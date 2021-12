Tanskan terveysviranomaiset: omikron leviää huolestuttavaa vauhtia

Uutta muunnosta on havaittu Tanskassa 183 ihmisellä.

Tanskan terveysviranomaisten mukaan maassa on havaittu huolestuttava nousu omikrontartuntojen määrässä. Koronaviruksen uutta muunnosta on havaittu jo 183 ihmisellä.

Omikrontartuntojen määrä moninkertaistui maassa viikonlopun aikana. Perjantaina Tanskassa oli vahvistettu vasta 18 omikrontartuntaa ja epäilty 42:ta tartuntaa.

Korkeita tapausmääriä voi selittää se, että Tanska on yksi Euroopan edistyneimmistä maista koronaviruksen muunnosten sekvensoinnissa. Sen vuoksi maassa havaitaan usein enemmän tapauksia nopeammin kuin naapurimaissa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita korkeampaa tartuntatasoa.

Tanskan terveysviranomaisten mukaan tapausmäärien kasvu on kuitenkin huolestuttava. Maassa on löydetty myös tartuntaketjuja, joissa varianttia on löytynyt ihmisiltä, jotka eivät ole matkustaneet ulkomaille tai olleet kosketuksissa ulkomaille matkustaneiden kanssa.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) kertoi sunnuntaina, että omikronmuunnosta on todettu Euroopassa 17 eri maassa.

– Suurin osa vahvistetuista tapauksista on ollut kytköksissä Afrikkaan matkustamiseen, ECDC kertoi verkkosivuillaan.

Useissa Euroopan maissa, kuten Belgiassa, Saksassa ja Espanjassa, on kuitenkin myös havaittu tartuntoja, joilla ei ole ollut yhteyttä omikronvariantin tiedossa oleville leviämisalueille.