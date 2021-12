Etyjin ulkoministerikokouksen kahdella osanottajalla on todettu koronatartunta, Ruotsin media kertoo.

Ruotsin media kytkee ulkoministeri Pekka Haaviston koronatartunnan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin ulkoministerikokoukseen ja kertoo, että kaksi kongressiin osaa ottanutta on saanut koronavirustartunnan.

51 maan ulkoministerit osallistuivat viime viikolla järjestettyyn kongressiin. Joukossa olivat muun muassa Ruotsin Ann Linde, Yhdysvaltojen Antony Blinken ja Venäjän Sergei Lavrov.

Tapahtuma kesti keskiviikosta perjantaihin, ja Haavisto osallistui siihen keskiviikkona ja torstaina. Kongressi järjestettiin Tukholman ulkopuolella Arlandan lentokentän yhteydessä olevassa kokouspaikassa. Ruotsi toimii tällä hetkellä Etyjin puheenjohtajamaana.

Ruotsin ulkoministeriö kertoi Svenska Dagbladetille toisesta koronatartunnasta. Potilaan yksityisyydensuojan takia ministeriö ei kertonut tarkemmin, kenestä on kyse.

Ruotsin ulkoministeriön mukaan tapahtumassa on noudatettu paikallisten terveysviranomaisten ohjeistusta ja osallistujilla on ollut mahdollisuus koronatestiin paikalla.

Etyjin ulkoministerikokouksen koronaohjeistuksessa pyydetään rokottamattomia osallistujia hakeutumaan koronatestiin ennen tapahtumaa.

Pekka Haaviston koronatartunta todettiin lauantai-iltana, kun ministeri kävi testissä tulevaa työmatkaa varten. Hän oli oireeton ja hänet on rokotettu kahdesti koronaa vastaan.

Julkisuuteen ei ole kerrottu, että olisi tiedossa, mistä Haavisto on tartunnan saanut.

Ruotsin Etyj-kokousta ennen Haavisto osallistui tiistaina ja keskiviikkona Naton ulkoministerikokoukseen, jossa käsiteltiin Länsi-Balkanin tilannetta. Kokous järjestettiin Latvian pääkaupungissa Riiassa.

Pekka Haavisto tapasi Naton ulkoministerikokouksessa Riiassa keskiviikkona muun muassa Britannian ulkoministeri Elizabeth Trussin (vas.).

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken ja Pekka Haavisto tervehtivät Riiassa.

Perjantaina Haavisto osallistui muun muassa valtioneuvoston kokouksiin, kävi Eduskunnassa ja vieraili Tampereella uuden Nokia-areenan ensimmäisessä jääkiekko-ottelussa.

Haaviston kanssa tekemisissä olleille on kerrottu tartunnasta, ja muun muassa hänen seurassaan olleet ministerit ja virkamiehet on ohjattu välttämään kontakteja tartunnan varalta, kunnes he ovat tehneet kaksi negatiivista testiä.