vuonna 2015.

Tämä olisi hieman lievempi toimi kuin katkaista Venäjän yhteydet kansainväliseen SWIFT-maksujärjestelmään, joka on myös ollut keskusteluissa. Kummankin tarkoitus on sama: katkoa Venäjän mahdollisuuksia käydä kansainvälistä kauppaa, joka on sen elinehto.

Pakote kuin sotatoimi

Venäjän maksuyhteyksien katkaisemisesta länteen on keskusteltu siitä lähtien, kun maa vuonna 2014 miehitti Krimin. Kyseessä olisi kuitenkin niin raskas isku Venäjää vastaan, että sen on pelätty vain provosoivan maata sotatoimiin.

Viime keväänä Euroopan parlamentti hyväksyi periaatelausuman, että Venäjä voidaan potkaista ulos SWIFT-maksujärjestelmästä, mutta muuten vaihtoehto ei ole juuri ollut esillä.

Vuonna 2014, kun rankaisukeinosta edellisen kerran vakavasti puhuttiin, Venäjän silloinen valtiovarainministeri Aleksei Kudrin arvioi maan bruttokansantuotteen voivan kutistua saman tien jopa viisi prosenttia. Venäjän tiedetäänkin kehitelleen keinoja kiertää pakotteet, mutta ne tietäisivät joka tapauksessa maalle suuria vaikeuksia, koska se on riippuvainen yhteyksistä.

– Meillä on kasoittain enemmän ammuksia, ja voimme tehdä paljon muutakin, kommentoi Bloombergin haastattelema washingtonilaisen Kennan-instituutin johtaja Matthew Rojansky suunnitelmia.

– Kukaan ei vain ole koskaan uskonut, että menisimme niin pitkälle.

Bidenin uskotaan tiistaina esittävän Putinille ennen kaikkea diplomaattisia vaihtoehtoja liennyttää. Uhka Venäjän talouden romuttamisesta on kuitenkin asiantuntijan mukaan jo nyt tehty selväksi.

– Tavoitteena tässä on lähettää signaali, jotta mitään ei lopulta tarvitsisi tehdä. Mutta samalla pitää varmistaa, että uhka on todellinen, Rojansky sanoi Bloombergille.