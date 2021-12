Yhdysvaltalaislehti arvosteli Hongkongin lähestyviä vaaleja ja sanoi tyhjää äänestämisen olevan yksi ainoista tavoista osoittaa erimielisyyttä.

Hongkongin hallinto on varoittanut yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mahdollisesti rikkoneen lakia pääkirjoituksellaan. Wall Street Journal (WSJ) julkaisi viime kuun lopulla pääkirjoituksen, jossa se kuvaili tyhjän äänestämistä yhdeksi hongkongilaisten viimeisistä keinoista ilmaista erimielisyyttään hallinnolle.

– Boikotit ja tyhjät äänestysliput ovat yksi viimeisistä tavoista, joilla hongkongilaiset voivat ilmaista poliittisia kantojaan, pääkirjoituksessa lukee.

WSJ julkaisi maanantaina perustuslaillisista ja Manner-Kiinan asioista vastaavan hongkongilaisvirkamiehen Erick Tsangin allekirjoittaman kirjeen, jossa tämä vastusti voimakkaasti pääkirjoituksen sisältöä. Tsang sanoi järkyttyneensä pääkirjoituksessa olleesta virkkeestä ja huomautti, että epäiltyjä rikoksia tutkitaan riippumatta siitä, tehtiinkö ne Hongkongissa vai ulkomailla.

– Pidätämme oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimiin, hän kirjoitti.

Boikotointiin yllyttäminen kielletty

Kiinan määräämässä uudessa vaalijärjestelmässä vain ennalta hyväksytyt ehdokkaat voivat asettua ehdolle. Suorilla vaaleilla valitaan vain 20 edustajaa 90:stä, mikä on vain puolet aiemmin valitusta määrästä.

Valtaosa Hongkongin demokratiaa puolustavista opposition edustajista on joko vankilassa tai ulkomailla, tai sitten heitä on kielletty asettumasta ehdolle tai he ovat itse ilmoittaneet kieltäytyvänsä ehdokkuudesta.

Hongkongin hallinto on kieltänyt vaalien boikotointiin, tyhjän äänestämiseen tai epäpätevien äänten antamiseen yllyttämisen. Taustalla on pelko uuteen poliittiseen malliin kohdistuvasta arvostelusta. Laki ei kuitenkaan kiellä yksityishenkilöiden antamia tyhjiä ääniä tai äänestämättä jättämistä.

Viranomaiset antoivat viime viikolla pidätysmääräykset kahdesta ulkomailla asuvasta hongkongilaisaktivistista, jotka kannustivat sosiaalisessa mediassa ihmisiä olemaan äänestämättä. Lisäksi kolme ihmistä Hongkongissa on otettu kiinni samasta rikoksesta epäiltyinä.

WSJ kuvailee "valevaaleiksi"

Korruption vastainen valvontaelin on varoittanut mielipidekyselyiden tekijöitä, että asukkaiden boikottiaikeista kysyminen saattaisi olla rikollista. Viranomaiset ovat myös huomauttaneet, että boikotin järjestäminen voi olla kaupungin kansallisen turvallisuuslain vastaista.

Pääkirjoituksessaan WSJ kuvaili vaaleja "valevaaleiksi", jotka osoittavat Kiinan murskaavan Hongkongille lupaamansa autonomian ja yrittävän vahvistaa poliittista kurinpitoaan myös ulkomailla.

Lehti on aiemminkin saanut Kiinan ärsyyntymään kannanotoillaan. Viime vuonna koronavirusta käsitellyt mielipidekirjoitus koettiin Kiinassa rasistisena, ja sen seurauksena kolme toimittajaa karkotettiin maasta.

Hongkong on pitkään ollut alueellisen median keskus, vaikka viime vuosina sen sijoitus lehdistönvapauslistoilla onkin pudonnut Kiinan hallinnon tiukentaessa otettaan kaupungista. Esimerkiksi Financial Timesilla, AFP:llä, CNN:llä, WSJ:llä ja Bloombergilla on alueellinen pääkonttori Hongkongissa.