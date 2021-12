Hollantilaissairaala kutsuu sotilaat jälleen apuun koronapotilaiden täyttäessä maan sairaalat

Jo lähes kaksi kolmannesta maan tehohoitopaikoista on koronapotilaiden käytössä.

Hollannissa on kutsuttu sotilaita sairaaloiden avuksi koronatartuntojen määrän kasvaessa. Kuvassa sairaalan työntekijä puki suojavarustusta ylleen Haagin kaupungissa Hollannissa marraskuussa.

Hollannissa on kutsuttu sotilaita sairaaloiden avuksi koronatartuntojen määrän kasvaessa ja sairaalavuoteiden täyttyessä.

Utrechtissa sijaitseva sairaala on saanut apua 50:ltä asevoimien jäseneltä, joilla on lääkintätaustaa. Sotilaiden tukemana sairaala on avannut uuden hoitoyksikön alueen koronapotilaiden vastaanottamiseksi.

Sotilasapua koordinoivan Martin van Dijkin mukaan asevoimat pyrkivät tukemaan hollantilaissairaaloita niin, ettei yksikään sairaala joutuisi kieltämään keneltäkään hoitoa.

– Yritämme lisätä koronapotilaille tarkoitettujen sairaalavuoteiden määrää, van Dijk kertoo AFP:lle.

Sotilaat on kutsuttu koronan vuoksi apuun Hollannin keskiosassa sijaitsevassa Utrechtissa nyt jo toista kertaa. Edellisen kerran asevoimien apua kaivattiin viime vuoden lokakuusta tämän vuoden kesäkuulle.

Korkeasta rokotuskattavuudesta ja enenevässä määrin tiukentuvista rajoituksista huolimatta päiväkohtaisten tartuntojen määrä on ollut ennätyskorkealla. Yhteensä 17 miljoonan asukkaan Hollannissa on ilmoitettu viime aikoina päivittäin yli 20 000 uudesta tartunnasta.

Kiireellisiäkin leikkauksia on jouduttu lykkäämään

Hallinto on varoittanut maan sairaaloiden täyttyneen äärimmilleen. Viimeisimpien tietojen mukaan sairaalahoidossa on yli 2 100 koronapotilasta, joista tehohoitoa vaatii yli 600. Koronapotilaiden käytössä on noin 59 prosenttia kaikista tehohoidon vuodepaikoista.

Ympäri maata on peruttu kiireettömiä leikkauksia ja lykätty myös joitain kiireellisempiä tapauksia.

Utrechtin sairaalassa sotilaat sulautuvat muun henkilökunnan joukkoon. Ainoastaan van Dijk pukeutuu asevoimien univormuun hoitolaitoksen sisällä.

– Olemme erittäin kiitollisia, että he ovat palanneet. Olette varmasti kuulleet, että lääkintähenkilöstön saaminen vaikeutuu koko ajan, joten kaikki apu on tervetullutta, kertoo yksikön tueksi kaksi viikkoa sitten lähetetty hoitaja Bea Schooleman AFP:lle.